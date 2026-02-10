Šok v kombinaciji dvojic: Shiffrin in Johnson ostali brez kolajne

Kot smo poročali sta Ilka Štuhec in Ana Bucik Jogan po odstopu slednje v finalnem slalomskem delu ostali brez uvrstitve v ekipni kombinaciji, olimpijski disciplini, ki sicer ni v tekmovalnem sporedu svetovnega pokala v alpskem smučanju.
Zdaj je jasno tudi, kdo so dobitniki medalj. Pred tekmo sta bili veliki favoritinji kraljica slaloma Mikaela Shiffrin in smukaška olimpijska prvakinja Breezy Johnson, ki je v smukaškem delu poskrbela za vodstvo Američank. Shiffrin je nato v slalomu počasi, a vztrajno izgubljala stotinke, tako da sta za bronom zaostali za šest stotink.
Zmage se je po ponesrečeni vožnji Shiffrin senzacionalno razveselil avstrijski par Ariane Rädler in Katharina Huber. Nemška kombinacija Kira Weidle-Winkelmann in Emma Aicher je vzela srebro, druga ekipa Združenih držav Amerike Jacqueline Wiles/Paula Moltzan pa je dobila ameriški boj za bron.
Presenetljivo je v prvi vožnji tekme v smuku odstopila prva italijanska favoritinja Sofia Goggia, ki je na sobotnem smuku osvojila bron. Brez uvrstitve je ostala tudi povratnica na veliko sceno po hudi poškodbi kolena, olimpijska prvakinja v slalomu iz Pekinga, Slovakinja Petra Vlhova, ki je odstopila v slalomu, potem ko je njena partnerica Katarina Šrobova na smuku pridelala deset sekund zaostanka in zasedla zadnje mesto.
Ekipna kombinacija parov je disciplina v alpskem smučanju, kjer dva tekmovalca iz iste države tekmujeta skupaj. Vsak tekmovalec opravi eno vožnjo v dveh različnih disciplinah, običajno v smuku in slalomu. Končni čas para je seštevek časov obeh tekmovalcev. Ta disciplina ni del rednega sporeda tekem svetovnega pokala, ampak se pojavlja na velikih tekmovanjih, kot so olimpijske igre ali svetovna prvenstva, kjer služi kot dodatna preizkušnja ekipne taktike in vsestranskosti smučarjev.
