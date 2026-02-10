Naslovnica
OI 2026

Šok v kombinaciji dvojic: Shiffrin in Johnson ostali brez kolajne

Cortina d'Ampezzo, 10. 02. 2026 15.30 pred 47 minutami 1 min branja 20

Avtor:
A.M. STA
Mikaela Shiffrin in Breezy Johnson

Avstrijski alpski smučarki Ariane Rädler in Katharina Huber sta olimpijski prvakinji v ekipni kombinaciji parov. Prvi favoritinji, ameriški predstavnici Mikaela Shiffrin in Breezy Johnson, sta po presenetljivo slabem nastopu "kraljice slaloma" končali na četrtem mestu.

Kot smo poročali sta Ilka Štuhec in Ana Bucik Jogan po odstopu slednje v finalnem slalomskem delu ostali brez uvrstitve v ekipni kombinaciji, olimpijski disciplini, ki sicer ni v tekmovalnem sporedu svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Zdaj je jasno tudi, kdo so dobitniki medalj. Pred tekmo sta bili veliki favoritinji kraljica slaloma Mikaela Shiffrin in smukaška olimpijska prvakinja Breezy Johnson, ki je v smukaškem delu poskrbela za vodstvo Američank. Shiffrin je nato v slalomu počasi, a vztrajno izgubljala stotinke, tako da sta za bronom zaostali za šest stotink.

Ariane Rädler in Katharina Huber
Ariane Rädler in Katharina Huber
FOTO: AP

Zmage se je po ponesrečeni vožnji Shiffrin senzacionalno razveselil avstrijski par Ariane Rädler in Katharina Huber. Nemška kombinacija Kira Weidle-Winkelmann in Emma Aicher je vzela srebro, druga ekipa Združenih držav Amerike Jacqueline Wiles/Paula Moltzan pa je dobila ameriški boj za bron.

Presenetljivo je v prvi vožnji tekme v smuku odstopila prva italijanska favoritinja Sofia Goggia, ki je na sobotnem smuku osvojila bron. Brez uvrstitve je ostala tudi povratnica na veliko sceno po hudi poškodbi kolena, olimpijska prvakinja v slalomu iz Pekinga, Slovakinja Petra Vlhova, ki je odstopila v slalomu, potem ko je njena partnerica Katarina Šrobova na smuku pridelala deset sekund zaostanka in zasedla zadnje mesto.

 

Razlagalnik

Ekipna kombinacija parov je disciplina v alpskem smučanju, kjer dva tekmovalca iz iste države tekmujeta skupaj. Vsak tekmovalec opravi eno vožnjo v dveh različnih disciplinah, običajno v smuku in slalomu. Končni čas para je seštevek časov obeh tekmovalcev. Ta disciplina ni del rednega sporeda tekem svetovnega pokala, ampak se pojavlja na velikih tekmovanjih, kot so olimpijske igre ali svetovna prvenstva, kjer služi kot dodatna preizkušnja ekipne taktike in vsestranskosti smučarjev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
olimpijske igre kombinacija dvojic Breezy Johnson Mikaela Shiffrin

Botn tudi do olimpijskega zlata, Dovžan 20.

Med nastopom olimpijka skoraj trčila z dronom

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
10. 02. 2026 16.26
Star znanec policije .. Zakliga Čakiji ... !!!
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
10. 02. 2026 16.07
Ce bi imeli predstavnico um.drsanja bi lahko zmagala
Odgovori
-1
0 1
rob3rt
10. 02. 2026 16.09
Misliš ono blentavo Bertole, s katero nas bodo spet posiljevali naslednja 4 leta?
Odgovori
0 0
St. Gallen
10. 02. 2026 16.22
ce osvoji medaljo, zakaj pa ne. Saj vidis, favoriti ne znajo
Odgovori
0 0
rob3rt
10. 02. 2026 16.03
O naših turistih ne bom komentiral, glede te "kombinacije" pa samo čakam, da na naslednji olimpijadi uvedejo še biatlon dvojic ali pa mešanih parov, naprimer Lampič in Debevec 😛
Odgovori
+3
3 0
petka5
10. 02. 2026 16.05
🤣🤣🤣 dobra poanta in odlicno bi bilo 😂
Odgovori
0 0
krjola
10. 02. 2026 16.03
Slovenija v letu 2025 na lestvici zaznave korupcije zdrsnila za pet mest Slovenija je v Indeksu zaznave korupcije za leto 2025 dosegla 58 od 100 točk in se uvrstila na 41. mesto med 182 državami. Slovenija je v primerjavi z lani padla za pet mest. KPK poziva politične akterje, da v boj zoper korupcijo pristopijo z dejanji.
Odgovori
+3
3 0
Volja
10. 02. 2026 16.10
Razumljivo! V času te vlade se razkrivajo takšna stanja in nerodne izjave političnih voditeljev...
Odgovori
+0
1 1
Volja
10. 02. 2026 16.21
Predzadnji mandatar vlade je bil pa angelček ka
Odgovori
0 0
Masturbator
10. 02. 2026 15.54
Zakaj je slovenija tako zelo slaba v zimskih sportih?
Odgovori
+5
5 0
Valkidžija
10. 02. 2026 15.57
Zato, ker ni več zraven Toneta Vogrinca ki je bil " tapravi serviser"
Odgovori
+1
1 0
4krogci
10. 02. 2026 16.04
hidravlika vec ne deluje in posledicno ni vec podmazivanja...pol pa smucarke (in mogoče tudi smucarji) niso nastelani!
Odgovori
+1
1 0
Mehtilda
10. 02. 2026 16.08
Ker nimamo več snega, vsi morajo trenirati v tujini, tudi mularija, kar je izjemno drag šport, se pravi, si lahko privoščijo le otroci bogatih staršev, ki pa niso nujno tudi najbolj talentirani.
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
10. 02. 2026 15.52
So se policaji že opravičili tistemu v LJ, ki je razkazoval nož ..??!
Odgovori
+7
7 0
4krogci
10. 02. 2026 16.05
so ga h svojim na Trstenjakovo v klet peljal.
Odgovori
-2
0 2
pojtrarara
10. 02. 2026 15.51
brez zamere ampak sem slutila, da bo Ana odstopila, zal... Mikaela pa spet nadaljuje travme pritiska oi
Odgovori
+2
2 0
Petarda10
10. 02. 2026 15.41
Glavno da ni sok, da je nasa odstopila kar pricakovano turisti
Odgovori
+8
8 0
4krogci
10. 02. 2026 15.43
bolj bi bil šok, ce bi prsla do konca!
Odgovori
+8
8 0
zajfa
10. 02. 2026 15.48
hahaha
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
10. 02. 2026 15.59
.... ni sok .. je pa šnopc !!!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
