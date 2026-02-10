Šok v kombinaciji dvojic: Shiffrin in Johnson ostali brez kolajne

Kot smo poročali sta Ilka Štuhec in Ana Bucik Jogan po odstopu slednje v finalnem slalomskem delu ostali brez uvrstitve v ekipni kombinaciji, olimpijski disciplini, ki sicer ni v tekmovalnem sporedu svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Zdaj je jasno tudi, kdo so dobitniki medalj. Pred tekmo sta bili veliki favoritinji kraljica slaloma Mikaela Shiffrin in smukaška olimpijska prvakinja Breezy Johnson, ki je v smukaškem delu poskrbela za vodstvo Američank. Shiffrin je nato v slalomu počasi, a vztrajno izgubljala stotinke, tako da sta za bronom zaostali za šest stotink.