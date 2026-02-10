Naslovnica
OI 2026

Med nastopom olimpijka skoraj trčila z dronom

Cortina d'Ampezzo, 10. 02. 2026

Avtor:
M.P.
Droni na zimskih olimpijskih igrah

Pogledov gledalcev v zadnjih dneh niso lovili le spektakularni nastopi najboljših športnikov na olimpijskih igrah, temveč tudi majhni leteči roboti, ki so jim z višav sledili na progah. Številni so ob tem izpostavili neverjetne in dramatične prizore, ki so jih droni uspeli uloviti v svoje objektive, spet drugi pa so zgroženi nad konstantnim brenčanjem in nevarnimi skorajšnjimi srečanji z olimpijci.

Konstantni brenčeči spremljevalec spremlja praktično vsakega tekmovalca na olimpijskih igrah. Prisoten je bil na primer v ozadju nastopa Kanadčanke Megan Oldham na smučanju prostega sloga, sledil je slalomistom in smučarskim skakalcem, se vrtel okoli umetnostnih drsalcev ...

Droni so sicer na olimpijskih igrah prisotni vse od leta 2014, a na zadnjih se je zgodil pravi razmah. Tesno za petami olimpijcev so ustvarjali dramatične posnetke, ki so na spletu poželi glasno odobravanje. A vsi vseeno niso bili tako navdušeni.

Številni so opozorili, da se brenčanje sliši tudi med prenosi v živo, prav tako udarjanje malih lopatic slišijo tudi gledalci na dogodku. Mnogi so ob tem izrazili skrb, da bi lahko droni z zvokom motili športnike med nastopom.

Olimpijka skoraj trčila z dronom

Na slednje so po poročanju portala CBC opozorili tudi olimpijci. Kanadski smučar prostega sloga Julien Viel je na primer komentiral, da se mu je dron veliko preveč približal. Je pa priznal, da so posnetki vseeno "precej kul".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekmovalka avstralske reprezentance v deskanju na snegu Ally Hickman pa je med svojim nastopom skoraj trčila z enim od dronov. "Kasneje sem na posnetku videla, da me je skoraj zadel, vendar se tega med skokom nisem zavedala," je dejala.

Dvakratna olimpijska zlata medaljistka v skeletonu za Veliko Britanijo Lizzy Yarnold je medtem po poročanju BBC-ja dejala, da je govorila z ameriškim trenerjem, ki pravi, da športniki brenčanja ne slišijo in da na njihov nastop tako ne vpliva. A sama meni, da to ne drži povsem: "Verjamem, da bi se močno zavedala, če bi mi sledil dron. Vsaka majhna stvar ali sprememba lahko športnike odvrne od njihove mentalne igre."

'To je evolucija'

Športni direktor Mednarodnega olimpijskega komiteja Pierre Ducrey medtem poudarja, da droni dodajo veliko vrednost za tiste, ki olimpijske igre spremljajo prek zaslonov. Priznava pa, da se je treba nanje navaditi. "To je evolucija. Ljudje niso vajeni videti senc na igrišču ali slišati hrupa. Drugače je, ampak integracija tega se nam zdi nekaj, kar lahko absolutno obvladamo," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodal je, da si prizadevajo ponuditi kar najboljšo izkušnjo za gledalce – tako na stadionu kot za tiste doma. Delo ekipe, ki pilotira te brezpilotne letalnike, pa je medtem izjemno zahtevno, saj po zasneženih progah za smučarji drvijo tudi z izjemno visokimi hitrostmi, prav tako se morajo prilagajati vsakemu zasuku, skoku ali zavoju tudi na ledu.

"Gledalca to zelo približa športnikom. To je skoraj intimen pogled in najboljši način za prikaz, s čim se športniki soočajo na tekmovanju," je dejal tudi glavni pilot drona pri CBC Trevor Lyons.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav Mednarodni olimpijski komite še ni podrobno opisal, kaj je bilo potrebno za zagotovitev takšnega snemanja, strokovnjaki za drone pravijo, da je bilo v to vloženih več ur dela s simulatorji in tudi na samih tekmovalnih prizoriščih.

zimske olimpijske igre dron italija

Štuhec po smukaškem delu 15., v vodstvu par Johnson/Shiffrin

