Razpored končnih odločitev na OI 2026

Končne odločitve bodo na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini razporejene v 16 tekmovalnih dneh. Končnih odločitev bo kar 116, in sicer v 16 različnih športih. To bodo sicer olimpijske igre, ki bodo doslej najbližje Sloveniji, Italija pa bo še tretjič gostila najboljše zimske športnike sveta.