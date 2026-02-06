Razpored končnih odločitev na OI 2026

Sobota, 7. februar:
- alpsko smučanje – smuk – moški (Miha Hrobat, Martin Čater)
- hitrostno drsanje – 3000 m – ženske
- smučarski skoki – srednja skakalnica – ženske (Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič)
- deskanje na snegu – big air – moški
- tek na smučeh – skiatlon – moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)
Nedelja, 8. februar:
- alpsko smučanje – smuk – ženske (Ilka Štuhec)
- deskanje na snegu – paralelni veleslalom – moški (Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak)
- deskanje na snegu – paralelni veleslalom – ženske (Gloria Kotnik)
- biatlon – mešana štafeta 4 x 6 km – mešano (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)
- hitrostno drsanje – 5000 m – moški
- sanke – posamično – moški
- umetnostno drsanje – ekipna tekma – mešano
Ponedeljek, 9. februar:
- smučanje prostega sloga – slopestyle – ženske
- alpsko smučanje – ekipna kombinacija – moški
- hitrostno drsanje – 1000 m – ženske
- smučarski skoki – normalna skakalnica – moški (Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc)
- deskanje na snegu – big air – ženske
Torek, 10. februar:
- smučarski skoki – ekipna tekma (Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Nika Prevc, Nika Vodan)
- smučanje prostega sloga – slopestyle – moški
- hitrostno drsanje (kratke proge) – štafeta – mešano
- biatlon – 20 km posamično – moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)
- tek na smučeh – klasični sprint – ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Lucija Medja)
- tek na smučeh – klasični sprint – moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)
- alpsko smučanje – ekipna kombinacija – ženske
- curling – mešane dvojice
Sreda, 11. februar:
- alpsko smučanje – superveleslalom – moški (Miha Hrobat, Martin Čater)
- biatlon – 15 km posamično – ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)
- smučanje prostega sloga – grbine – ženske
- sanke – dvojice – moški / ženske
- hitrostno drsanje – 1000 m – moški
- umetnostno drsanje – ples na ledu – mešano
Četrtek, 12. februar:
- alpsko smučanje – superveleslalom – ženske (Ilka Štuhec)
- smučanje prostega sloga – grbine – moški
- deskanje na snegu – boardercross – moški
- hitrostno drsanje – 5000 m – ženske
- sanke – ekipna štafeta – mešano
- deskanje na snegu – halfpipe – ženske
- tek na smučeh – 10 km v prosti tehniki – ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)
Petek, 13. februar:
- deskanje na snegu – boardercross – ženske
- biatlon – 10 km sprint – moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)
- hitrostno drsanje – 10.000 m – moški
- umetnostno drsanje – prosti program – moški
- skeleton – posamično – moški
- deskanje na snegu – halfpipe – moški
- tek na smučeh – 10 km v prosti tehniki – moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)
Sobota, 14. februar:
- smučarski skoki – velika skakalnica – moški (Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc)
- smučanje prostega sloga – dvojne grbine – ženske
- tek na smučeh – štafeta 4 x 7,5 km – ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)
- alpsko smučanje – veleslalom – moški (Žan Kranjec)
- biatlon – 7,5 km sprint – ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)
- hitrostno drsanje – 500 m – moški
- skeleton – posamično – ženske
- hitrostno drsanje (kratke proge) – 1500 m – moški
Nedelja, 15. februar:
- alpsko smučanje – veleslalom – ženske (Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi)
- smučanje prostega sloga – dvojne grbine – moški
- biatlon – 12,5 km zasledovanje – moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)
- tek na smučeh – štafeta 4 x 7,5 km – moški
- biatlon – 10 km zasledovanje – ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)
- hitrostno drsanje – 500 m – ženske
- smučarski skoki – velika skakalnica – ženske (Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič)
Ponedeljek, 16. februar:
- alpsko smučanje – slalom – moški
- hitrostno drsanje (kratke proge) – 1000 m – ženske
- bob – monobob – ženske
- smučanje prostega sloga – big air – ženske
- umetnostno drsanje – športni pari – mešano
- smučarski skoki – velika skakalnica – super ekipna tekma (moški) (Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc)
Torek, 17. februar:
- nordijska kombinacija – velika skakalnica + 10 km – moški (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)
- deskanje na snegu – slopestyle – ženske
- biatlon – štafeta 4 x 7,5 km – moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)
- hitrostno drsanje – ekipno zasledovanje – moški
- hitrostno drsanje – ekipno zasledovanje – ženske
- bob – dvosed – moški
- smučanje prostega sloga – big air – moški
Sreda, 18. februar:
- alpsko smučanje – slalom – ženske (Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi, Lila Lapanja)
- tek na smučeh – ekipni sprint (prosta tehnika) – moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)
- tek na smučeh – ekipni sprint (prosta tehnika) – ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Lucija Medja)
- smučanje prostega sloga – skoki (aerials) – ženske
Četrtek, 19. februar:
- biatlon – štafeta 4 x 6 km – ženske
- curling – ženski turnir – ženske
- hitrostno drsanje (kratke proge) – 500 m – ženske
- hitrostno drsanje (kratke proge) – 500 m – moški
- nordijska kombinacija – ekipni sprint (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)
Petek, 20. februar:
- skeleton – mešana ekipna tekma – mešano
- bob – štirisedež – moški
Sobota, 21. februar:
- tek na smučeh – 50 km (klasična tehnika) – moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)
- biatlon – skupinski start – ženske (Polona Klemenčič)
- hitrostno drsanje – množični start – moški
- hitrostno drsanje – množični start – ženske
- curling – moški turnir – moški
Nedelja, 22. februar:
- tek na smučeh – 30 km (prosta tehnika) – ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)
- hokej na ledu – finale – moški
- hokej na ledu – finale – ženske
