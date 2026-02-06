Naslovnica
OI 2026

Razpored končnih odločitev na OI 2026

Maskota zimskih olimpijskih iger

Končne odločitve bodo na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini razporejene v 16 tekmovalnih dneh. Končnih odločitev bo kar 116, in sicer v 16 različnih športih. To bodo sicer olimpijske igre, ki bodo doslej najbližje Sloveniji, Italija pa bo še tretjič gostila najboljše zimske športnike sveta.

Sobota, 7. februar:

- alpsko smučanje – smuk – moški (Miha Hrobat, Martin Čater)

- hitrostno drsanje – 3000 m – ženske

- smučarski skoki – srednja skakalnica – ženske (Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič)

- deskanje na snegu – big air – moški

- tek na smučeh – skiatlon – moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)

Nedelja, 8. februar:

- alpsko smučanje – smuk – ženske (Ilka Štuhec)

- deskanje na snegu – paralelni veleslalom – moški (Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak)

- deskanje na snegu – paralelni veleslalom – ženske (Gloria Kotnik)

- biatlon – mešana štafeta 4 x 6 km – mešano (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)

- hitrostno drsanje – 5000 m – moški

- sanke – posamično – moški

- umetnostno drsanje – ekipna tekma – mešano

Ponedeljek, 9. februar:

- smučanje prostega sloga – slopestyle – ženske

- alpsko smučanje – ekipna kombinacija – moški

- hitrostno drsanje – 1000 m – ženske

- smučarski skoki – normalna skakalnica – moški (Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc)

- deskanje na snegu – big air – ženske

Torek, 10. februar:

- smučarski skoki – ekipna tekma (Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Nika Prevc, Nika Vodan)

- smučanje prostega sloga – slopestyle – moški

- hitrostno drsanje (kratke proge) – štafeta – mešano

- biatlon – 20 km posamično – moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)

- tek na smučeh – klasični sprint – ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Lucija Medja)

- tek na smučeh – klasični sprint – moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)

- alpsko smučanje – ekipna kombinacija – ženske

- curling – mešane dvojice

Sreda, 11. februar:

- alpsko smučanje – superveleslalom – moški (Miha Hrobat, Martin Čater)

- biatlon – 15 km posamično – ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)

- smučanje prostega sloga – grbine – ženske

- sanke – dvojice – moški / ženske

- hitrostno drsanje – 1000 m – moški

- umetnostno drsanje – ples na ledu – mešano

Četrtek, 12. februar:

- alpsko smučanje – superveleslalom – ženske (Ilka Štuhec)

- smučanje prostega sloga – grbine – moški

- deskanje na snegu – boardercross – moški

- hitrostno drsanje – 5000 m – ženske

- sanke – ekipna štafeta – mešano

- deskanje na snegu – halfpipe – ženske

- tek na smučeh – 10 km v prosti tehniki – ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)

Petek, 13. februar:

- deskanje na snegu – boardercross – ženske

- biatlon – 10 km sprint – moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)

- hitrostno drsanje – 10.000 m – moški

- umetnostno drsanje – prosti program – moški

- skeleton – posamično – moški

- deskanje na snegu – halfpipe – moški

- tek na smučeh – 10 km v prosti tehniki – moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)

Sobota, 14. februar:

- smučarski skoki – velika skakalnica – moški (Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc)

- smučanje prostega sloga – dvojne grbine – ženske

- tek na smučeh – štafeta 4 x 7,5 km – ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)

- alpsko smučanje – veleslalom – moški (Žan Kranjec)

- biatlon – 7,5 km sprint – ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)

- hitrostno drsanje – 500 m – moški

- skeleton – posamično – ženske

- hitrostno drsanje (kratke proge) – 1500 m – moški

Nedelja, 15. februar:

- alpsko smučanje – veleslalom – ženske (Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi)

- smučanje prostega sloga – dvojne grbine – moški

- biatlon – 12,5 km zasledovanje – moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)

- tek na smučeh – štafeta 4 x 7,5 km – moški

- biatlon – 10 km zasledovanje – ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)

- hitrostno drsanje – 500 m – ženske

- smučarski skoki – velika skakalnica – ženske (Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič)

Ponedeljek, 16. februar:

- alpsko smučanje – slalom – moški

- hitrostno drsanje (kratke proge) – 1000 m – ženske

- bob – monobob – ženske

- smučanje prostega sloga – big air – ženske

- umetnostno drsanje – športni pari – mešano

- smučarski skoki – velika skakalnica – super ekipna tekma (moški) (Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc)

Torek, 17. februar:

- nordijska kombinacija – velika skakalnica + 10 km – moški (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)

- deskanje na snegu – slopestyle – ženske

- biatlon – štafeta 4 x 7,5 km – moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)

- hitrostno drsanje – ekipno zasledovanje – moški

- hitrostno drsanje – ekipno zasledovanje – ženske

- bob – dvosed – moški

- smučanje prostega sloga – big air – moški

Sreda, 18. februar:

- alpsko smučanje – slalom – ženske (Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi, Lila Lapanja)

- tek na smučeh – ekipni sprint (prosta tehnika) – moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)

- tek na smučeh – ekipni sprint (prosta tehnika) – ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Lucija Medja)

- smučanje prostega sloga – skoki (aerials) – ženske

Četrtek, 19. februar:

- biatlon – štafeta 4 x 6 km – ženske

- curling – ženski turnir – ženske

- hitrostno drsanje (kratke proge) – 500 m – ženske

- hitrostno drsanje (kratke proge) – 500 m – moški

- nordijska kombinacija – ekipni sprint (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)

Petek, 20. februar:

- skeleton – mešana ekipna tekma – mešano

- bob – štirisedež – moški

Sobota, 21. februar:

- tek na smučeh – 50 km (klasična tehnika) – moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)

- biatlon – skupinski start – ženske (Polona Klemenčič)

- hitrostno drsanje – množični start – moški

- hitrostno drsanje – množični start – ženske

- curling – moški turnir – moški

Nedelja, 22. februar:

- tek na smučeh – 30 km (prosta tehnika) – ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)

- hokej na ledu – finale – moški

- hokej na ledu – finale – ženske

