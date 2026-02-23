Naslovnica
OI 2026

PRENOS V ŽIVO: V Ljubljani sprejem zimskih olimpijcev

Ljubljana, 23. 02. 2026 16.49 pred eno minuto 1 min branja 4

Avtor:
J.B.
FOTOGALERIJA: Podelitev medalj na mešani ekipni tekmi

Na Mestnem trgu v Ljubljani bo danes ob 18. uri potekal sprejem slovenskih olimpijcev. Ti so se domov vrnili s štirimi kolajnami, za vse so poskrbeli smučarski skakalci in skakalke. Sprejem bomo v živo prenašali na naši spletni strani.

Zlata mešana skakalna ekipa.
Zlata mešana skakalna ekipa.
FOTO: Bobo

Z dvojnim zlatom se je domov vrnil prvi skakalec te zime Domen Prevc. Na veliki skakalnici je opravičil vlogo prvega favorita, še prej pa je z mešano zasedbo, v kateri so bili še Anže Lanišek, Nika Prevc in Nika Vodan, slavil še na manjši skakalnici.

Domnova sestra Nika je zlatu dodala še srebro in bron iz posamične konkurence. Športnike bo pozdravila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

Z bistveno bolj grenkim priokusom so se domov vrnili člani smučarske zasedbe. Prvič po letu 1976 se je zgodilo, da Slovenija v alpskem smučanju na olimpijskih igrah ni imela niti ene uvrstitve med deseterico. Daleč od boja za kolajne so bili tudi biatlonci in tekači na smučeh. Blizu kolajni je bil le še deskar Tim Mastnak, ki je za nekaj centimetrov izgubil mali finale v boju za tretje mesto.

Kljub temu je bil to tretji najboljši slovenski izkupiček na zimskih olimpijskih igrah v zgodovini. Boljša sta bila le Soči 2014 in Peking 2022.

olimpijske igre sprejem ljubljana domen prevc

V Veroni tudi uradno ugasnil olimpijski ogenj

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

medŠihtom
23. 02. 2026 17.43
bizovićar pa bo navezoval primitivni "program" ? mar bi šli domov, a se je tre treba svaljkat po ljubljani pa da ti neka ruska babuška afne gunca.
Odgovori
+2
2 0
rahlo_nepristranski
23. 02. 2026 17.22
Pod srbsko zastavo, sramota
Odgovori
+4
4 0
Vakalunga
23. 02. 2026 17.13
Vse je pokvarla Nataša Pirc Gusar..
Odgovori
+7
7 0
Hc4life
23. 02. 2026 17.07
Bo Thompson
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
