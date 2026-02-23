PRENOS V ŽIVO: V Ljubljani sprejem zimskih olimpijcev

Z dvojnim zlatom se je domov vrnil prvi skakalec te zime Domen Prevc. Na veliki skakalnici je opravičil vlogo prvega favorita, še prej pa je z mešano zasedbo, v kateri so bili še Anže Lanišek, Nika Prevc in Nika Vodan, slavil še na manjši skakalnici.

Domnova sestra Nika je zlatu dodala še srebro in bron iz posamične konkurence. Športnike bo pozdravila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

Z bistveno bolj grenkim priokusom so se domov vrnili člani smučarske zasedbe. Prvič po letu 1976 se je zgodilo, da Slovenija v alpskem smučanju na olimpijskih igrah ni imela niti ene uvrstitve med deseterico. Daleč od boja za kolajne so bili tudi biatlonci in tekači na smučeh. Blizu kolajni je bil le še deskar Tim Mastnak, ki je za nekaj centimetrov izgubil mali finale v boju za tretje mesto.

Kljub temu je bil to tretji najboljši slovenski izkupiček na zimskih olimpijskih igrah v zgodovini. Boljša sta bila le Soči 2014 in Peking 2022.