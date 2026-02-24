Ob blišču medalj tudi opomnik, da rezultati niso vse

icon-chevron-right 1 14 icon-chevron-right Sprejem olimpijcev Damjan Žibert

Slovenska odprava je tokrat štela 37 športnikov, ki so se domov vrnili s štirimi kolajnami, kar je tretji najboljši izkupiček v zgodovini zimskih olimpijskih iger. Za vse je poskrbel skakalni del reprezentance. Zasedba Nika Vodan, Nika Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc je slavila na mešani ekipni tekmi, kar je Domnu Prevcu uspelo še na veliki skakalnici v posamični konkurenci. Njegova sestra Nika je v posamični konkurenci dodala srebro in bron. "Za nazaj gledam s ponosom, ob tem pa je to tudi velik zagon za naprej," je povedala Nika Prevc. Postala je prva Slovenka po Leonu Štuklju pred 98 leti, ki se je z enih olimpijskih iger vrnila s tremi medaljami.

Sprejem olimpijcev na Mestnem trgu. FOTO: Damjan Žibert

To so bile njene prve olimpijske igre, isto pa velja tudi za Domna, čeprav ga v svetovnem pokalu spremljamo že od leta 2016. Povedal je, da je bilo desetletje med skakalno elito priprava za pravkar končani vrhunec. Po izjemni sezoni, v kateri je z nogo in pol že pri kristalnem globusu, je na olimpijske igre prišel kot glavni favorit, domov pa se je vrnil z dvema zlatima kolajnama okoli vratu. O receptu za uspeh je dodal: "Važno je, da se sestaviš v pravem trenutku. Da je glava usmerjena v pravo smer."

Če bi deskal s hokejskimi rokavicami, ...

Vsem slovenskim olimpijcem to žal ni uspelo. Najbližje medalji je bil deskar Tim Ravnjak, ki je za nekaj centimetrov v fotofinišu izgubil mali finale za bronasto odličje. "Lažje bi bilo, če bi že na začetku naredil napako in ostal brez medalje," in se nato pošalil, da bi bil razplet morda drugačen, če bi nastopal z večjimi, hokejskimi rokavicami.

Gloria Kotnik je bila kratka, a vsebinska. S povedanim je požela bučen aplavz. FOTO: Damjan Žibert

Želimo si zmagovati, a rezultati niso vse

Ob njem je navijačem pomahala tudi Gloria Kotnik. Dobitnica bronaste kolajne iz Pekinga se tokrat ni vmešala v boj za odličja, a je poudarila, da v športu vendarle ne štejejo zgolj najvišja mesta. Vesela je bila, da jo je lahko nedaleč od domovine podpirala družina, vključno s sinom. "Slovenijo sem zastopala na petih olimpijskih igrah. Z medaljo sem uresničila svoje otroške sanje. So pa tudi druge stvari. Smo vrhunski športniki, želimo si zmagovati in biti najboljši, a v življenju šteje tudi kaj drugega," je Kotnikova s pravo življenjsko lekcijo požela bučen aplavz med približno tisoč športnimi navdušenci v središču prestolnice.

Nataša Pirc Musar je izpostavila, da so naši športniki največji ambasadorji olimpijskih vrednot. FOTO: Damjan Žibert