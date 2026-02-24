Naslovnica
OI 2026

Ob blišču medalj tudi opomnik, da rezultati niso vse

Ljubljana, 24. 02. 2026 06.00 pred 3 urami 3 min branja 1

Avtor:
Jakob Batič
Sprejem olimpijcev

Lepo zapolnjen Mestni trg v Ljubljani je navdušeno pozdravil slovenske olimpijce ob vrnitvi v domovino. Pričakovano so najbolj bučen aplavz poželi skakalci, ki so poskrbeli za poker medalj. Tudi tisti, ki so zaostali za svojimi pričakovanji, pa so naleteli na prisrčno dobrodošlico. "V življenju šteje tudi kaj drugega," je slikovito dejala dobro razpoložena Gloria Kotnik.

Slovenska odprava je tokrat štela 37 športnikov, ki so se domov vrnili s štirimi kolajnami, kar je tretji najboljši izkupiček v zgodovini zimskih olimpijskih iger.

Za vse je poskrbel skakalni del reprezentance. Zasedba Nika Vodan, Nika Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc je slavila na mešani ekipni tekmi, kar je Domnu Prevcu uspelo še na veliki skakalnici v posamični konkurenci. Njegova sestra Nika je v posamični konkurenci dodala srebro in bron.

"Za nazaj gledam s ponosom, ob tem pa je to tudi velik zagon za naprej," je povedala Nika Prevc. Postala je prva Slovenka po Leonu Štuklju pred 98 leti, ki se je z enih olimpijskih iger vrnila s tremi medaljami.

Sprejem olimpijcev na Mestnem trgu.
Sprejem olimpijcev na Mestnem trgu.
FOTO: Damjan Žibert

To so bile njene prve olimpijske igre, isto pa velja tudi za Domna, čeprav ga v svetovnem pokalu spremljamo že od leta 2016. Povedal je, da je bilo desetletje med skakalno elito priprava za pravkar končani vrhunec. Po izjemni sezoni, v kateri je z nogo in pol že pri kristalnem globusu, je na olimpijske igre prišel kot glavni favorit, domov pa se je vrnil z dvema zlatima kolajnama okoli vratu.

O receptu za uspeh je dodal: "Važno je, da se sestaviš v pravem trenutku. Da je glava usmerjena v pravo smer."

Če bi deskal s hokejskimi rokavicami, ...

Vsem slovenskim olimpijcem to žal ni uspelo. Najbližje medalji je bil deskar Tim Ravnjak, ki je za nekaj centimetrov v fotofinišu izgubil mali finale za bronasto odličje. "Lažje bi bilo, če bi že na začetku naredil napako in ostal brez medalje," in se nato pošalil, da bi bil razplet morda drugačen, če bi nastopal z večjimi, hokejskimi rokavicami.

Gloria Kotnik je bila kratka, a vsebinska. S povedanim je požela bučen aplavz.
Gloria Kotnik je bila kratka, a vsebinska. S povedanim je požela bučen aplavz.
FOTO: Damjan Žibert

Želimo si zmagovati, a rezultati niso vse

Ob njem je navijačem pomahala tudi Gloria Kotnik. Dobitnica bronaste kolajne iz Pekinga se tokrat ni vmešala v boj za odličja, a je poudarila, da v športu vendarle ne štejejo zgolj najvišja mesta. Vesela je bila, da jo je lahko nedaleč od domovine podpirala družina, vključno s sinom.

"Slovenijo sem zastopala na petih olimpijskih igrah. Z medaljo sem uresničila svoje otroške sanje. So pa tudi druge stvari. Smo vrhunski športniki, želimo si zmagovati in biti najboljši, a v življenju šteje tudi kaj drugega," je Kotnikova s pravo življenjsko lekcijo požela bučen aplavz med približno tisoč športnimi navdušenci v središču prestolnice.

Nataša Pirc Musar je izpostavila, da so naši športniki največji ambasadorji olimpijskih vrednot.
Nataša Pirc Musar je izpostavila, da so naši športniki največji ambasadorji olimpijskih vrednot.
FOTO: Damjan Žibert

Podobno je izpostavila tudi predsednica Nataša Pirc Musar, ki je dejala, da imajo olimpijske medalje poseben sijaj, a da se še bolj kot žlahtna kovina lesketajo vrednote, ki jih odsevajo: vztrajnost, pogum, spoštovanje in predanost. "In vi (športniki, op. a.) ste ambasadorji teh vrednot," je zaključila.

Zanimivo je bilo poslušati, kako so naši športniki eden za drugim poudarjali, da po koncu vrhunca sezone še ni čas za sprostitev, saj večino še čakajo nastopi v svetovnem pokalu. Tudi skakalce in skakalke, ki bodo letos prvič sezono skupaj zaključili prav v Planici. Priložnost, da izjemni zimi 2025/2026 dodajo še eno zlato poglavje.

Olimpijci prinesli najdragocenejši tovor, navijači videli vse medalje

smiljan13
24. 02. 2026 09.28
Seveda so na takšnih tekmovanjih rezultati prvotnega pomena.. Sicer pa novinarji zopet dajate potuho našim športnikom.
bibaleze
