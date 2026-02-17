Naslovnica
OI 2026

Štiri osvojene medalje: koliko bodo zanje dobili naši športniki?

Milano, 17. 02. 2026 20.01

Avtor:
Eva Koderman
Podelitev medalj

Iz Italije Slovenija prinaša štiri medalje, ki poleg sentimentalne vrednosti prinašajo tudi denarne nagrade. Kam nas število osvojenih medalj uvršča v primerjavi z ostalimi sodelujočimi in kdo domov prinaša največje premoženje?

S štirimi osvojenimi kolajnami - dvema zlatima, eno srebrno in eno bronasto - se med državami dobitnicami medalj Slovenija uvršča na 15. mesto.

S 30 medaljami je trenutno najuspešnejša Norveška, sledi ji gostiteljica Italija, tretje pa so Združene države Amerike.

Olimpijske medalje pa za dobitnike nimajo le velike čustvene vrednosti, v številnih državah jim prinesejo tudi denarne nagrade.

V Sloveniji pravilnik ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem za posamične medalje določa nagrade 55.000 evrov za zlato, 45.000 za srebro in 38.000 za bron. Enako nagrado prejme tudi trener dobitnika medalje. Olimpijski komite Slovenije pa k temu doda še svoj del iz sponzorskih sredstev.

INajvečje premoženje tako domov prinaša Nika Prevc, ki bo za zlato v ekipni tekmi ter srebro in bron v posamični konkurenci prejela skupaj 166.750 evrov bruto. Drugo najvišjo nagrado bo prejel njen trener Jurij Tepeš, in sicer 140.500 evrov bruto.

Na vrhu lestvice najbolj radodarnih držav pa je sicer Singapur z dobrimi 650.000 evri za zlato.

zimske olimpijske igre medalje zmaga uspeh

Diskvalificiranemu Ukrajincu v naročje padlo več kot 200.000 dolarjev

