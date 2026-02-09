Strast ali (tudi) marketinška poteza? Lindsey Vonn bo za 13 sekund prejela 180.000 evrov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Vsak športnik olimpijskih in paraolimpijskih reprezentanc ZDA bo prejel 200.000 dolarjev (več kot 180.000 evrov) zgolj za to, da se (je) udeležil zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026. "Ni pomemben rezultat, ni pomembna medalja: dovolj je, da stopiš na štart in zastopaš ZDA. Ukrep velja tako za moške kot za ženske in vključuje tudi tiste, ki tekmujejo le nekaj sekund kot v primeru Lindsey Vonn, ki je bila žrtev grdega padca," sporoča ameriški ESPN.

Zakaj bo vsak ameriški športnik na zimskih olimpijskih igrah prejel 200.000 dolarjev?

Novost izhaja iz rekordne donacije v višini 100 milijonov dolarjev (80 milijonov evrov), ki jo je Ameriškemu olimpijskemu in paraolimpijskemu komiteju namenil milijarder in finančnik Ross Stevens. Cilj je športnikom zagotoviti finančno varnost, ki ni odvisna od rezultatov ali medalj.

"Ne verjamem, da bi morala finančna negotovost športnikom svetovne elite preprečevati, da dosežejo nove mejnike odličnosti," je Stevens povedal za Wall Street Journal. "Bonus ne bo izplačan naenkrat, temveč v dveh obrokih po 100.000 dolarjev."

Padec Lindsey Vonn na olimpijske smuku. Nastop se je končal po trinajstih sekundah. FOTO: Profimedia

Ukrepi sicer veljajo za vsako olimpijsko udeležbo, zato lahko športniki, ki tekmujejo na več igrah, prejmejo tudi več izplačil. "Za ameriške športnike to pomeni novo raven varnosti v karieri, ki je pogosto prežeta s finančnimi tveganji in odpovedovanjem," dodaja ESPN.

Koliko sicer zaslužijo ameriški športniki na olimpijskih igrah Milano–Cortina?

Doslej so športniki prejemali nagrade le za osvojene medalje, pri čemer denar prihaja iz televizijskih prihodkov in sponzorstev. Na olimpijskih igrah v Parizu 2024 je USOPC športnikom izplačal:

37.500 dolarjev za zlato,

22.500 dolarjev za srebro,

15.000 dolarjev za bron. "Na igrah Milano–Cortina 2026 so se bonusi rahlo povečali na 38.000, 23.000 in 15.000 dolarjev," še piše ESPN.

Nova Stevensova donacija pa bo imela največji vpliv na športnike v manj komercialno izpostavljenih panogah, kjer ni profesionalnih lig ali stabilnih zaslužkov. Zagotovilo, da bodo v prihodnosti prejeli 100.000 dolarjev ter dodatnih 100.000 dolarjev za družino, jim daje pomembno varnost in motivacijo, da nadaljujejo svojo pot proti olimpijskemu cilju.

Edinstven model v svetu olimpijskega športa