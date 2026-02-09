Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Strast ali (tudi) marketinška poteza? Lindsey Vonn bo za 13 sekund prejela 180.000 evrov

Cortina, 09. 02. 2026 16.25 pred 31 minutami 2 min branja 15

Avtor:
M.J.
Lindsey Vonn

Ameriška smučarska šampionka Lindsey Vonn, ki je na olimpijskem smuk v Cortini grdo padla in se hudo poškodovala, bo kljub predčasnemu koncu nastopa prejela izjemno visoko izplačilo. Ne zaradi rezultata, ampak zaradi nove politike financiranja ameriških olimpijcev, ki velja za vse člane reprezentance ZDA. Tudi za tiste, ki tekmujejo le nekaj sekund. Ameriška šampionka je bila namreč do padca na smukaški stezi trinajst sekund.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vsak športnik olimpijskih in paraolimpijskih reprezentanc ZDA bo prejel 200.000 dolarjev (več kot 180.000 evrov) zgolj za to, da se (je) udeležil zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026. "Ni pomemben rezultat, ni pomembna medalja: dovolj je, da stopiš na štart in zastopaš ZDA. Ukrep velja tako za moške kot za ženske in vključuje tudi tiste, ki tekmujejo le nekaj sekund kot v primeru Lindsey Vonn, ki je bila žrtev grdega padca," sporoča ameriški ESPN

Zakaj bo vsak ameriški športnik na zimskih olimpijskih igrah prejel 200.000 dolarjev?

Novost izhaja iz rekordne donacije v višini 100 milijonov dolarjev (80 milijonov evrov), ki jo je Ameriškemu olimpijskemu in paraolimpijskemu komiteju namenil milijarder in finančnik Ross Stevens. Cilj je športnikom zagotoviti finančno varnost, ki ni odvisna od rezultatov ali medalj. 

Preberi še 'S strgano križno vezjo na takšni ravni ni dobro tekmovati'

"Ne verjamem, da bi morala finančna negotovost športnikom svetovne elite preprečevati, da dosežejo nove mejnike odličnosti," je Stevens povedal za Wall Street Journal. "Bonus ne bo izplačan naenkrat, temveč v dveh obrokih po 100.000 dolarjev."

Padec Lindsey Vonn na olimpijske smuku. Nastop se je končal po trinajstih sekundah.
Padec Lindsey Vonn na olimpijske smuku. Nastop se je končal po trinajstih sekundah.
FOTO: Profimedia

Ukrepi sicer veljajo za vsako olimpijsko udeležbo, zato lahko športniki, ki tekmujejo na več igrah, prejmejo tudi več izplačil. "Za ameriške športnike to pomeni novo raven varnosti v karieri, ki je pogosto prežeta s finančnimi tveganji in odpovedovanjem," dodaja ESPN.

Koliko sicer zaslužijo ameriški športniki na olimpijskih igrah Milano–Cortina?

Doslej so športniki prejemali nagrade le za osvojene medalje, pri čemer denar prihaja iz televizijskih prihodkov in sponzorstev.

Na olimpijskih igrah v Parizu 2024 je USOPC športnikom izplačal:
37.500 dolarjev za zlato,
22.500 dolarjev za srebro,
15.000 dolarjev za bron.

"Na igrah Milano–Cortina 2026 so se bonusi rahlo povečali na 38.000, 23.000 in 15.000 dolarjev," še piše ESPN.

Preberi še Ko je uspeh pomembnejši od zdravja

Nova Stevensova donacija pa bo imela največji vpliv na športnike v manj komercialno izpostavljenih panogah, kjer ni profesionalnih lig ali stabilnih zaslužkov. Zagotovilo, da bodo v prihodnosti prejeli 100.000 dolarjev ter dodatnih 100.000 dolarjev za družino, jim daje pomembno varnost in motivacijo, da nadaljujejo svojo pot proti olimpijskemu cilju.

Edinstven model v svetu olimpijskega športa

Ta shema je mednarodno gledano popolnoma edinstvena. "ZDA uvajajo model, ki športnikom omogoča, da se mirno posvetijo svoji pripravljenosti, nastopu in dolgoročni karieri ne pa iskanju sponzorjev ali boju z nestabilnimi prihodki, ki so posebej izraziti v manj komercializiranih panogah," zaključuje ESPN.

alpsko smučanje lindsey vonn

Slovenski skakalci danes v boj za odličja

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
09. 02. 2026 17.11
v USA se vse vrti okoli dolarjev, Vonova je zagotovo tudi zavarovana v primeru poškodbe, teh 180.000 dolarjev je kaplja v morje koliko bo prejela od zavarovalnice, jo bodo že zakrpali in čez pol leta bo veselo plavala nekje na Bahamih
Odgovori
+1
1 0
lambert
09. 02. 2026 17.09
Bolno ... ni drugega.
Odgovori
0 0
M_teoretik
09. 02. 2026 17.09
Neumestno to o denarju. Šampionki, pa želim okrevanje!!!!
Odgovori
0 0
malibojan2
09. 02. 2026 17.08
No, zaradi denarja ji zagotovo ni treba. Nič nimam, pa tudi za tak denar se nebi rad polomil🤔
Odgovori
+2
2 0
osservatore
09. 02. 2026 17.05
Pohlep po slavi in dokazovanju lastne superiornosti, ki se je končal tragično. Denarja že ima dovolj. No ja, vsak naj počne s svojim telesom kar hoče.
Odgovori
+0
1 1
Peni Stojanović
09. 02. 2026 17.04
kaj to dela onlypans ...model ni cudn da na ves gobec se sili krotovicit po belih strminah oa ce se ubije za to....pozresnost na dnar bolanl
Odgovori
-1
0 1
DEJGALEJGA
09. 02. 2026 17.02
Ta trumpova ZDA pa je res grozna. Privoscil bi ji, da jim Fajonova, Asta Vrecko, Mesec, Golob in Han, koncno razlozijo pravo strategijo kako stradati sportnike in da ni vse v denarju..👍👌💪
Odgovori
+1
2 1
r h
09. 02. 2026 17.02
Kam vse gre denar, samo za ........ ne.
Odgovori
+1
1 0
Arrya
09. 02. 2026 17.00
Prvi del komentarja, kjer sem vprašal po integriteti je bil očitno primeren za izbris. Ja za teh 180k USD se je šla polomit...btw, njeno premoženje se da ugotoviti v treh sekundah in je ocenjeno na 14 miljonov. Tudi ko je Petra Majdič tekmovala s predrtimi pljuči je tekmovala, ker jo je gnala želja, isto kot pa Vonnovo.
Odgovori
+3
3 0
petka5
09. 02. 2026 16.57
Zmesano...
Odgovori
+0
1 1
TheJuniKorn
09. 02. 2026 16.55
Prima, tole pa bo klikabilni članek...
Odgovori
+1
1 0
macolagobec
09. 02. 2026 16.55
Pa ni se ji treba "razkopat" za ta denar. Še jaz ne bi šel za ta denar noge zlomit, no!
Odgovori
+0
1 1
kuki2066
09. 02. 2026 16.54
za ta denar si jaz obe nogi polomim 🤣
Odgovori
+1
1 0
a res je
09. 02. 2026 16.58
😎 Odvisno kateri del noge.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ganljiv prizor na Super Bowlu: Bad Bunny predal grammyja dečku
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Drugi teden življenja na Kmetiji se začenja burno
Drugi teden življenja na Kmetiji se začenja burno
To so hit čevlji letošnje pomladi
To so hit čevlji letošnje pomladi
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Babi Dinka nad banko
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
moskisvet
Portal
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527