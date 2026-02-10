Pred kamero priznal, da je prevaral dekle

"Gre za nekoga, ki morda danes ne gleda. Pred šestimi meseci sem spoznal ljubezen svojega življenja. Najlepšo in najprijaznejšo osebo na svetu, pred tremi meseci pa sem naredil največjo napako v življenju in jo prevaral," je pred očmi celotne Norveške izjavil dobitnik bronaste kolajne na 20-kilometrski biatlonski preizkušnji na letošnjih olimpijskih igrah.

Objokani norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid FOTO: Profimedia

S tem pa izpovedi še ni bilo konec. Povedal je, ga je zapustila, ko ji je to priznal pred začetkom olimpijskih iger in da je bil to najslabši teden v njegovem življenju. Kljub osvojeni medalji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Predstavljam si, da mnogi zdaj name gledajo drugače, ampak jaz imam oči samo zanjo. Pravzaprav ne vem, kaj poskušam povedati, ampak šport je bil v zadnjih dneh zame drugotnega pomena. Želim si, da bi to lahko delil z njo," je nadaljeval.

Objem v solzah FOTO: Profimedia

Novinarko televizije NRK je zanimalo, kako je kljub čustvenemu pretresu vseeno uspel osvojiti kolajno. "Poskušam biti vzornik. Iz domačega kluba sem dobil odličen videoposnetek in ga danes uporabil kot motivacijo za razmislek o biatlonu ter pravilno odločitev. Želim biti dober vzornik, a moram priznati tudi svoje napake," je bil po ponedeljkovi tekmi iskren biatlonec. "Boli te priznati, da si storil nekaj, česar ne moreš prenesti, in da si prizadel nekoga, ki ga imaš tako rad. Ampak tako je življenje," je nadaljeval.

Zdaj ve ves svet

Norveški novinarji so nato po podelitvi medalje še enkrat govorili z njim. "V mešani coni sem že vedel, kaj bom rekel. To sem se odločil včeraj. Če osvojim medaljo, bo sporočilo morda nekoliko močnejše. Ni veliko ljudi, ki so vedeli, kaj mi je rojilo po glavi zadnjih nekaj dni. Zdaj morda ve ves svet," je dejal Laegreid.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Čustvena podelitev medalj AP

Čustvena podelitev medalj AP

Čustvena podelitev medalj AP

Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid AP







Zanimalo jih je, zakaj se je odločil, da se bo tako javno izpostavil. "Nimam česa izgubiti. Imel sem priložnost za pravo ljubezen in sem jo tako bedno zapravil. Nisem prepričan, ali se to lahko odpusti. Ampak če mi to da vsaj najmanjšo možnost, da ji povem, kako zelo jo ljubim, bi tvegal svoje življenje v živo na televiziji, samo da bi dobil to majhno priložnost," je še naprej izlival svoje srce. Imena dekleta ni želel razkriti. "Verjetno še vedno predeluje novico iz prejšnjega tedna, ampak upam, da bova na koncu to lahko prebrodila. In da me bo še vedno lahko ljubila," je upajoče pristavil.

Drama v norveškem taboru

Drama je seveda odmevala po celotnem norveškem taboru. Sotekmovalec Johannes Dale-Skjevdal je priznal, da mu je Laegreid povedal za nezvestobo. "Da, vedeli smo. O tem trenutno ne želim razpredati. Dobro je, da o tem tako odkrito govori, in če želi govoriti o tem, je to v redu," je bil jasen.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid AP

Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid AP

Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid AP

Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid AP







Martin Uldal pa ni vedel ničesar o Laegreidovi situaciji. "Opazil sem, da se je nekoliko spremenil, vendar nisem vedel točno, zakaj. Mislil sem, da je morda le malo živčen. Žalostno je to slišati. Res težka situacija. Potolažili ga bomo," je obljubil. Kaj meni o Laegreidovem priznanju, so novinarji vprašali tudi Johana Olava Botna, zmagovalca omenjene tekme. "Sturla lahko v mešani coni počne, kar hoče. Jaz se ne vmešavam. Zame je to osebna in čustvena zmaga. Koliko prostora sem imel jaz, je bilo skoraj nepomembno," je odgovoril olimpijski prvak.