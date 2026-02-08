Naslovnica
OI 2026

'Nika ni razočarana. Ni izgubila zlata, ampak je osvojila srebro'

Predazzo, 08. 02. 2026 06.47 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.J. M.F.
Tekma svetovnega pokala na Ljubnem

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je bila na srednji skakalnici v Predazzu v poskusni seriji in pred tem na treningih daleč najboljša. Ko je šlo zares, pa je bil pritisk zanjo prevelik. V pogovoru s trenerjem Jurijem Tepešem je novinar 24UR Matic Flajšman s prizorišča OI odkrival, kaj vse se je dogajalo pred, med in po tekmi na srednji napravi v Predazzu.

Mlado slovensko junakinjo Niko Prevc so prišli bodrit tudi številni slovenski navijači. Podpora s tribun je bila velika, slovenski privrženci pa so uspeh skakalke proslavljali tudi po koncu tekme in podelitve medalj. Na tribunah v Predazzu so prevladovale slovenske zastave. Slavje in sprejem ji je slovenska odprava zdaj pripravila še v Predazzu. 

Preberi še Nika o Nikinem srebru: Ponosni smo lahko na medaljo, led je prebit

Številni navijači so iz Slovenije pripotovali bodrit Niko Prevc in druge slovenske skakalke. "Močno se jih je slišalo. V bistvu je bila tukaj nekakšna mala Planica, ali če smo pri ženskah, eno malo Ljubno. To je eden najboljših občutkov. Vedeli smo, da bo kar nekaj slovenskih navijačev. Upam, da bo tako tudi naprej," je med drugim dejal selektor slovenskih skakalk Jurij Tepeš.

smučarski skoki oi predazzo

'Mešano tekmo bom izpustil, a vesel sem, da ni bolečin in bom lahko tekmoval'

Nika o Nikinem srebru: Ponosni smo lahko na medaljo, led je prebit

dule100
08. 02. 2026 08.24
Laž! Nika je zelo razočarana! Videlo se je, da ji gre celo na jok!
bibaleze
