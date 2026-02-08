'Nika ni razočarana. Ni izgubila zlata, ampak je osvojila srebro'

Mlado slovensko junakinjo Niko Prevc so prišli bodrit tudi številni slovenski navijači. Podpora s tribun je bila velika, slovenski privrženci pa so uspeh skakalke proslavljali tudi po koncu tekme in podelitve medalj. Na tribunah v Predazzu so prevladovale slovenske zastave. Slavje in sprejem ji je slovenska odprava zdaj pripravila še v Predazzu.
Številni navijači so iz Slovenije pripotovali bodrit Niko Prevc in druge slovenske skakalke. "Močno se jih je slišalo. V bistvu je bila tukaj nekakšna mala Planica, ali če smo pri ženskah, eno malo Ljubno. To je eden najboljših občutkov. Vedeli smo, da bo kar nekaj slovenskih navijačev. Upam, da bo tako tudi naprej," je med drugim dejal selektor slovenskih skakalk Jurij Tepeš.
