'Nika ni razočarana. Ni izgubila zlata, ampak je osvojila srebro'

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je bila na srednji skakalnici v Predazzu v poskusni seriji in pred tem na treningih daleč najboljša. Ko je šlo zares, pa je bil pritisk zanjo prevelik. V pogovoru s trenerjem Jurijem Tepešem je novinar 24UR Matic Flajšman s prizorišča OI odkrival, kaj vse se je dogajalo pred, med in po tekmi na srednji napravi v Predazzu.