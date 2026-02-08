Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

'Če si že zdravstveno načet, so lahko posledice samo še hujše'

Cortina d'Ampezzo, 08. 02. 2026 18.49 pred 27 minutami 2 min branja 5

Avtor:
S.V. STA
Tina Maze in Lindsey Vonn

Najuspešnejša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze je v živo kot strokovna komentatorka medijske mreže Eurosport spremljala nedeljski ženski olimpijski smuk. V neposrednem prenosu je komentirala dogajanje in pospremila tudi grozljiv padec ameriške šampionke Lindsey Vonn, ki je z novo poškodbo predčasno končala olimpijske sanje.

"Vsi dobro vemo, kakšne težave je prestajala Lindsey v zadnjih dneh, da si je naložila veliko breme, da je preveč tvegala, in potem se zgodijo takšni padci, če si ob tem že zdravstveno načet, pa so lahko posledice samo še hujše kot sicer," je slovenska šampionka dejala v prenosu olimpijskega smuka, ki je potekal na klasični progi Olympia delle Tofane v Cortini d'Ampezzo.

Tina Maze in Lindsey Vonn
Tina Maze in Lindsey Vonn
FOTO: AP

"Gre za Lindsey, gre za njeno odločitev. To je hotela narediti ne glede na vse, in to je tu naredila. Zelo je težko za vse, za vse tukaj, ko gledamo te grozljive prizore, ki so težki, ne le za nas, ampak zlasti za njeno družino, prijatelje, sodelavce, člane njene ekipe," je povedala dvakratna olimpijska prvakinja in ob tem komaj zadrževala čustva.

Preberi še Srhljivi prizori v Cortini: Vonn nepremično obležala, sledili grozeči kriki bolečine

Dogajanje je spremljala z Nemko Viktorio Rebensburg, nekdanjo tekmico v karavani belega cirkusa. "Je grozno. In kot si povedala, vsi smo se zavedali, da gre Vonn na vse ali nič, tvegati vse - padec ali osvojiti kolajno. Držimo pesti, da ni nič hujšega," je dejala nekdanja nemška alpska smučarka. "Težek dan," je pripomnila Maze.

Tina Maze in Viktoria Rebensburg
Tina Maze in Viktoria Rebensburg
FOTO: AP

Maze in Rebensburg sta trenutno sodelavki, a sta bili na tekmovalnih progah veliki tekmici. Nemka je leta 2010 za zlato na igrah v Whistlerju za štiri stotinke sekunde premagala Maze, ki je na tekmi v veleslalomu osvojila srebro. To je bilo drugo srebro za Slovenko na igrah v Kanadi po superveleslalomu, ko je bila v boju za srebrno kolajno boljša od bronaste Vonn. Američanka je bila pred tem na smuku zlata.

Vonn je po 16 letih želela ponoviti podvig. Vrnila se je po upokojitvi leta 2019 po skoraj šestletnem premoru prav s ciljem osvojiti zlato medaljo na OI v Cortini, kjer je v svetovnem pokalu zbrala rekordnih 12 zmag.

Preberi še O padcu Lindsey Vonn spregovorila njena sestra: 'Bilo je grozljivo'

Nastopila je s titanovo protezo v skorajda v celoti kirurško obnovljenem desnem kolenu ter z opornico, s katero je skušala stabilizirati levo koleno, s popolnoma strgano sprednjo križno vezjo, poškodbo, ki jo je utrpela v padcu na kasneje odpovedanem zadnjem ženskem smuku pred OI v Crans Montani.

Trener ameriške ekipe za hitri disciplini Alex Hödlmoser je za švicarsko televizijo SRG povedal, da je Vonn verjetno utrpela "zlom nekje v spodnjem delu noge". Vendar pa je Hödlmoser dejal tudi, da natančna diagnoza ni jasna, ker pregledi še potekajo.

Preberi še Lindsey Vonn naj bi utrpela zlom noge

Američanko, ki je po padcu obležala na snegu, so s proge po približno 15 minutah evakuirali s helikopterjem. V neposrednem televizijskem prenosu je bilo slišati zgolj njene krike.

olimpijske igre tina maze lindsey vonn alpsko smučanje

Počitek za Niko Prevc, trening v znamenju Japonk

Nov šok za Vonn, verjetno si je zlomila nogo

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oliguma
08. 02. 2026 18.56
Kaj nabijate in dramatizirate en zlom več..saj jih ima že nešteto.
Odgovori
+2
3 1
YouRangMyLord
08. 02. 2026 18.53
Lindsey si je želela pohvale Trumpa... samo to jo je še gnalo do bridkega konca.
Odgovori
+3
4 1
fThe
08. 02. 2026 19.07
trump še zase komaj ve zadnje dni...
Odgovori
-1
0 1
Luigi Taveri II.
08. 02. 2026 18.49
Ko greš na vse ali nič moraš biti tudi pripravljen na nič.
Odgovori
+4
4 0
nikagaja
08. 02. 2026 19.15
koleno so ji stabilizirali, je pa drugje pocilo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
vizita
Portal
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
cekin
Portal
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527