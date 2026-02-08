'Če si že zdravstveno načet, so lahko posledice samo še hujše'

"Vsi dobro vemo, kakšne težave je prestajala Lindsey v zadnjih dneh, da si je naložila veliko breme, da je preveč tvegala, in potem se zgodijo takšni padci, če si ob tem že zdravstveno načet, pa so lahko posledice samo še hujše kot sicer," je slovenska šampionka dejala v prenosu olimpijskega smuka, ki je potekal na klasični progi Olympia delle Tofane v Cortini d'Ampezzo.

Tina Maze in Lindsey Vonn FOTO: AP

"Gre za Lindsey, gre za njeno odločitev. To je hotela narediti ne glede na vse, in to je tu naredila. Zelo je težko za vse, za vse tukaj, ko gledamo te grozljive prizore, ki so težki, ne le za nas, ampak zlasti za njeno družino, prijatelje, sodelavce, člane njene ekipe," je povedala dvakratna olimpijska prvakinja in ob tem komaj zadrževala čustva.

Dogajanje je spremljala z Nemko Viktorio Rebensburg, nekdanjo tekmico v karavani belega cirkusa. "Je grozno. In kot si povedala, vsi smo se zavedali, da gre Vonn na vse ali nič, tvegati vse - padec ali osvojiti kolajno. Držimo pesti, da ni nič hujšega," je dejala nekdanja nemška alpska smučarka. "Težek dan," je pripomnila Maze.

Tina Maze in Viktoria Rebensburg FOTO: AP

Maze in Rebensburg sta trenutno sodelavki, a sta bili na tekmovalnih progah veliki tekmici. Nemka je leta 2010 za zlato na igrah v Whistlerju za štiri stotinke sekunde premagala Maze, ki je na tekmi v veleslalomu osvojila srebro. To je bilo drugo srebro za Slovenko na igrah v Kanadi po superveleslalomu, ko je bila v boju za srebrno kolajno boljša od bronaste Vonn. Američanka je bila pred tem na smuku zlata. Vonn je po 16 letih želela ponoviti podvig. Vrnila se je po upokojitvi leta 2019 po skoraj šestletnem premoru prav s ciljem osvojiti zlato medaljo na OI v Cortini, kjer je v svetovnem pokalu zbrala rekordnih 12 zmag.

Nastopila je s titanovo protezo v skorajda v celoti kirurško obnovljenem desnem kolenu ter z opornico, s katero je skušala stabilizirati levo koleno, s popolnoma strgano sprednjo križno vezjo, poškodbo, ki jo je utrpela v padcu na kasneje odpovedanem zadnjem ženskem smuku pred OI v Crans Montani. Trener ameriške ekipe za hitri disciplini Alex Hödlmoser je za švicarsko televizijo SRG povedal, da je Vonn verjetno utrpela "zlom nekje v spodnjem delu noge". Vendar pa je Hödlmoser dejal tudi, da natančna diagnoza ni jasna, ker pregledi še potekajo.