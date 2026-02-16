'To je dno moje kariere. Verjela sem v čudež'

Anamarija Lampič je na svoji zadnji olimpijski tekmi z zaostankom slabih štirih minut razočarana končala na 78. mestu. " To je dno moje športne kariere. Ne gre mi in ne gre, čeprav sem verjela v čudež. Najraje bi šla na letalo in odšla na plažo ter pozabila na vse skupaj. Pripravljala sem se od pomladi, vložila veliko truda, potem pa mi je bolezen vzela vse. Težko se je zaradi velikega zaostanka v treningu nato vrniti ."

Izkušena Slovenka, nekdanja smučarska tekačica je tako leže kot stoje zgrešila po trikrat in zaostala tudi za novinko na velikih članskih tekmah Manco Caserman. Ta je na strelišču napravila eno napako. "Mogoče ne bi škodovalo, če bi lahko kot nekatere druge, kot so Norvežanke, kombinirala oba športa. Ne obžalujem pa odločitve, da sem iz teka, kjer sem naredila vse, kar sem lahko, odšla v biatlon. Čeprav mi na naslednjih OI po Koreji pred štirimi leti nato ni šlo, kot bi si želela," je dodala 30-letna Lampič.