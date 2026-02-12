To pa je podvig: Federica Brignone z 20 treningi do olimpijskega zlata

Deset mesecev po dvojnem zlomu leve golenice in mečnice je Federica Brignone dosegla izjemen podvig, saj je končala 41 stotink sekunde pred Francozinjo Romane Miradoli in 52 sekunde pred Avstrijko Cornelio Hütter za četrto olimpijsko odličje na svojih petih OI, prvo v superveleslalomu.
Brignone je postala tretja Italijanka z olimpijskim superveleslalomskim zlatom po Danieli Ceccarelli (2002) in Deborah Compagnoni (1992). Ta disciplina je bila prvič del olimpijskega progama leta 1988 v Calgaryju.
