To pa je podvig: Federica Brignone z 20 treningi do olimpijskega zlata

Italijanka Federica Brignone je v Cortini d'Ampezzo osvojila svoj prvi olimpijski naslov v superveleslalomu. Veteranka, ki je nastopila na svoji komaj tretji tekmi med elito po hudi poškodbi, je za zlato premagala Romane Miradoli, ki je Franciji zagotovila prvo odličje na ZOI v Cortini. Avstrijka Cornelia Hütter je osvojila bron.