OI 2026

To pa je podvig: Federica Brignone z 20 treningi do olimpijskega zlata

Cortina d'Ampezzo, 12. 02. 2026 13.42 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
M.J. STA
Federica Brignone

Italijanka Federica Brignone je v Cortini d'Ampezzo osvojila svoj prvi olimpijski naslov v superveleslalomu. Veteranka, ki je nastopila na svoji komaj tretji tekmi med elito po hudi poškodbi, je za zlato premagala Romane Miradoli, ki je Franciji zagotovila prvo odličje na ZOI v Cortini. Avstrijka Cornelia Hütter je osvojila bron.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Deset mesecev po dvojnem zlomu leve golenice in mečnice je Federica Brignone dosegla izjemen podvig, saj je končala 41 stotink sekunde pred Francozinjo Romane Miradoli in 52 sekunde pred Avstrijko Cornelio Hütter za četrto olimpijsko odličje na svojih petih OI, prvo v superveleslalomu.

Federica Brignone
Federica Brignone
FOTO: Profimedia

Brignone je postala tretja Italijanka z olimpijskim superveleslalomskim zlatom po Danieli Ceccarelli (2002) in Deborah Compagnoni (1992). Ta disciplina je bila prvič del olimpijskega progama leta 1988 v Calgaryju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
alpsko smučanje oi brignone superveleslalom

Obetavno: generalka pred olimpijskim nastopom za Lilo Lapanja uspela

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
12. 02. 2026 14.21
Čestitke za Federico Brignone , šampionka .
Odgovori
+2
2 0
mptour
12. 02. 2026 14.14
Naši smučarji so zadnje čase tako, kot če vprašaš, koliko je črnogorski rekord na 100 metrov? 60 metrov. V glavnem ne pridejo do konca.
Odgovori
+2
2 0
mptour
12. 02. 2026 14.12
Vonn lahko, Brignone lahko, Janica je lahko, Ivica je lahko, Herman je lahko, cel kup ostalih lahko, naši....??????
Odgovori
+4
4 0
mijam75
12. 02. 2026 14.48
No, zdaj si naštel same največje.... Naši trenutno ne... in še mnogo drugih.
Odgovori
0 0
4krogci
12. 02. 2026 14.09
No Tigrica pokazala kako se to pocne! Nasa pa poskodovana za tekmovanje, ma objavlat slike s turnih izletov je pa OK!
Odgovori
+4
4 0
ptuj.si
12. 02. 2026 14.10
Poškodovana, to je najnovejši izgovor?
Odgovori
+1
1 0
4krogci
12. 02. 2026 14.23
Govorim o Slokarjevi! Pr Ilki je ponavadi problem donce ali pa slabo pripravljena proga.
Odgovori
0 0
JOSEPH HAYDN
12. 02. 2026 13.58
Super in imajo Italijani nov razlog za slavje. Vseeno pa ta zmaga Brignone dokazuje tudi, da je trenutno stanje ženskega smučanja pod nivojem, kar je v intervjuju izpostavil Massi
Odgovori
+4
4 0
lepdanvsakdan
12. 02. 2026 13.56
kera je bila pa naša je šla ven?
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
