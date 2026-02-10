Trener ji je rekel, da je prestara. To je bilo pred 22 leti

Leta 1973 rojena Claudia Riegler je že športna junakinja pri naših severnih sosedih, zdaj pa je navdušila še svetovno športno javnost. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 so bile zanjo že pete, letos pa je postala tudi najstarejša športnica, ki je kadarkoli tekmovala na igrah.

Claudia Riegler na svojih petih OI FOTO: AP

V nedeljo je avstrijska deskarka v snežnem parku Livigno premagala veliko mlajše tekmice in se uvrstila v osmino finala v paralelnem veleslalomu, kjer jo je izločila šele dvakratna olimpijska prvakinja v tej disciplini, 30-letna Čehinja Ester Ledecka. Tisti dan je bila od nje več kot sekundo hitrejša, pa tudi 22 let mlajša.

Ester Ledecka (levo) in Claudia Riegler (desno) FOTO: AP

Rieglerjeva pa si izločitve ni gnala k srcu, morda je to perspektiva, ki pride s starostjo, kajti ne osrečujejo je zmage, ampak že preprosto to, da suvereno vijuga po hribu navzdol, ugotavlja The Athletic.

Na olimpijski progi v Livignu FOTO: AP

S športno veteranko so se pogovarjali ravno takrat, ko je bila na sporedu moška dirka, zato je intervju prekinil nenaden izbruh množice, ko so objavili rezultat fotofiniša, v katerem je Tim Mastnak za nekaj centimetrov ostal brez olimpijske kolajne. "Neverjetno!" je poleg gledalcev zavpila tudi Rieglerjeva, ki v tekmovalnem duhu še vedno čuti "čisto veselje". Čeprav so za njo že desetletja kariere.

V svetovnem pokalu je debitirala leta 1994, leta 1999 je po zmagi v skupnem seštevku osvojila motor Harley Davidson. Ko je bila stara 30 let, pa ji je trener rekel, da je zdaj že prestara in da ne bo več zmagala na nobeni tekmi. Dejal ji je, da je njena kariera na poti navzdol.

Claudia Riegler (desno) na zmagovalnem odru leta 2002 FOTO: Profimedia

To je bil trenutek, ki jo je podžgal. "Sami mi bo uspelo," si je zadala in nadaljevala. Ko je dopolnila 40 let, je imela slabo sezono in prikradili so se dvomi. Vedno znova je slišala enake pripombe, ki se človeku usidrajo v spomin: "Prestara si" in "Kdaj boš končala?"

41-letna svetovna prvakinja, Kreischberg leta 2015 FOTO: Profimedia

Potem pa je pri 41 letih na svetovnem prvenstvu leta 2015 na domačih tleh osvojila zlato, kar je bil vrhunec njene kariere. Leta 2024 je na svetovnem prvenstvu na Kitajskem osvojila drugo mesto. Letos se je torej uvrstila v osmino finala olimpijskih iger. Nekdanjemu trenerju in ostalim skeptikom tako kljubuje že 22 let.

52-letna Claudia Riegler je najstarejša udeleženka ZOI FOTO: Profimedia

"Pogosto je zmotno prepričanje, da so ženske, ko dosežejo določeno starost, že preživete in nepomembne. Nekdo mora pokazati, kaj je mogoče. Lindsey Vonn to kaže, Ester Ledecka to kaže. To prepričanje moramo preseči," poudarja Rieglerjeva. "Meje si postavljamo sami," je dejala po svoji zadnji dirki v Livignu. To so hkrati tudi njene zadnje olimpijske igre, vendar še vedno pogleduje proti svetovnemu prvenstvu na domačih tleh v Avstriji prihodnje leto.

Rieglerjeva pred odhodom v Milano FOTO: Profimedia

Prepričana je, da še vedno lahko kljubuje mlajšim tekmicam. Ampak ali ne čuti generacijske vrzeli? Ne, še vedno se vidi kot ena od deklet, je zatrdila ameriškim novinarjem. New York Timesov The Athletic ob tem poudarja, da Rieglerjeva tekmuje v zahtevnem športu. Paralelni veleslalom zahteva hitrost in natančnost, saj deskarja dirkata drug ob drugem, zavijajoča okoli vratc na dveh ločenih, skoraj enakih progah, opisujejo.

Paralelni veleslalom v deskanju na snegu FOTO: AP

Njena skrivnost, kako ostati motivirana, je poslušanje svojega telesa in preizkušanje novih stvari. "S staranjem ponavadi obtičimo pri svojih navadah, a učenje novih veščin v naših možganih tvori nove nevronske poti. Če moram vsak dan početi isto stvar, se utrudim," pojasnjuje.

Avstrijska deskarka na snegu Claudia Riegler FOTO: AP