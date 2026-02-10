Naslovnica
OI 2026

Trener ji je rekel, da je prestara. To je bilo pred 22 leti

Livigno, 10. 02. 2026 16.58 pred 37 minutami 4 min branja 4

Avtor:
T.H.
52-letna Claudia Riegler je najstarejša udeleženka ZOI

52-letna Claudia Riegler se čez Salzburg pogosto zapelje s svojim Harley Davidsonom, včasih zavije tudi do bližnjih jezer. Kot pravijo pri New York Postu, to zveni kot idilično preživljanje časa za marsikaterega upokojenca, toda avstrijska veteranka še ni pripravljena na tak način življenja. Pravkar je vozila med vratci v Livignu in postala najstarejša udeleženka zimskih olimpijskih iger vseh časov.

Leta 1973 rojena Claudia Riegler je že športna junakinja pri naših severnih sosedih, zdaj pa je navdušila še svetovno športno javnost. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 so bile zanjo že pete, letos pa je postala tudi najstarejša športnica, ki je kadarkoli tekmovala na igrah.

FOTO: AP

V nedeljo je avstrijska deskarka v snežnem parku Livigno premagala veliko mlajše tekmice in se uvrstila v osmino finala v paralelnem veleslalomu, kjer jo je izločila šele dvakratna olimpijska prvakinja v tej disciplini, 30-letna Čehinja Ester Ledecka. Tisti dan je bila od nje več kot sekundo hitrejša, pa tudi 22 let mlajša.

FOTO: AP

Rieglerjeva pa si izločitve ni gnala k srcu, morda je to perspektiva, ki pride s starostjo, kajti ne osrečujejo je zmage, ampak že preprosto to, da suvereno vijuga po hribu navzdol, ugotavlja The Athletic.

FOTO: AP

S športno veteranko so se pogovarjali ravno takrat, ko je bila na sporedu moška dirka, zato je intervju prekinil nenaden izbruh množice, ko so objavili rezultat fotofiniša, v katerem je Tim Mastnak za nekaj centimetrov ostal brez olimpijske kolajne. "Neverjetno!" je poleg gledalcev zavpila tudi Rieglerjeva, ki v tekmovalnem duhu še vedno čuti "čisto veselje". Čeprav so za njo že desetletja kariere.

Preberi še Tim Mastnak le milimetre oddaljen od brona na olimpijskih igrah
Preberi še Razgalil se je zaradi Herminatorja

V svetovnem pokalu je debitirala leta 1994, leta 1999 je po zmagi v skupnem seštevku osvojila motor Harley Davidson. Ko je bila stara 30 let, pa ji je trener rekel, da je zdaj že prestara in da ne bo več zmagala na nobeni tekmi. Dejal ji je, da je njena kariera na poti navzdol.

FOTO: Profimedia

To je bil trenutek, ki jo je podžgal. "Sami mi bo uspelo," si je zadala in nadaljevala.

Ko je dopolnila 40 let, je imela slabo sezono in prikradili so se dvomi. Vedno znova je slišala enake pripombe, ki se človeku usidrajo v spomin: "Prestara si" in "Kdaj boš končala?"

FOTO: Profimedia

Potem pa je pri 41 letih na svetovnem prvenstvu leta 2015 na domačih tleh osvojila zlato, kar je bil vrhunec njene kariere. Leta 2024 je na svetovnem prvenstvu na Kitajskem osvojila drugo mesto. Letos se je torej uvrstila v osmino finala olimpijskih iger.

Nekdanjemu trenerju in ostalim skeptikom tako kljubuje že 22 let.

FOTO: Profimedia

"Pogosto je zmotno prepričanje, da so ženske, ko dosežejo določeno starost, že preživete in nepomembne. Nekdo mora pokazati, kaj je mogoče. Lindsey Vonn to kaže, Ester Ledecka to kaže. To prepričanje moramo preseči," poudarja Rieglerjeva. "Meje si postavljamo sami," je dejala po svoji zadnji dirki v Livignu. To so hkrati tudi njene zadnje olimpijske igre, vendar še vedno pogleduje proti svetovnemu prvenstvu na domačih tleh v Avstriji prihodnje leto.

Preberi še Alan Kildow: Stara je 41 let, to je konec kariere
FOTO: Profimedia

Prepričana je, da še vedno lahko kljubuje mlajšim tekmicam. Ampak ali ne čuti generacijske vrzeli? Ne, še vedno se vidi kot ena od deklet, je zatrdila ameriškim novinarjem.

New York Timesov The Athletic ob tem poudarja, da Rieglerjeva tekmuje v zahtevnem športu. Paralelni veleslalom zahteva hitrost in natančnost, saj deskarja dirkata drug ob drugem, zavijajoča okoli vratc na dveh ločenih, skoraj enakih progah, opisujejo.

FOTO: AP

Njena skrivnost, kako ostati motivirana, je poslušanje svojega telesa in preizkušanje novih stvari. "S staranjem ponavadi obtičimo pri svojih navadah, a učenje novih veščin v naših možganih tvori nove nevronske poti. Če moram vsak dan početi isto stvar, se utrudim," pojasnjuje.

FOTO: AP

Skozi leta se ni veliko spremenilo, niti pri njenem treningu niti pri prehrani. Izogiba se hitri hrani, čeprav ima nekoliko omejeno gibanje vratu, zaradi česar ne more dvigovati palice z utežmi, je začela uporabljati nove, tehnološko naprednejše naprave. Izobrazila se je za nevromentalno trenerko, s poudarkom na preoblikovanju miselnih vzorcev in miselnosti. Kot pravi, resnično skrbi za svoje telo, um in dušo. To jo ohranja mlado, uživa, ko jo mlajši športniki prosijo za nasvet.

Na vprašanje, kakšen nasvet bi dala svoji mlajši sebi, pa je odgovorila: "Pusti jih, naj govorijo. Poslušaj svoje srce. Sledi svoji poti."

Claudia Riegler deskarka olimpijske igre najstarejša tekmovalka

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krjola
10. 02. 2026 17.35
Slovenija v letu 2025 na lestvici zaznave korupcije zdrsnila za pet mest. Slovenija je v Indeksu zaznave korupcije za leto 2025 dosegla 58 od 100 točk in se uvrstila na 41. mesto med 182 državami. Slovenija je v primerjavi z lani padla za pet mest. Premier Golob: "Morda smo bili uspavani z odličnimi rezultati v letu 2024"
Odgovori
0 0
Morgoth
10. 02. 2026 17.33
Seveda ne morete brez omembe coalburnerke...
Odgovori
-1
0 1
TheJuniKorn
10. 02. 2026 17.18
Legenda, pa Lindsey ne bi mogla še 10 let....
Odgovori
-1
0 1
Dragica Cegler
10. 02. 2026 17.04
A uni ,ki so v Ljubljani aretirali umetnika s tremi noži,se bodo morali zagovarjati pred lev..I?
Odgovori
+1
2 1
