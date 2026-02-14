Trener Kranjca postavljal progo, a to je le majhna prednost

"Tukaj ne gre za to, da bi hotel svojemu tekmovalcu ustreči. Gre za to, da nekaj časa že vemo, da bomo postavljali prvo vožnjo in smo na ta način, kakor bom jutri progo postavil, trenirali. Se pravi, da je naredil več ponovitev v taki postavitvi, kot ga čaka v prvi vožnji. Če pa je tekmovalec pravi, če je samozavesten, niti ni važno, kakšna je postavitev," meni Miha Verdnik in dodaja, da se je s svojim varovancem pogovarjal o željah, ki jih je tudi upošteval.
Trener je prepričan, da je branilec srebra dobro pripravljen in samozavesten, da je v najboljši formi v sezoni. Ali bo to dovolj za vrhunsko uvrstitev, ne ve, zagotavlja pa, da so v zadnjem času storili vse, da Žan Kranjec v Bormio pride maksimalno pripravljen.
"Žan je po Schladmingu lepo povedal, da dela majhne korake naprej, a za olimpijske igre je bilo potrebno storiti večjega. In to je bil cilj dveh sklopov treningov, ki smo jih opravili v zadnjem času, nazadnje v Aprici. Tam smo trenirali skupaj s Švicarji, Francozi in Italijani, menim, da smo storili vse, kar smo si želeli," je dejal Verdnik.
"V Aprici je bil teren podoben, na podoben način se je pripravljala tudi podlaga, vreme je bilo podobno, ponoči hladno, podnevi pa se je otoplilo. Upam, da smo zadeli s krajem priprav, to bomo videli jutri," je zadovoljen s pripravami in pripravljenostjo svojega varovanca v Aprici Verdnik, ki ne čuti pritiska medalje.
"Mene mnenja javnosti ne zanimajo, moje naloge so, da naredim vse, da tekmovalca na tekmo pripeljem v najboljši možni formi. Menim, da sem ga, zdaj je na njem, da to dokaže. Pritiska pa mu ni treba imeti, on je že osvojil kolajno, on je naš najboljši veleslalomist vseh časov. Z vsako tekmo, na kateri nastopi, to lestvico dviguje za nekoga, ki bo prišel za njim. To so dejstva," še trdi Verdnik.
Kranjec se bo na veleslalomu predstavil prvič na teh olimpijskih igrah. Prva vožnja se bo začela ob 10. uri, druga ob 13.30.
