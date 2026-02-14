Trener Kranjca postavljal progo, a to je le majhna prednost

"Tukaj ne gre za to, da bi hotel svojemu tekmovalcu ustreči. Gre za to, da nekaj časa že vemo, da bomo postavljali prvo vožnjo in smo na ta način, kakor bom jutri progo postavil, trenirali. Se pravi, da je naredil več ponovitev v taki postavitvi, kot ga čaka v prvi vožnji. Če pa je tekmovalec pravi, če je samozavesten, niti ni važno, kakšna je postavitev," meni Miha Verdnik in dodaja, da se je s svojim varovancem pogovarjal o željah, ki jih je tudi upošteval.

Miha Verdnik FOTO: 24ur.com

Trener je prepričan, da je branilec srebra dobro pripravljen in samozavesten, da je v najboljši formi v sezoni. Ali bo to dovolj za vrhunsko uvrstitev, ne ve, zagotavlja pa, da so v zadnjem času storili vse, da Žan Kranjec v Bormio pride maksimalno pripravljen. "Žan je po Schladmingu lepo povedal, da dela majhne korake naprej, a za olimpijske igre je bilo potrebno storiti večjega. In to je bil cilj dveh sklopov treningov, ki smo jih opravili v zadnjem času, nazadnje v Aprici. Tam smo trenirali skupaj s Švicarji, Francozi in Italijani, menim, da smo storili vse, kar smo si želeli," je dejal Verdnik.