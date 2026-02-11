'Tresel sem se. Po glavi mi je šlo, da imam v ekipi sestro in ne smem zafrkniti'

icon-chevron-right 1 16 icon-chevron-right Domen Prevc AP

Domen Prevc AP

Domen Prevc AP

Domen Prevc AP

Domen Prevc AP

Domen Prevc AP

Domen Prevc AP

Domen Prevc AP

Domen Prevc AP

Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip Bobo

Domen Prevc AP

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc AP

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc AP

Anže Lanišek, Domen Prevc, Nika Vodan in Nika Prevc po zmagi na olimpijskih igrah Profimedia

Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip Bobo

Podelitev medalj Bobo































V tej sezoni izjemni Domen Prevc je po mešani ekipni tekmi priznal, da je bilo to nekaj posebnega in pika na i njegovi karieri. "Tudi sanjati nisem upal o tem. Nikoli si nisem misli, da bom to dosegel, v vse drugo sem verjel. Ko osvojiš to kljukico sam sebi potrdiš, da je vredno sanjati, verjeti, delati in garati vsa ta leta. Veliko zadovoljstvo je, ko se ti stvari poklopijo. To je res nekaj posebnega," je po zmagi in svoji prvi olimpijski medalji dejal najboljši skakalec zime Domen Prevc.

S tem je dopolnil zbirko družine Prevc z olimpijskimi medaljami. "To je pika na i, ena zadnjih stvari, ki mi je manjkala v karieri. Morda se zdaj še ne zavedam povsem, a ko se bo usedlo, bo to res nekaj posebnega," je dodal slovenski skakalni šampion.

Podelitev medalj FOTO: Bobo

Prevzel je nalogo zadnjega skakalca v ekipi. A četudi je moral le še potrditi medaljo, je bil pritisk zadnjega skoka velik. "Že v zraku sem vedel, da je dobro in da moram le še varno pristati. Tresel sem se pol ure pred skokom, po glavi mi je šlo, da imam v ekipi sestro in ne smem 'zafrkniti'. Rekel sem si, da je razlika zelo majhna, po drugi strani pa jo lahko padec vse pokvari. Vse ti gre po glavi, vrti se ti, vroče ti je, treseš se, hkrati pa moraš še na vrh skakalnice."