OI 2026

'Tresel sem se. Po glavi mi je šlo, da imam v ekipi sestro in ne smem zafrkniti'

Predazzo, 11. 02. 2026 06.54

Avtor:
Marko Juvan Matic Flajšman STA
Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc

Aktualni svetovni prvak v poletih, zmagovalec novoletne turneje in premočno vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala je po zlatem odličju na mešani ekipni tekmi v Predazzu priznal, da še nikoli ni bil tako živčen, kot pred finalnim skokom ... Dame in gospodje, Domen Prevc, fant, ki uspešno "kljubuje" gravitaciji ...

V tej sezoni izjemni Domen Prevc je po mešani ekipni tekmi priznal, da je bilo to nekaj posebnega in pika na i njegovi karieri. "Tudi sanjati nisem upal o tem. Nikoli si nisem misli, da bom to dosegel, v vse drugo sem verjel. Ko osvojiš to kljukico sam sebi potrdiš, da je vredno sanjati, verjeti, delati in garati vsa ta leta. Veliko zadovoljstvo je, ko se ti stvari poklopijo. To je res nekaj posebnega," je po zmagi in svoji prvi olimpijski medalji dejal najboljši skakalec zime Domen Prevc.

S tem je dopolnil zbirko družine Prevc z olimpijskimi medaljami. "To je pika na i, ena zadnjih stvari, ki mi je manjkala v karieri. Morda se zdaj še ne zavedam povsem, a ko se bo usedlo, bo to res nekaj posebnega," je dodal slovenski skakalni šampion.

Podelitev medalj
Podelitev medalj
FOTO: Bobo

Prevzel je nalogo zadnjega skakalca v ekipi. A četudi je moral le še potrditi medaljo, je bil pritisk zadnjega skoka velik. "Že v zraku sem vedel, da je dobro in da moram le še varno pristati. Tresel sem se pol ure pred skokom, po glavi mi je šlo, da imam v ekipi sestro in ne smem 'zafrkniti'. Rekel sem si, da je razlika zelo majhna, po drugi strani pa jo lahko padec vse pokvari. Vse ti gre po glavi, vrti se ti, vroče ti je, treseš se, hkrati pa moraš še na vrh skakalnice."

"Vsi so naredili svoje najboljše skoke in moral sem dodati svoj kamenček v mozaik. Lažje je bilo osvojiti zlatega orla na novoletni turneji. Nalogo smo opravili z odliko," je dejal Domen Prevc. Skupaj z Anžetom Laniškom sta bila prvi in drugi posameznik tekme, kar je po Prevčevih besedah ena najlepših popotnic za veliko skakalnico.

Slovenci so znova imeli bučno podporo s tribun, prav vsi so čutili pomoč občinstva in v svojih izjavah izkazali hvaležnost vsem, ki so pripotovali v dolino Fiemme.

smučarski skoki oi predazzo

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
luna.3
11. 02. 2026 09.29
Čestitke vsem štirih ter ekipi, ki skrbi zanje. Ponosni smo na vas oz. na vse naše športnike.
Odgovori
0 0
Cenb77
11. 02. 2026 09.27
Od vseh faktorjev in pritiskov, mu je najpomembnejša sestra. Lepo je vzgojen. Malo je takih. Kapo dol!! 99% vaših sončkov mu niti čevljev ne bi smel pucat... Ata in mama Prevc, en velik poklon!!!
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
11. 02. 2026 09.29
Odlično povedano, bravo!
Odgovori
0 0
ivan z Doba
11. 02. 2026 09.24
Čestitke!👍💪
Odgovori
+2
2 0
Nobody75
11. 02. 2026 09.22
Kaj zdej bomo spet cel dan brali o teh nedonošenčkih?
Odgovori
-7
0 7
ivan z Doba
11. 02. 2026 09.25
Ni ti treba brati. Samo slike glej! 😎
Odgovori
+4
4 0
suleol
11. 02. 2026 09.17
super steee
Odgovori
+3
3 0
juventina10
11. 02. 2026 09.08
prvak v poletih✅️,zlati orel,olimpijska zlata✅️✅️
Odgovori
+6
6 0
aple2014
11. 02. 2026 09.06
Bravo!!! Čestitke olimpijski prvaki!!!!! in hvala, da ste zaprli lape vsem negativnim komentarjem, hvala!!!!
Odgovori
+8
8 0
Banion
11. 02. 2026 08.57
bravo ekipa, bravo za zlato in da se sedaj piše o vas ne o oni ostareli liziki
Odgovori
+2
4 2
ptuj.si
11. 02. 2026 09.17
O Tinci govoriš?
Odgovori
-1
0 1
mojcd
11. 02. 2026 08.55
Ta mala se je skoraj usrackala, tud na odru vsa zadrzana in obremenjena
Odgovori
-14
2 16
juventina10
11. 02. 2026 09.09
ti pa si se na domači školjki,brez odra.
Odgovori
+2
4 2
Prelepa Soča
11. 02. 2026 09.18
mojcd... očitno imate pri vas v WC-u kamero v školjki, da se lahki opazuješ.
Odgovori
+1
2 1
suleol
11. 02. 2026 09.19
ma ja no nezna se tud nasmejat
Odgovori
0 0
Korošec77
11. 02. 2026 08.52
Velik bravo in hvala NIka, Domen, Anže in Nika, da ste tako krasni, srčni mladi ljudje, da ste razvili slovensko zastavo v izteku in s ponosom prejeli zlato medaljo. Tudi mi smo ponosni na vas.
Odgovori
+9
10 1
Rock8
11. 02. 2026 08.47
Iskrene čestitke celi ekipi
Odgovori
+10
10 0
M.M.Miša
11. 02. 2026 08.41
Bravo......... čestitke vsem 💪🙎‍♀️🙍‍♂️
Odgovori
+10
10 0
blazter
11. 02. 2026 08.30
Bravo.
Odgovori
+11
11 0
Stajerc22
11. 02. 2026 08.29
Nika pa najslabsi clen ekipe...si ne bi mislil :D
Odgovori
-21
3 24
JanezAn
11. 02. 2026 09.06
Slabega člena sploh ni bilo, zato so tudi premočno zmagali, slabe člene so imele druge ekipe, ko so imeli kakšen skok okrog 90 metrov, naši pa so bili vsi najboljši ali med najboljšimi 3 v svoji skupini, minimalne razlike, kdo je bil najslabši člen tu sploh niso pomembne, pomembna je homogenost in složnost ekipe ter izjemen uspeh, ki so ga dosegli v močni konkurenci 5 držav.
Odgovori
+5
6 1
Prelepa Soča
11. 02. 2026 09.21
Stajerc22, vsi okoli tebe mislijo točno to, kar ti sanjaš o Niki. Nesposoben člen v družbi si.... aja, saj si zakompleksan, nepomemben osamljenec.
Odgovori
+2
2 0
asdfghjklč
11. 02. 2026 08.22
Iskrene čestitke za zmago! Drugače skokov nikoli ne spremljam, sem pa včeraj spremljal in navijal za vas, še posebej po tem, ko Prevca nista osvojila zlate medalje, za kateri sta si zaslužila po letošnjih uspehih.
Odgovori
+15
15 0
Feniks77
11. 02. 2026 08.12
bravo fantje in dekleta , ponosni smo na vas 👏👏👏👏👏👏
Odgovori
+18
18 0
bobiv
11. 02. 2026 08.10
Bravo vsem!
Odgovori
+18
18 0
bibaleze
