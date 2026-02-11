'Tresel sem se. Po glavi mi je šlo, da imam v ekipi sestro in ne smem zafrkniti'

V tej sezoni izjemni Domen Prevc je po mešani ekipni tekmi priznal, da je bilo to nekaj posebnega in pika na i njegovi karieri. "Tudi sanjati nisem upal o tem. Nikoli si nisem misli, da bom to dosegel, v vse drugo sem verjel. Ko osvojiš to kljukico sam sebi potrdiš, da je vredno sanjati, verjeti, delati in garati vsa ta leta. Veliko zadovoljstvo je, ko se ti stvari poklopijo. To je res nekaj posebnega," je po zmagi in svoji prvi olimpijski medalji dejal najboljši skakalec zime Domen Prevc.
S tem je dopolnil zbirko družine Prevc z olimpijskimi medaljami. "To je pika na i, ena zadnjih stvari, ki mi je manjkala v karieri. Morda se zdaj še ne zavedam povsem, a ko se bo usedlo, bo to res nekaj posebnega," je dodal slovenski skakalni šampion.
Prevzel je nalogo zadnjega skakalca v ekipi. A četudi je moral le še potrditi medaljo, je bil pritisk zadnjega skoka velik. "Že v zraku sem vedel, da je dobro in da moram le še varno pristati. Tresel sem se pol ure pred skokom, po glavi mi je šlo, da imam v ekipi sestro in ne smem 'zafrkniti'. Rekel sem si, da je razlika zelo majhna, po drugi strani pa jo lahko padec vse pokvari. Vse ti gre po glavi, vrti se ti, vroče ti je, treseš se, hkrati pa moraš še na vrh skakalnice."
"Vsi so naredili svoje najboljše skoke in moral sem dodati svoj kamenček v mozaik. Lažje je bilo osvojiti zlatega orla na novoletni turneji. Nalogo smo opravili z odliko," je dejal Domen Prevc. Skupaj z Anžetom Laniškom sta bila prvi in drugi posameznik tekme, kar je po Prevčevih besedah ena najlepših popotnic za veliko skakalnico.
Slovenci so znova imeli bučno podporo s tribun, prav vsi so čutili pomoč občinstva in v svojih izjavah izkazali hvaležnost vsem, ki so pripotovali v dolino Fiemme.
