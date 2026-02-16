Naslovnica
OI 2026

Uhan v spomin na prezgodaj umrlo legendo

Anterselva, 16. 02. 2026 06.13 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
T.H.
Marco Pantani

Legendarni italijanski kolesar Marco Pantani ni dočakal olimpijskih iger v svoji domovini, je pa čez ciljno črto zmagoslavno zapeljal del njega. Pantanijeva družina je njegov uhan posodila francoskemu biatloncu Emilienu Jacquelinu, ki si je v zasledovalni tekmi pred 20.000 navijači priboril bronasto medaljo. Ko je prišel v cilj, se je dotaknil ušesa in pogledal v nebo.

Francoski biatlonec Emilien Jacquelin se je odločil, da se bo na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 poklonil italijanskemu kolesarju Marcu Pantaniju, ki je umrl pred natančno 12 leti. V znak poklona je nosil kolesarjev uhan, ki mu ga je posodila njegova družina.

Pantanijev uhan v Jacquelinovem ušesu
Pantanijev uhan v Jacquelinovem ušesu
FOTO: AP

Velika gesta bi mu lahko uspela že v petek na sprinterski tekmi, ko je vodil do zadnjega kroga, nato pa je sledil preobrat. Na zadnjem streljanju je imel šest sekund prednosti pred Fillonom Masilletom, a je v zadnjem krogu v primerjavi z njim izgubil 22 sekund. Iz ozadja sta se na zmagovalni oder prebila še Norvežana Vetle Sjaastad Christiansen in Sturla Holm Laegreid, Jacquelinu se je kolajna nazadnje izmuznila za dve desetinki sekunde.

Preberi še Pred kamero priznal, da je prevaral dekle
Z uhanom na zmagovalni oder
Z uhanom na zmagovalni oder
FOTO: AP

V nedeljo je imel Francoz več sreče, čeprav je v boju za zmago znova zanesljivo vodil vse do zadnjega streljanja, nato pa popustil. Za zlato ni bil dovolj zbran, v končnici pa je vendarle potrdil bron. Ob prihodu v cilj je pokazal na svoje levo uho, v katerem je tičal Pantanijev uhan.

Gesta z roko
Gesta z roko
FOTO: AP

Francoski biatlonec je pojasnil, da ga je prav Pantani navdušil za šport. "Marco je tisti, ki me je navdušil za šport. Njegov elan, njegov karakter, njegovi osamljeni poskusi pobega. Galibier. Dvojna zmaga na Giru in Touru leta 1998, od takrat nisem nehal občudovati tega pirata," je dejal Jacquelin. "To je moj način, da mu izkažem spoštovanje," je še dodal Jacquelin.

Biatlonec Emilien Jacquelin z uhanom na progi
Biatlonec Emilien Jacquelin z uhanom na progi
FOTO: AP

Tragično slovo 'pirata'

Zaradi njegovega agresivnega sloga vožnje in videza s piratsko ruto na glavi so Marca Pantanija klicali pirat.

Pantani je veljal za enega najboljših kolesarjev za vzpone med profesionalnimi cestnimi kolesarji. Na Apeninskem polotoku je doživel zvezdniške trenutke, ko je kot prvi italijanski kolesar zmagal na dirki Tour de France po Feliceju Gimondiju leta 1965. Po razkritjih, da naj bi si pomagal z nedovoljenimi sredstvi, pa je njegova kariera šla po zlu.

Marco Pantani
Marco Pantani
FOTO: AP

Življenje profesionalnega kolesarja se je tragično končalo 14. februarja 2004, ko so 34-letnika našli mrtvega v hotelski sobi v Riminiju. Sprožili so preiskavo, več kot desetletje trajajoči sodni proces v zadevi je naposled le dočakal epilog - ni šlo za umor. Obdukcija je razkrila, da je Pantani umrl zaradi prevelikega odmerka kokaina.

Preberi še Legendarnega Marca Pantanija niso umorili
marco pantani uhan Emilien Jacquelin biatlon gesta spomin

Kitajska zvezdnica udarila po FIS-u in organizatorjih olimpijskih iger

