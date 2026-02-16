Uhan v spomin na prezgodaj umrlo legendo

Francoski biatlonec Emilien Jacquelin se je odločil, da se bo na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 poklonil italijanskemu kolesarju Marcu Pantaniju, ki je umrl pred natančno 12 leti. V znak poklona je nosil kolesarjev uhan, ki mu ga je posodila njegova družina.

Pantanijev uhan v Jacquelinovem ušesu FOTO: AP

Velika gesta bi mu lahko uspela že v petek na sprinterski tekmi, ko je vodil do zadnjega kroga, nato pa je sledil preobrat. Na zadnjem streljanju je imel šest sekund prednosti pred Fillonom Masilletom, a je v zadnjem krogu v primerjavi z njim izgubil 22 sekund. Iz ozadja sta se na zmagovalni oder prebila še Norvežana Vetle Sjaastad Christiansen in Sturla Holm Laegreid, Jacquelinu se je kolajna nazadnje izmuznila za dve desetinki sekunde.

Z uhanom na zmagovalni oder FOTO: AP

V nedeljo je imel Francoz več sreče, čeprav je v boju za zmago znova zanesljivo vodil vse do zadnjega streljanja, nato pa popustil. Za zlato ni bil dovolj zbran, v končnici pa je vendarle potrdil bron. Ob prihodu v cilj je pokazal na svoje levo uho, v katerem je tičal Pantanijev uhan.

Gesta z roko FOTO: AP

Francoski biatlonec je pojasnil, da ga je prav Pantani navdušil za šport. "Marco je tisti, ki me je navdušil za šport. Njegov elan, njegov karakter, njegovi osamljeni poskusi pobega. Galibier. Dvojna zmaga na Giru in Touru leta 1998, od takrat nisem nehal občudovati tega pirata," je dejal Jacquelin. "To je moj način, da mu izkažem spoštovanje," je še dodal Jacquelin.

Biatlonec Emilien Jacquelin z uhanom na progi FOTO: AP

Tragično slovo 'pirata'

Zaradi njegovega agresivnega sloga vožnje in videza s piratsko ruto na glavi so Marca Pantanija klicali pirat. Pantani je veljal za enega najboljših kolesarjev za vzpone med profesionalnimi cestnimi kolesarji. Na Apeninskem polotoku je doživel zvezdniške trenutke, ko je kot prvi italijanski kolesar zmagal na dirki Tour de France po Feliceju Gimondiju leta 1965. Po razkritjih, da naj bi si pomagal z nedovoljenimi sredstvi, pa je njegova kariera šla po zlu.

Marco Pantani FOTO: AP