Ukrajina izključenega skeletonista sprejela kot junaka

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je diskvalificiranega ukrajinskega skeletonista Vladislava Heraskeviča sprejel s herojskimi častmi. Ob vrnitvi olimpijca v domovino ga je namreč sprejel v svoji rezidenci in mu podelil posebno odlikovanje.
Članu ukrajinske olimpijske reprezentance so odlikovanje podelili zaradi "nesebičnega služenja ukrajinskemu ljudstvu, državljanskega poguma in domoljubja ter zagovarjanja idealov svobode in demokratičnih vrednot". Red svobode je eno najvišjih državnih odlikovanj Ukrajine, ki državljanom podeljuje priznanje za izjemne zasluge državi.
Kot je poudaril Zelenski, spomin na ubite ukrajinske športnike v ruskih napadih ne more biti kršitev. Ob tem je dejal, da medalja ni tako pomembna kot integriteta. "Ukrajina bo imela vedno prvake in olimpijce. A največje bogastvo Ukrajine so tisti, ki cenijo resnico in spomin na športnike, ki jih je ubila Rusija, športnike, ki zaradi ruske agresije ne bodo nikoli več tekmovali," je poudaril.
Olimpijcu, ki ga je sprejel skupaj z njegovim očetom in trenerjem ukrajinske skeletonistične reprezentance Mihailom Heraskevičem, se je zahvalil za njegovo držo, moč in pogum.
Dan po vrnitvi se je na spletu oglasil tudi ukrajinski športnik, ki je zapisal le en citat: "Zmaga naj tisti, ki ima resnico na svoji strani."
Spomnimo, da je Mednarodni olimpijski komite (MOK) Heraskeviča izločil po tem, ko mu je prepovedal tekmovati s čelado, na kateri so upodobljeni ubiti ukrajinski športniki, česar pa olimpijec ni nameraval spoštovati. Komite se je za prepoved čelade odločil, ker naj bi kršila pravila politične nevtralnosti.
MOK mu je sicer ponudil možnost, da namesto čelade nosi črn trak, a športnik pri vprašanju čelade ni popustil, škandal pa se je zaključil z diskvalifikacijo. Ukrajinci so se sicer na odločitev pritožili, a je športno arbitražno sodišče slednjo v petek zavrnilo.
Heraskevič je v petek dejal, da je škandal "združil ljudi po vsem svetu okoli našega problema in okoli žrtev teh velikih športnikov". "Verjamem, da je ta cilj veliko pomembnejši od katere koli medalje," je povedal novinarjem.