OI 2026

V Italiji se začenjajo 25. zimske olimpijske igre

Milano, 06. 02. 2026 08.25 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
S.V. STA
Olimpijske igre 2026

Z današnjo slovesnostjo, ki se bo na nogometnem stadionu San Siro v Milanu začela ob 20. uri, se bodo uradno začele 25. zimske olimpijske igre. Med 90 državami udeleženkami je tradicionalno tudi Slovenija, ki jo bo tokrat zastopalo 37 športnikov. V mimohodu držav bosta slovensko zastavo nosila smučarska skakalca Nika in Domen Prevc.

Organizatorji na slovesnosti, ki so jo poimenovali Harmonija, obljubljajo velik spektakel. Med glasbenimi gosti na prizorišče zimskih olimpijskih iger Milano - Cortina 2026 prihajajo petkratna prejemnica grammyja Mariah Carey, dobitnica zlatega globusa Laura Pausini, italijanski tenorist Andrea Bocelli in pianist Lang Lang. Mnogi menijo, da je povsem možno še kakšno presenečenje.

Igre bosta gostila Milano in Cortina d'Ampezzo, v obeh krajih bodo pred koncem nocojšnje slovesnosti hkrati prižgali olimpijski ogenj. Tekmovanja v 16 športih, v katerih se bo pomerilo približno 2900 športnikov, pa bodo potekala še na več drugih prizoriščih na severu Italije. Zaključna slovesnost bo 22. februarja v Veroni.

Dodatno bodo ob milanski nocojšnji slovesnosti in mimohodi športnikov potekali še na drugih olimpijskih prizoriščih - v Livignu, Cortini d'Ampezzo in Predazzu, kjer bosta tudi slovenski zastavonoši, brat in sestra Prevc. S tem bodo po pojasnilih organizatorjev športnike približali njihovim tekmovališčem ter zagotovili široko udeležbo navijačev in gledalcev.

Že čez dan bo živahno tudi na prizoriščih tekmovanj, kjer so se prva predtekmovanja začela že v sredo. Prve komplete medalj bodo podelili v soboto.

olimpijske igre

smetilka
06. 02. 2026 08.52
a to še kdo gleda?
Odgovori
-1
0 1
Kameleon Kiddo
06. 02. 2026 09.52
Ja?
Odgovori
0 0
