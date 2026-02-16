V Predazzu zadnja skakalna odločitev na OI

Anže Lamišek in Domen Prevc FOTO: Bobo

Skupaj z Niko Prevc in Niko Vodan sta zlato odličje osvojila na tekmi mešanih ekip, ko so Slovenci nekoliko nepričakovano v velikem slogu ubranili olimpijski naslov iz Pekinga 2022.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Prevc, ki je na igre prišel kot prepričljivo vodilni skakalec v svetovnem pokalu, zmagovalec novoletne turneje, svetovni prvak v poletih in svetovni prvak na veliki skakalnici z zadnjega prvenstva v Trondheimu, pa je zdržal pritisk in zmagal na veliki skakalnici.