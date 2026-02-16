Naslovnica
OI 2026

V Predazzu zadnja skakalna odločitev na OI

Predazzo, 16. 02. 2026 07.39 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Predazzo skakalnica

V olimpijskem skakalnem središču Predazzo bodo skakalcem podelili še zadnji komplet odličij. Na sporedu je premierna superekipna tekma moških dvojic, slovenske barve bosta zastopala Domen Prevc in Anže Lanišek. Oba slovenska skakalna asa Prevc in Lanišek sta se na teh igrah že razveselila olimpijske kolajne.

Anže Lamišek in Domen Prevc
Anže Lamišek in Domen Prevc
FOTO: Bobo

Skupaj z Niko Prevc in Niko Vodan sta zlato odličje osvojila na tekmi mešanih ekip, ko so Slovenci nekoliko nepričakovano v velikem slogu ubranili olimpijski naslov iz Pekinga 2022.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prevc, ki je na igre prišel kot prepričljivo vodilni skakalec v svetovnem pokalu, zmagovalec novoletne turneje, svetovni prvak v poletih in svetovni prvak na veliki skakalnici z zadnjega prvenstva v Trondheimu, pa je zdržal pritisk in zmagal na veliki skakalnici.

Preberi še Prevčevi z desetimi medaljami med samo olimpijsko elito

Z dvema zlatima kolajnama se je Prevc ob svojem debitantskem nastopu na OI na drugem mestu najuspešnejših slovenskih olimpijcev izenačil z Uršo Bogataj in Janjo Garnbret, pred njimi je le Tina Maze, ki ima ob dveh zlatih še dve srebrni kolajni.

smučarski skoki oi predazzo

Uhan v spomin na prezgodaj umrlo legendo

