V Predazzu zadnja skakalna odločitev na OI

Skupaj z Niko Prevc in Niko Vodan sta zlato odličje osvojila na tekmi mešanih ekip, ko so Slovenci nekoliko nepričakovano v velikem slogu ubranili olimpijski naslov iz Pekinga 2022.
Prevc, ki je na igre prišel kot prepričljivo vodilni skakalec v svetovnem pokalu, zmagovalec novoletne turneje, svetovni prvak v poletih in svetovni prvak na veliki skakalnici z zadnjega prvenstva v Trondheimu, pa je zdržal pritisk in zmagal na veliki skakalnici.
Z dvema zlatima kolajnama se je Prevc ob svojem debitantskem nastopu na OI na drugem mestu najuspešnejših slovenskih olimpijcev izenačil z Uršo Bogataj in Janjo Garnbret, pred njimi je le Tina Maze, ki ima ob dveh zlatih še dve srebrni kolajni.
