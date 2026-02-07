V Sloveniji z navdušenjem pospremili prvo olimpijsko medaljo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Čestitke, srebrna Nika!" pa je na osebnem profilu zapisal predsednik vlade Robert Golob.

Srebrna kolajna za Niko Prevc FOTO: Bobo

Tudi vlada je slovenski skakalni junakinji, ki je bila prva favoritinja današnje tekme, na koncu pa je za 1,1 točke zaostala za olimpijskim naslovom, iskreno čestitala.

"Izjemna Nika Prevc!" so zapisali na vladnem profilu na platformi X. "Iskrene čestitke za osvojeno srebrno medaljo v smučarskih skokih na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina!"

Veselja ob prvi slovenski kolajni na letošnjih igrah ni skrivala niti predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

"Led je prebit! Slovenija ima (prvo?) medaljo na letošnjih olimpijskih igrah. Iskrene čestitke, Nika Prevc. In kapo dol, ker si tako uspešno nosila težo pričakovanj verjetno vseh Slovenk in Slovencev," je na družbenem omrežju Facebook zapisala Klakočar Zupančič in čestitala tudi preostalim slovenskim skakalkam.