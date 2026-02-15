Še žlahtnejše od zlata

Še vedno s čelado na glavi in v kombinezonu, prekritem s snegom, je rekla 'da'. Kateryni Kotsar je pravkar uspela uvrstitev v finalne boje v smučanju prostega sloga, kjer se bo za medalje borila z zvezdnico Eileen Gu in desetimi drugimi tekmicami, ko jo je v cilju pričakala še žlahtnejša kovina. Njen fant Bohdan Fashtryh je pokleknil pred njo, 25-letnica iz Kijeva je rekla 'da'. "Tako sem navdušena in še vedno ne morem razumeti, kaj se je zgodilo nocoj, saj sta to zame res dve veliki stvari," je dejala za Associated Press, ko je po uspešnih kvalifikacijah na valentinovo pokazala bleščeč diamantni prstan.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Zaroka Ukrajinke Kateryne Kotsar AP

Zaroka Ukrajinke Kateryne Kotsar AP

Zaroka Ukrajinke Kateryne Kotsar AP





Velikemu večeru so bili priča tudi njeni starši, ki so jo prvič videli med akrobacijami v zraku, saj pravi, da je njena mama sicer preveč živčna, da bi prihajala na same tekme.

Poročeni tekmici

Valentinovo je prineslo tudi končni obračun v ženski konkurenci v skeletonu. Kar pomeni, da sta šli na progo Kim Meylemans in Nicole Silveira, ki sta se poročili lani, poroča Olympics.com. Ena je Belgijka, druga Brazilka, na dan zaljubljencev sta zastopali vsaka svojo državo in tekmovali druga proti drugi. Kot dodaja Independent, sta jima šli nacionalni zvezi sicer na roko in jima v olimpijski vasi omogočili isto nastanitev, čeprav si običajno domovanje tam lahko delijo le sotekmovalci. Polovica njune sobe je okrašena v belgijske barve, druga v brazilske.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Skeletonistki Kim Meylemans in Nicole Silveira AP

Skeletonistki Kim Meylemans in Nicole Silveira AP

Skeletonistki Kim Meylemans in Nicole Silveira AP

Skeletonistki Kim Meylemans in Nicole Silveira AP







Pred vsako tekmo se poljubita in si zaželita vse najboljše. Poudarjata, da ni pomembno, katera je boljša, saj je to uspeh za obe. Včeraj je bila Meylemansova nato šesta, Silveira pa 11.

Skupaj v boj

Delovni dan sta imeli tudi poročeni hokejistki Laura Stacey in Marie-Philip Poulin. Ker pa obe igrata za Kanado, napadalka in kapetanka za razliko od prej omenjenih skeletonistk nista bili tekmici, ampak sta se borili za isto stvar. "Imava veliko srečo. Večina ljudi ne more početi tega, kar imajo radi in skupaj slediti svojim sanjam, midve pa lahko," je dejala Stacey.

Kanadska hokejstka Laura Stacey na ledu s soprogo FOTO: AP

Darilo sta si poklonili z zmago na četrtfinalni tekmi proti Nemčiji, ki jo je Kanada ugnala kar z 5:1.

Bokserice iz uradne trgovine s spominki

Lori in Curtis Brown sta poročena že več kot 30 let in ju je na valentinovo čakala služba na drsališču, saj sta se kot prostovoljca prijavila na letošnje zimske olimpijske igre. Po prizoriščih v severni Italiji je razporejenih približno 18.000 prostovoljcev, ki v temno modrih uniformah skrbijo za nemoten potek iger.

Prostovoljci na olimpijskih igrah FOTO: AP

"To je najbolj posebno valentinovo v najinem življenju," je dejal 60-letni Curtis. "Ker sva oba tukaj, sva na isti valovni dolžini, skupaj uživava v tej pustolovščini," je pripovedoval. Čez dan sta upala, da bosta ujela skupni odmor za valentinovo večerjo, 61-letna Lori je za AP povedala, da mu je v uradni trgovini s spominki Milano Cortina 2026 kupila bokserice, on ji ni kupil ničesar. Pri Independentu so spomnili, da so na letošnjih ZOI še številni drugi pari. Nekateri tekmujejo skupaj, drugi drug proti drugemu.

Pari z vsega sveta

Ameriška umetnostna drsalca Madison Chock in Evan Bates sta se poročila leta 2024 in ta teden osvojila srebrno medaljo. Latvijsko sankaško ekipo sestavljata zakonca Martins Bots in Elina Bota, italijanski sankač Dominik Fischnaller in Američanka Emily Sweeney sta se lani poročila po skoraj 15 letih zveze.

Ameriška umetnostna drsalca Madison Chock in Evan Bates FOTO: AP

Aktualna svetovna prvakinja v bobu v ženski konkurenci, Američanka Kaysha Love, se je zaročila s kolegom Hunterjem Powellom, ki letos debitira na olimpijskih igrah. Najboljša alpska smučarka vseh časov Mikaela Shiffrin je zaročena z norveškim smukačem, vendar je Aleksander Aamodt Kilde zaradi nezadovoljivega stanja po poškodbi v zadnjem trenutku odpovedal nastop na igrah. Pogosti in znani so tudi pari v curlingu. Norvežana Magnus Nedregotten in Kristin Skaslien sta skupaj od leta 2008 in sta na igrah v Pjongčangu osvojila bron. Jocelyn Peterman in Brett Gallant iz Kanade sta se poročila leta 2022 in sta bila letos favorita mešanih dvojic.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Otrok švicarskega para z metlo za krling AP

Švicarski par Yannick Schwaller in Briar Schwaller-Huerlimann AP

Švicarski par Yannick Schwaller in Briar Schwaller-Huerlimann AP

Švicarski par Yannick Schwaller in Briar Schwaller-Huerlimann AP





