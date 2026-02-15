Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Še žlahtnejše od zlata

Milano, Cortina, 15. 02. 2026 11.33 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
T.H.
Švicarski par Yannick Schwaller in Briar Schwaller-Huerlimann

Medtem ko so pari po vsem svetu sedeli na romantičnih večerjah, so imeli zaljubljenci na olimpijskih igrah povsem drugačno valentinovo. Ukrajinsko smučarko prostega sloga Kateryno Kotsar je po uvrstitvi v finale fant pričakal na kolenih, poročeni skeletonistki Kim Meylemans in Nicole Silveira sta tekmovali druga proti drugi, zakonca Brown sta drsala kot prostovoljca.

Še vedno s čelado na glavi in v kombinezonu, prekritem s snegom, je rekla 'da'. Kateryni Kotsar je pravkar uspela uvrstitev v finalne boje v smučanju prostega sloga, kjer se bo za medalje borila z zvezdnico Eileen Gu in desetimi drugimi tekmicami, ko jo je v cilju pričakala še žlahtnejša kovina.

Njen fant Bohdan Fashtryh je pokleknil pred njo, 25-letnica iz Kijeva je rekla 'da'. "Tako sem navdušena in še vedno ne morem razumeti, kaj se je zgodilo nocoj, saj sta to zame res dve veliki stvari," je dejala za Associated Press, ko je po uspešnih kvalifikacijah na valentinovo pokazala bleščeč diamantni prstan.

Velikemu večeru so bili priča tudi njeni starši, ki so jo prvič videli med akrobacijami v zraku, saj pravi, da je njena mama sicer preveč živčna, da bi prihajala na same tekme.

Poročeni tekmici

Valentinovo je prineslo tudi končni obračun v ženski konkurenci v skeletonu. Kar pomeni, da sta šli na progo Kim Meylemans in Nicole Silveira, ki sta se poročili lani, poroča Olympics.com. Ena je Belgijka, druga Brazilka, na dan zaljubljencev sta zastopali vsaka svojo državo in tekmovali druga proti drugi.

Kot dodaja Independent, sta jima šli nacionalni zvezi sicer na roko in jima v olimpijski vasi omogočili isto nastanitev, čeprav si običajno domovanje tam lahko delijo le sotekmovalci. Polovica njune sobe je okrašena v belgijske barve, druga v brazilske.

Pred vsako tekmo se poljubita in si zaželita vse najboljše. Poudarjata, da ni pomembno, katera je boljša, saj je to uspeh za obe. Včeraj je bila Meylemansova nato šesta, Silveira pa 11.

Skupaj v boj

Delovni dan sta imeli tudi poročeni hokejistki Laura Stacey in Marie-Philip Poulin. Ker pa obe igrata za Kanado, napadalka in kapetanka za razliko od prej omenjenih skeletonistk nista bili tekmici, ampak sta se borili za isto stvar. "Imava veliko srečo. Večina ljudi ne more početi tega, kar imajo radi in skupaj slediti svojim sanjam, midve pa lahko," je dejala Stacey.

Kanadska hokejstka Laura Stacey na ledu s soprogo
Kanadska hokejstka Laura Stacey na ledu s soprogo
FOTO: AP

Darilo sta si poklonili z zmago na četrtfinalni tekmi proti Nemčiji, ki jo je Kanada ugnala kar z 5:1.

Bokserice iz uradne trgovine s spominki

Lori in Curtis Brown sta poročena že več kot 30 let in ju je na valentinovo čakala služba na drsališču, saj sta se kot prostovoljca prijavila na letošnje zimske olimpijske igre. Po prizoriščih v severni Italiji je razporejenih približno 18.000 prostovoljcev, ki v temno modrih uniformah skrbijo za nemoten potek iger.

Prostovoljci na olimpijskih igrah
Prostovoljci na olimpijskih igrah
FOTO: AP

"To je najbolj posebno valentinovo v najinem življenju," je dejal 60-letni Curtis. "Ker sva oba tukaj, sva na isti valovni dolžini, skupaj uživava v tej pustolovščini," je pripovedoval.

Čez dan sta upala, da bosta ujela skupni odmor za valentinovo večerjo, 61-letna Lori je za AP povedala, da mu je v uradni trgovini s spominki Milano Cortina 2026 kupila bokserice, on ji ni kupil ničesar.

Pri Independentu so spomnili, da so na letošnjih ZOI še številni drugi pari. Nekateri tekmujejo skupaj, drugi drug proti drugemu.

Pari z vsega sveta

Ameriška umetnostna drsalca Madison Chock in Evan Bates sta se poročila leta 2024 in ta teden osvojila srebrno medaljo. Latvijsko sankaško ekipo sestavljata zakonca Martins Bots in Elina Bota, italijanski sankač Dominik Fischnaller in Američanka Emily Sweeney sta se lani poročila po skoraj 15 letih zveze.

Ameriška umetnostna drsalca Madison Chock in Evan Bates
Ameriška umetnostna drsalca Madison Chock in Evan Bates
FOTO: AP

Aktualna svetovna prvakinja v bobu v ženski konkurenci, Američanka Kaysha Love, se je zaročila s kolegom Hunterjem Powellom, ki letos debitira na olimpijskih igrah.

Najboljša alpska smučarka vseh časov Mikaela Shiffrin je zaročena z norveškim smukačem, vendar je Aleksander Aamodt Kilde zaradi nezadovoljivega stanja po poškodbi v zadnjem trenutku odpovedal nastop na igrah.

Pogosti in znani so tudi pari v curlingu. Norvežana Magnus Nedregotten in Kristin Skaslien sta skupaj od leta 2008 in sta na igrah v Pjongčangu osvojila bron. Jocelyn Peterman in Brett Gallant iz Kanade sta se poročila leta 2022 in sta bila letos favorita mešanih dvojic.

Švicarja Yannick Schwaller in Briar Schwaller-Huerlimann sta v Milano pripeljala tudi otroka, fotografije malčka z metlo za curling, dvakrat večjo od njega, pa so postale viralne.

pari olimpijske igre Milano Cortina 2026 valentinovo

'Uživam v pritisku in komaj čakam, da vse skupaj ponovim'

'Ne, ne, ne!', Raimund v besednem dvoboju s slovenskimi navijači

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Sandokan
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534