'Vemo, da smo favoriti. Anžetu prednost pred Timijem'

Robert Hrgota FOTO: Damjan Žibert

Slovenski junak sezone Domen Prevc se doslej na srednji napravi še ni najbolje znašel, tekmo je končal kot šesti, do medalje pa ga je ločilo 4,2 točke. Kot je že po nedeljskem treningu napovedal slovenski selektor Robert Hrgota, na manjši skakalnici odločajo majhne razlike, zato so možna presenečenja. Zmaga je romala v Nemčijo, olimpijski prvak je postal Philipp Raimund, drugi je bil 19-letni Poljak Kacper Tomasiak, tretje mesto sta si razdelila Japonec Ren Nikaido in Švicar Gregor Deschwanden.

"Neverjetna tekma, po kateri je treba zbrati misli. Zelo zanimiv zmagovalni oder. Pričakovali smo, da bodo presenečenja, majhne razlike. Na igrah se ti morajo res vse stvari 'poklopiti' za kolajno," je tekmo opisal slovenski trener.

Domen Prevc FOTO: AP

"Domnu en dober skok žal ne more biti dovolj, pa ne govorimo o medaljah. Potrebna sta dva dobra skoka. Finalni je bil prvi, ki ga je na tej skakalnici začutil, kar je dobro izhodišče za jutri," je dodal Hrgota. S tem je potrdil, da bosta na torkovi tekmi mešanih ekip poleg olimpijske podprvakinje Nike Prevc in Nike Vodan nastopila Domen Prevc in Lanišek. "Vemo, da smo še zmeraj favoriti, vsaj v ožjem krogu. Predvsem je želja, da dobro odskačemo, da naredita fanta to, kar znata."

Nika Vodan FOTO: Profimedia

"Pogoj je bil, da imata Domen in Anže prednost, če bosta zadnja dva izenačena oziroma blizu po točkah. To se je danes zgodilo, bila sta v dveh točkah, oba po en skok boljša, Timi v prvem, Anže v drugem, na podlagi tega smo potem izbrali," je odločitev pojasnil selektor.

"Anže je pogorel. Vemo, kam spada, česa je sposoben in danes se je žal, kot je sam rekel, ustrašil priložnosti. Verjamem, da bo jutri oddelal tako, kot zna," je napovedal Hrgota, ki kljub nekoliko slabšim rezultatom ne obžaluje, da so Slovenci izpustili uvodni uradni trening.

Anže Lanišek FOTO: AP