Se obeta prvi večji škandal na OI? Ukrajinec ne bo upošteval prepovedi MOK-a!

Predazzo, 11. 02. 2026 09.39 pred 1 uro 2 min branja 48

Avtor:
M.J.
Vladislav Heraskevič

Ukrajinec Vladislav Heraskevič je sporočil, da bo na tekmovanju v skeletonu na zimskih olimpijskih igrah nosil svojo čelado spomina, posvečeno športnikom, ki so umrli v vojni z Rusijo – in to kljub izrecni prepovedi Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). "Verjamem, da si zaslužijo biti z menoj na dan tekmovanja. Čelado bom uporabil na dan dirke," je neomajen 27-letni skeletonist.

Vladislav Heraskevič je na ZOI treniral s čelado, na kateri je 24 fotografij ukrajinskih športnikov, padlih v vojni. A MOK je izjavil, da je ne sme nositi med uradnim tekmovanjem, saj pravila prepovedujejo politična sporočila na športnih prizoriščih. "Iz MOK-a so dodali, da lahko ukrajinski skeletonist namesto tega nosi črni trak okoli roke," piše ESPN.

"Zaradi njihove žrtve se lahko danes kot ekipa sploh potegujemo za nastop," je ob tem dejal 27-letni športnik na novinarski konferenci ter spomnil, da je na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 nosil napis 'No War in Ukraine' nekaj dni pred začetkom ruske invazije. "Verjamem, da si zaslužijo biti z menoj na dan tekmovanja. Čelado bom uporabil na dan dirke," je dodal in v mednarodnih krogih že sprožil številne špekulacije in tudi črne napovedi. "Se obeta prvi veliki škandal v Milanu?" se sprašujejo številni svetovni mediji.

Vladislav Heraskevič
Vladislav Heraskevič
FOTO: AP

MOK je pred tem sporočil, da je ukrajinski športnik čelado nosil med treningi in svoje poglede objavljal na družbenih omrežjih, vendar to ne bo dovoljeno, ko se tekmovanje v četrtek, 12. februarja, uradno začne.

Po 50.2 členu Olimpijske listine na tekmovališčih in zmagovalnih odrih niso dovoljene politične, verske ali rasne demonstracije. Športniki lahko svoje stališče svobodno izrazijo le izven teh prostorov.

olimpijske igre skeleton Vladislav Heraskevič

