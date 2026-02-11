Se obeta prvi večji škandal na OI? Ukrajinec ne bo upošteval prepovedi MOK-a!

icon-chevron-right 1 14 icon-chevron-right Vladislav Heraskevič AP

Vladislav Heraskevič je na ZOI treniral s čelado, na kateri je 24 fotografij ukrajinskih športnikov, padlih v vojni. A MOK je izjavil, da je ne sme nositi med uradnim tekmovanjem, saj pravila prepovedujejo politična sporočila na športnih prizoriščih. "Iz MOK-a so dodali, da lahko ukrajinski skeletonist namesto tega nosi črni trak okoli roke," piše ESPN.

"Zaradi njihove žrtve se lahko danes kot ekipa sploh potegujemo za nastop," je ob tem dejal 27-letni športnik na novinarski konferenci ter spomnil, da je na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 nosil napis 'No War in Ukraine' nekaj dni pred začetkom ruske invazije. "Verjamem, da si zaslužijo biti z menoj na dan tekmovanja. Čelado bom uporabil na dan dirke," je dodal in v mednarodnih krogih že sprožil številne špekulacije in tudi črne napovedi. "Se obeta prvi veliki škandal v Milanu?" se sprašujejo številni svetovni mediji.

Vladislav Heraskevič FOTO: AP

MOK je pred tem sporočil, da je ukrajinski športnik čelado nosil med treningi in svoje poglede objavljal na družbenih omrežjih, vendar to ne bo dovoljeno, ko se tekmovanje v četrtek, 12. februarja, uradno začne.