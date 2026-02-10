Vonn: Ne obžalujem ničesar, vse bi ponovila znova

"Čeprav olimpijskih iger nisem končala tako, kot sem upala, in kljub hudi fizični bolečini, ki jo je povzročil padec, ne obžalujem ničesar," je poudarila 41-letna ameriška šampionka Lindsey Vonn v prvi izjavi po padcu v nedeljo v Cortini d'Ampezzo, ki je brutalno končal njeno sicer spektakularno olimpijsko vrnitev v tekmovalno karavano alpskega smučanja.

Padec Lindsey Vonn FOTO: AP

Američanka vztraja, da pretrgana sprednja križna vez v levem kolenu, ki jo je utrpela pri padcu na kasneje odpovedani zadnji tekmi svetovnega pokala v smuku pred igrami Milano-Cortina, "nima nobene zveze s padcem v Cortini". "Preprosto sem bila dobrih 12 centimetrov zunaj prave smeri, ko se je moja desna roka zataknila v vratcih, zaradi česar me je obrnilo in povzročilo padec," je dodala v zapisu na družbenih omrežjih iz bolnišnice v italijanskem mestu Treviso, kjer je na zdravljenju in kamor so jo prepeljali po drami na olimpijski progi.

'Olimpijske sanje se niso končale tako, kot sem si predstavljala'

Vonnova je nastopila s startno številko 13 in padla po le 13 sekundah vožnje, potem ko je na progi zadela vratca, smuči pa so ji ostale pritrjene na smučarske čevlje, ko jo je zalučalo na sneg. "Utrpela sem kompleksen zlom golenice, ki je trenutno stabilen, vendar bo potrebnih več operacij, da se pravilno pozdravi," je zapisala.

Italijanski mediji so sicer sprva oročali, da si je Vonnova v padcu zlomila stegnenico, sama pa zdaj piše o zlomu golenice.

"Moje olimpijske sanje se niso končale tako, kot sem si predstavljala. Ni bil konec, kot bi ga želeli brati v knjigi s srečnim koncem ali v pravljici, šlo je preprosto za življenje. Drznila sem si sanjati in tako trdo delala, da bi to dosegla. Ker tekmujem v smuku alpskega smučanja, razlika med idealno smerjo in katastrofalno poškodbo lahko znaša le 12 centimetrov," je dejala. Vonnova ni dala nobenih namigov, ali namerava končati kariero, zaradi katere je postala eden najbolj prepoznavnih obrazov v svetovnem športu. Po poročilih iz Italije je že imela dve operaciji, s katero so ji kirurgi stabilizirali zlom leve noge.

Ena najboljših smučark, ki je osvojila 84 zmag

Ameriška šampionka je pri 41 letih želela ponoviti dosežek izpred 16 let, ko je bila zlata na OI v Whistlerju. A se tveganje ni izšlo. Po spektakularni vrnitvi po skoraj šestletni upokojitvi ji je bil ta podvig skorajda na dosegu rok. Ta izziv pa je postal tvegan po še eni hudi poškodbi, ki jo je utrpela med smukom v Crans Montani, le teden dni pred igrami.

Reševalne ekipe dvigujejo Lindsey Vonn FOTO: AP