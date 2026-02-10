Naslovnica
Vonn: Ne obžalujem ničesar, vse bi ponovila znova

Treviso/Cortina d'Ampezzo, 10. 02. 2026 07.10 pred 57 minutami 3 min branja 58

Avtor:
A.V. STA M.P.
Lindsey Vonn

Američanka Lindsey Vonn se je iz bolnišnice v Trevisu prvič oglasila po hudi poškodbi noge, potem ko je olimpijske sanje končala v nedeljo po grdem padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo. Kot je povedala, ne obžaluje ničesar. V padcu je utrpela "kompleksen zlom golenice" in bo potrebovala "več operacij".

"Čeprav olimpijskih iger nisem končala tako, kot sem upala, in kljub hudi fizični bolečini, ki jo je povzročil padec, ne obžalujem ničesar," je poudarila 41-letna ameriška šampionka Lindsey Vonn v prvi izjavi po padcu v nedeljo v Cortini d'Ampezzo, ki je brutalno končal njeno sicer spektakularno olimpijsko vrnitev v tekmovalno karavano alpskega smučanja.

Padec Lindsey Vonn
Padec Lindsey Vonn
FOTO: AP

Američanka vztraja, da pretrgana sprednja križna vez v levem kolenu, ki jo je utrpela pri padcu na kasneje odpovedani zadnji tekmi svetovnega pokala v smuku pred igrami Milano-Cortina, "nima nobene zveze s padcem v Cortini".

"Preprosto sem bila dobrih 12 centimetrov zunaj prave smeri, ko se je moja desna roka zataknila v vratcih, zaradi česar me je obrnilo in povzročilo padec," je dodala v zapisu na družbenih omrežjih iz bolnišnice v italijanskem mestu Treviso, kjer je na zdravljenju in kamor so jo prepeljali po drami na olimpijski progi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Olimpijske sanje se niso končale tako, kot sem si predstavljala'

Vonnova je nastopila s startno številko 13 in padla po le 13 sekundah vožnje, potem ko je na progi zadela vratca, smuči pa so ji ostale pritrjene na smučarske čevlje, ko jo je zalučalo na sneg. "Utrpela sem kompleksen zlom golenice, ki je trenutno stabilen, vendar bo potrebnih več operacij, da se pravilno pozdravi," je zapisala.

Italijanski mediji so sicer sprva oročali, da si je Vonnova v padcu zlomila stegnenico, sama pa zdaj piše o zlomu golenice.

"Moje olimpijske sanje se niso končale tako, kot sem si predstavljala. Ni bil konec, kot bi ga želeli brati v knjigi s srečnim koncem ali v pravljici, šlo je preprosto za življenje. Drznila sem si sanjati in tako trdo delala, da bi to dosegla. Ker tekmujem v smuku alpskega smučanja, razlika med idealno smerjo in katastrofalno poškodbo lahko znaša le 12 centimetrov," je dejala.

Vonnova ni dala nobenih namigov, ali namerava končati kariero, zaradi katere je postala eden najbolj prepoznavnih obrazov v svetovnem športu. Po poročilih iz Italije je že imela dve operaciji, s katero so ji kirurgi stabilizirali zlom leve noge.

Preberi še Strast ali (tudi) marketinška poteza? Lindsey Vonn bo za 13 sekund prejela 180.000 evrov

Ena najboljših smučark, ki je osvojila 84 zmag

Ameriška šampionka je pri 41 letih želela ponoviti dosežek izpred 16 let, ko je bila zlata na OI v Whistlerju. A se tveganje ni izšlo. Po spektakularni vrnitvi po skoraj šestletni upokojitvi ji je bil ta podvig skorajda na dosegu rok. Ta izziv pa je postal tvegan po še eni hudi poškodbi, ki jo je utrpela med smukom v Crans Montani, le teden dni pred igrami.

Reševalne ekipe dvigujejo Lindsey Vonn
Reševalne ekipe dvigujejo Lindsey Vonn
FOTO: AP

Tekmovala je že s titanovo protezo v obnovljenem desnem kolenu, po novi poškodbi v Crans Montani pa je v Cortini na obeh treningih in nato na tekmi uporabljala opornico, s katero si je skušala utrditi in stabilizirati levo koleno, na katerem si je na smuku pred OI v Crans Montani strgala sprednjo križno vez.

Vonnova je ena najboljših smučark v zgodovini. Vsega skupaj je osvojila 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108). Do dveh zmag je prišla to zimo po vrnitvi v beli cirkus po tekmovalni upokojitvi leta 2019.

Je najuspešnejša smučarka v obeh hitrih disciplinah, upoštevajoč dosežke žensk in moških, in je rekorderka s 45 zmagami na smukih za svetovni pokal ter 71 stopničkami v kraljevski disciplini ter z 49 stopničkami in 28 zmagami v superveleslalomu.

smučanje olimpijske igre poškodba zlom Lindsey Vonn

Tim Mastnak le milimetre oddaljen od brona na olimpijskih igrah

Roglič o smučarskih skakalcih, olimpijskih igrah in Lindsey Vonn

