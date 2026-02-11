Naslovnica
Prve fotografije Vonnove iz bolnišnice po tretji operaciji

Ljubljana, 11. 02. 2026 19.22 pred 1 uro 1 min branja 25

Avtor:
S.V.
Lindsey Vonn po tretji operaciji

Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn je v nedeljskem smuku na olimpijskih igrah Milano–Cortina utrpela zapleten zlom noge, ki bo zahteval več operativnih posegov. Američanka je v sredo zvečer sporočila, da je uspešno prestala tretjo operacijo.

"Danes sem imela tretjo operacijo in bila je uspešna. Uspeh danes pomeni nekaj povsem drugega, kot je pomenil še pred nekaj dnevi. Napredujem in čeprav je to počasi, vem, da bom v redu," je na Instagramu zapisala Lindsey Vonn.

Lindsey Vonn po tretji operaciji
Lindsey Vonn po tretji operaciji
FOTO: Instagram

Ameriška zvezdnica je hvaležna vsem članom zdravstvenega osebja, prijateljem in družini, ki ji stojijo ob strani, ter za val ljubezni in podpore ljudi z vsega sveta. Navdih ji dajejo tudi člani reprezentance ZDA. "Iskrene čestitke tudi mojim sotekmovalcem in vsem športnikom reprezentance ZDA, ki me tam zunaj navdihujejo in mi dajejo nekaj, za kar lahko navijam."

41-letnica je že pred tem poudarila, da ničesar ne obžaluje ter da njen pretrgan sprednji križni ligament in druge pretekle poškodbe niso bile povezane s padcem v boju za zlato medaljo, ki jo je osvojila njena rojakinja Breezy Johnson.

Preberi še Lindsey Vonn: Ne obžalujem ničesar, vse bi ponovila znova

Druga najuspešnejša smučarka v zgodovini svetovnega pokala z 84 zmagami, je pred tem prestala dve operaciji, s katerima so jo stabilizirali po grozljivem padcu 13 sekund po startu ene najbolj pričakovanih tekem zimskih olimpijskih iger.

olimpijske igre alpsko smučanje lindsey vonn operacija poškodba

Slovenske biatlonke skromne, izstopalo slabo streljanje

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mungus
11. 02. 2026 20.22
Vsak je gospodar svojega telesa in počne z njim kar želi...ta si je pač izbrala to kar si je...njo boli!
Odgovori
0 0
tilbaka
11. 02. 2026 20.20
Imela je štartno številko 13, padec je bil v 13. sekundi vožnje.
Odgovori
-1
0 1
Laki je malo nervozan
11. 02. 2026 20.13
Kakšni bedni, privoščljivi komentarji, češ šla je na OI samo za denar.Pa ona tudi brez tega nastopa ni poslednji bednik brez denarja in slave.Česar ne razumete je to, da so to izjemno borbeni ljudje, ki se nikoli ne predajo in premikajo meje samega sebe.Ona je sama sebi hotela dokazat, da še vedno zmore.
Odgovori
+5
5 0
soxx
11. 02. 2026 20.13
Pri 41 vozi smuk, pri 60 bo hotela otroke...
Odgovori
+2
4 2
Prelepa Soča
11. 02. 2026 20.18
soxx, zakaj? Misliš, da za lepo indobro življenje potrebuješ otroke, sploh v današnjem času?
Odgovori
+3
3 0
Prelepa Soča
11. 02. 2026 20.11
Grozljivka, smili se mi. Večina pojma nima, kaj pomenijo taki zlomi, najprej neznosna bolečina, dokler te ne nafilajo z narkotiki, po operaciji pa težka fizioterapija in vprašanje, po kolikem času bo zopet normalno hodil... če sploh. Pri njej je edini "plus" to, če lahko to rečemo, da ima denar in bo imela vrhunsko podporo, oz., dnevno vso možno fizioterapijo. Naš znanec je utrpel zlom stegnenice, po 2 letih za silo hodi, to je pa tudi vse.
Odgovori
+2
2 0
LeviTUMOR
11. 02. 2026 20.03
Niti novice o mafijskem obračunu sredi Ljubljane, zaradi kraje 30 kalasov, 300.000 evrov in 2kil kokaina, ukradenega lopovskemu balkancu.
Odgovori
+1
3 2
Josko Joras
11. 02. 2026 20.02
Če ni bila odgovorna sama do sebe,pač sedaj dobiva še več pozornosti,vse za slavo in denar
Odgovori
-3
0 3
Pamir
11. 02. 2026 20.01
Šel bi jo obiskat , ji nesel mandarine in bobi palčke.
Odgovori
+0
3 3
LeviTUMOR
11. 02. 2026 20.00
Nobene novice o "doktorju znanosti", ki je v Franciji zalucal granato v frizerski salon, kjer je poškodoval otroke in tranzvestitu strelcu, KI JE UMORIL vsaj 10 folka! Se vidimo na Vidmaxu!
Odgovori
-1
1 2
Igi31
11. 02. 2026 19.48
naša Tina Maza je lepo šla v pokoj in šla delat otroke ta pa še vedno bluzi, pri 41 letih si gre lomit kosti namesto da bi bila mama jao
Odgovori
-1
8 9
1ddenis1
11. 02. 2026 19.50
za sebe se brigaj. Drugim govort kaj naj delajo s svojim življenjem...
Odgovori
+7
10 3
yolli
11. 02. 2026 19.47
A so res Eriko ugasnili do volitev ??
Odgovori
+7
8 1
zajfa
11. 02. 2026 19.56
Ja očitno res. Nič ne vidim, da bi bilo kaj jutri niti naslednjič. Partija je potegnil zavoro. Nema više:))
Odgovori
+4
6 2
ptuj.si
11. 02. 2026 19.56
Res ja. Zahteva goloba.
Odgovori
+5
6 1
JOSEPH HAYDN
11. 02. 2026 20.09
Res. Gre za klasično politično čistko
Odgovori
+2
2 0
DEBELA OLIVA
11. 02. 2026 19.44
Ena lepa zares lepa sicer malce starejša športnica z neverjetnim pragom za bolečino
Odgovori
+8
9 1
Juzles Iters
11. 02. 2026 19.44
Kako je skulirana, neverjetno.
Odgovori
+5
7 2
Betuul
11. 02. 2026 19.37
In zdaj bo zvezda v zatonu dobila se dodatnih180.000€ za tole fotko! Mi imamo radi mlajše zvezde ; ki prihajajo
Odgovori
-3
4 7
Delavec_Slo
11. 02. 2026 19.33
In, saj si je sama kriva!
Odgovori
+1
8 7
Prelepa Soča
11. 02. 2026 20.15
Delavec, si morda kje prebral, da koga drugega krivi za svojo poškodbo? Saj ni ti, ki si ne priznaš, da si si sam kriv, da ti gre slabo v življenju.
Odgovori
+2
2 0
BSSistemTelaze
11. 02. 2026 19.24
Za 200.000.00€ pripravljena bila umret🤦🤦
Odgovori
-1
7 8
Mean Cat
11. 02. 2026 19.37
Btl
Odgovori
+3
4 1
Prelepa Soča
11. 02. 2026 20.16
BSS, morda ti, ona ima miljone, teh 200 lahko mirno pogreša.
Odgovori
+2
2 0
biggbrader
11. 02. 2026 19.20
Vse najboljše ji želim, legendi !
Odgovori
+11
13 2
bibaleze
