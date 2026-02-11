Prve fotografije Vonnove iz bolnišnice po tretji operaciji

"Danes sem imela tretjo operacijo in bila je uspešna. Uspeh danes pomeni nekaj povsem drugega, kot je pomenil še pred nekaj dnevi. Napredujem in čeprav je to počasi, vem, da bom v redu," je na Instagramu zapisala Lindsey Vonn .

Ameriška zvezdnica je hvaležna vsem članom zdravstvenega osebja, prijateljem in družini, ki ji stojijo ob strani, ter za val ljubezni in podpore ljudi z vsega sveta. Navdih ji dajejo tudi člani reprezentance ZDA. "Iskrene čestitke tudi mojim sotekmovalcem in vsem športnikom reprezentance ZDA, ki me tam zunaj navdihujejo in mi dajejo nekaj, za kar lahko navijam."

41-letnica je že pred tem poudarila, da ničesar ne obžaluje ter da njen pretrgan sprednji križni ligament in druge pretekle poškodbe niso bile povezane s padcem v boju za zlato medaljo, ki jo je osvojila njena rojakinja Breezy Johnson.