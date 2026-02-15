Naslovnica
Z domačega balkona je lahko videl svoje sanje

Cortina d'Ampezzo, 15. 02. 2026 10.52 pred 25 minutami 2 min branja 2

Avtor:
T.H.
Mattia Gaspari je v italijanski reprezentanci od leta 2010

Za vsakega športnika so uspehi na domačih tleh vredni še več. Italijanski športniki se na vrhu lestvice osvojenih medalj na tokratnih olimpijskih igrah izmenjujejo z Norvežani, osvojene medalje razveseljujejo domače navijače, ki jim za spremljanje uspehov ni bilo treba odpotovati daleč. Še krajšo pot do olimpijskega prizorišča pa je imel skeletonist Mattia Gaspari, olimpijsko progo vidi kar s svojega balkona.

Medtem ko so njegovi rojaki sanjali o tekmovanju na olimpijskih igrah v svoji domovini, je bilo za Mattio Gasparija to še veliko bolj osebno. Živi namreč v Cortini d'Ampezzo in lahko z balkona svojega doma, ki je oddaljen le nekaj sto metrov, celo vidi vogale olimpijske steze za skeleton.

Mattia Gaspari na domači olimpijski progi v Cortini
Mattia Gaspari na domači olimpijski progi v Cortini
FOTO: Profimedia

"To so sanje," je priznal za Olympics.com, ko so ga povprašali o olimpijskih igrah. "Seveda so to sanje vsakega športnika, ampak zame so še bolj posebne, ker so v mojem domačem kraju, pred številnimi prijatelji in družino," je pojasnil.

Gasparijeva družina na tribuni
Gasparijeva družina na tribuni
FOTO: Profimedia

Gaspari prihaja iz družine zimskih športnikov. Njegova starša sta bila v otroštvu odlična alpska smučarja, njegova sestra pa je tekmovala v deskanju na snegu. S skeletonom se je začel ukvarjati precej po naključju. Ko je bil star okoli 16 let, so na njegovo šolo prišli rekruti iz italijanske skeleton ekipe in otroke prosili, naj poskusijo ta šport. Gaspari, ki je večino otroštva preživel med smučanjem po gorah v Dolomitih, je poskusil nekajkrat: "Spomnim se, da sem si mislil: 'Ni slabo. Zakaj pa ne?'"

32-letni skeletonist Mattia Gaspari
32-letni skeletonist Mattia Gaspari
FOTO: Profimedia

 Leta 2010 je postal član italijanske reprezentance in na olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu debitiral na 14. mestu. Na domačem terenu je uvrstitev popravil za eno mesto.

Mattia Gaspari je v italijanski reprezentanci od leta 2010
Mattia Gaspari je v italijanski reprezentanci od leta 2010
FOTO: Profimedia

Olimpijski prvak je postal Američan Matt Weston, veliko pozornosti pa je letos požela diskvalifikacija ukrajinskega skeletonista Vladislava Geraskeviča zaradi nošenja čelade s fotografijami umrlih ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti zaradi ruske agresije na Ukrajino.

Skeleton so sicer na OI predstavili že v St. Moritzu leta 1928 in 1948, a je polnopravni del olimpijskega programa postal šele v Salt Lake Cityju leta 2002. Letos se je moškim in ženskim preizkušnjam v Milanu in Cortini pridružila še mešana ekipna tekma, so spomnili pri STA.

Skeletonist Gapsari na progi
Skeletonist Gapsari na progi
FOTO: AP

Gre za tekmovanje, kjer se tekmovalci, obratno kot pri sankanju, v ležečem položaju na trebuhu z glavo naprej spuščajo po ledeni stezi. Tekmovalci krmilijo sani s pomočjo posebnih zobcev na podplatih čevljev, za končno odločitev pa štejejo štiri vožnje, po dve v dveh različnih dneh. Zmaga tisti, čigar seštevek vseh štirih časov je najmanjši.

skeleton Mattia Gaspari cortina olimpijske igre

