S podrsanim obrazom nepremično obležal na tleh

Po grozljivem padcu je 18-letnik negibno obležal na tleh. K njemu je takoj priteklo zdravniško osebje, ki je najstnika naložilo na nosila in ga odneslo s prizorišča v Livignu. Finec je sicer na nosilih dvignil palec in nakazal, da hujših posledic ni utrpel.

Odpeljali so ga v bolnišnico, finski olimpijski komite pa je sporočil, da je Lajunen pri padcu z glavo močno udaril ob trdo snežno podlago. Tudi v bolnišnici je bil smučar pri zavesti in lahko premika vse ude.

Komite je naknadno sporočil, da se Lajunen počuti dobro, tudi podrobnejše preiskave pa niso pokazale hujših poškodb. Preventivno so ga v bolnišnici zadržali še čez noč, navajajo finski mediji.

Elias je sin Samppa Lajunena, enega najuspešnejših tekmovalcev v nordijski kombinaciji. Na olimpijskih igrah je osvojil pet medalj in velja za eno največjih imen finskih zimskih športov.