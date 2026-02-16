Naslovnica
OI 2026

S podrsanim obrazom nepremično obležal na tleh

Livigno, 16. 02. 2026 10.04 pred 32 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Padec Eliasa Lajunena

Med olimpijskimi kvalifikacijami smučarjev prostega sloga je gledalcem zastal dih, potem ko je ob pristanku grdo padel komaj 18-letni Finec Elias Lajunen. Z okrvavljenim in podrsanim obrazom so ga s prizorišča odnesli na nosilih.

Po grozljivem padcu je 18-letnik negibno obležal na tleh. K njemu je takoj priteklo zdravniško osebje, ki je najstnika naložilo na nosila in ga odneslo s prizorišča v Livignu. Finec je sicer na nosilih dvignil palec in nakazal, da hujših posledic ni utrpel.

Odpeljali so ga v bolnišnico, finski olimpijski komite pa je sporočil, da je Lajunen pri padcu z glavo močno udaril ob trdo snežno podlago. Tudi v bolnišnici je bil smučar pri zavesti in lahko premika vse ude.

Komite je naknadno sporočil, da se Lajunen počuti dobro, tudi podrobnejše preiskave pa niso pokazale hujših poškodb. Preventivno so ga v bolnišnici zadržali še čez noč, navajajo finski mediji.

Elias je sin Samppa Lajunena, enega najuspešnejših tekmovalcev v nordijski kombinaciji. Na olimpijskih igrah je osvojil pet medalj in velja za eno največjih imen finskih zimskih športov.

Elias Lajunen olimpijske igre finska

'To je dno moje kariere. Verjela sem v čudež'

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
16. 02. 2026 10.36
ok, razumem, da bi se poškodoval kak smučar iz recimo karibov, ali karibatov, ne pa finec, ki še preden shodi stopi na smuči
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
