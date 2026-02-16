Za valentinovo dodatne zaloge kondomov za olimpijce

"Zaradi povpraševanja, ki je večje od pričakovanj, so začasno izčrpane vse zaloge," je za The Atlantic povedal predstavnik lokalnega organizacijskega odbora.

"Dodatne zaloge so na poti in jih bomo razdelili po vseh olimpijskih vaseh do ponedeljka," so dodali in že v petek obljubili, da bodo zaloge do konca iger dopolnjevali in da kondomov ne bo več zmanjkalo.

Medtem je postal viralen posnetek španske umetnostne drsalke Olivie Smart, ki je objavila posnetek iz olimpijske vasi, kjer je na enem od stojal našla kondome in ženske higienske pripomočke. "Našla sem jih," se je pošalila.