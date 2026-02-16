Naslovnica
Za valentinovo dodatne zaloge kondomov za olimpijce

Cortina, 16. 02. 2026 11.12 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
N.L.
Kondomi v olimpijski vasi

Potem ko so zaokrožile informacije, da je v olimpijski vasi v zgolj treh dneh pošla zaloga 10.000 kondomov, so italijanski organizatorji napovedali, da bodo zalogo obnovili prav med vikendom, ko so zaljubljenci praznovali svoj praznik.

"Zaradi povpraševanja, ki je večje od pričakovanj, so začasno izčrpane vse zaloge," je za The Atlantic povedal predstavnik lokalnega organizacijskega odbora.

"Dodatne zaloge so na poti in jih bomo razdelili po vseh olimpijskih vaseh do ponedeljka," so dodali in že v petek obljubili, da bodo zaloge do konca iger dopolnjevali in da kondomov ne bo več zmanjkalo.

Medtem je postal viralen posnetek španske umetnostne drsalke Olivie Smart, ki je objavila posnetek iz olimpijske vasi, kjer je na enem od stojal našla kondome in ženske higienske pripomočke. "Našla sem jih," se je pošalila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posnetek je delil tudi predsednik italijanske dežele Lombardije Attilio Fontana. Kondomi imajo na rumenem zavojčku sicer letos natisnjen regijski grb. Fontana je ob začetku iger poudaril, da je cilj te pobude ozaveščanje o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni med športniki, pa tudi med mladimi.

Olimpijske igre Olimpijska vas kondomi športniki

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
16. 02. 2026 12.14
Nimajo kaj drugega za početi kot samo na spolnost razmišljati in kdaj bo koga kje nategnil ubogi revčki.
Odgovori
0 0
Uporabnik1888402
16. 02. 2026 12.12
Kdor je tu oce po vrnitvi domov, bolje ne vedeti ...
Odgovori
0 0
BrainDance
16. 02. 2026 12.08
10000 kondomov za 2800 ludi :D čudno, da je sploh 3dni zdražala "zaloga"
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
16. 02. 2026 12.12
za 1400 ljudi, saj je en kondom na dve osebi
Odgovori
0 0
jung
16. 02. 2026 12.06
Dokler sta bila le dva spola jih nebi toliko potrebovali.Odkar je mavričnih spolov 18+ je zadeva bolj nepredvidljiva.
Odgovori
0 0
MladoSeme
16. 02. 2026 11.59
Lahk bi Jake Paul mal posodu svojo 🤪
Odgovori
0 0
SpamEx
16. 02. 2026 11.56
rebraste za ekstra užitek
Odgovori
0 0
Watcherman
16. 02. 2026 11.55
Spolni obsedenci z razmišljanjem,da brez tega ne gre phahaha.
Odgovori
+1
1 0
Oliguma
16. 02. 2026 11.51
Kaj imajo grupne.. kar vse med sabo..da to rabijo..
Odgovori
+5
5 0
Banion
16. 02. 2026 11.45
ali jih jemljejo za spomin da se bodo doma hvalili in bo katera navalila ali bolj seksajo kot tekmujejo
Odgovori
+4
4 0
devlon
16. 02. 2026 11.43
to jih jejo namesto lignjev?
Odgovori
+2
2 0
Arzen
16. 02. 2026 11.42
TO PA JE RES BISTVO OI!!! KAM GRE TA SVET!!!
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
