OI 2026

'Prišli smo pobrati čim več, a ne bomo razočarani, če ne osvojimo nič več'

Predazzo, 13. 02. 2026 15.55

Avtor:
S.V. STA
Domen Prevc

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je na mešani ekipni tekmi osvojil svoje prvo olimpijsko odličje, zdaj pa že pogleduje proti novim ciljem na veliki skakalnici v Predazzu. Na četrtkovem uvodnem preizkusu naprave je najboljši skakalec zime v tretji seriji postavil daljavo dneva s 143,5 m, a pravi, da sta ga uvodna skoka vseeno prizemljila.

Po četrtkovem uvodnem treningu na veliki skakalnici je slovenski skakalni šampion pojasnil, da je pričakoval enostavnejši začetek ob prehodu iz srednje na veliko napravo.

"Mislil sem, da mi bo ritem skakalnice bolj sedel. Zanimiv je. Zaradi strme mize moraš biti agresiven in hkrati boke poslati v zrak. Zadnji skok mi je dal navdih, česa se moram še lotiti na treningu, da lahko grem mirno in zbrano na tekmo. Skakalnica me je premamila in sem pričakoval, da bo vse šlo gladko, a sta me prva skoka hitro pošteno prizemljila," je po uvodnem četrtkovem treningu dejal Prevc.

Preberi še Domen Prevc poskrbel za daljavo dneva v Predazzu

Trenutno vodilni skakalec v skupni razvrstitvi svetovnega pokala ter letošnji zmagovalec novoletne turneje in posamične tekme na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu je na prvem preizkusu skakalnice zasedel četrto mesto, na drugem pa deseto.

Zadnji dolg skok je bil po njegovih besedah že skoraj balzam za dušo, a ga še vedno čaka nekaj dela do tekme. "V redu je, da so rezerve. Priznam, da so mi odbitki malo čudni, čeprav ne vem, kaj to zares pomeni za tekmo. Treba bo narediti dva dobra skoka in bomo videli, kako se bo to na koncu številčno pokazalo."

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc
Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc
FOTO: Bobo

Kljub dolgi razdalji pravi, da pristanek ni zahteven in da skakalnica omogoča dolge skoke: "Če nimaš težav v zraku, je enostavno pristati. Prostora in strmine je še dovolj, da se da kar daleč skakati."

Na mešani ekipni tekmi še na srednji skakalnici je skupaj s sestro Niko, Anžetom Laniškom in Niko Vodan osvojil zlato medaljo, svojo prvo olimpijsko odličje na prvih olimpijskih igrah. Z njo se ni preveč obremenjeval, z mislimi je že pri naslednjih tekmah.

Preberi še Pogum? Ne, preprosto Robert Hrgota!

"Misli mi niso nič kaj uhajale. V glavi imam le, kako bom skakal na treningu, kaj moram na naslednjem popraviti, potem je tukaj že tekma. Kar smo dosegli, smo dosegli. Eno medaljo imamo in domov ne gremo praznih rok. Seveda smo prišli pobrati čim več, a nenazadnje ne bomo šli razočarani domov, četudi ne osvojimo nič več," je še dejal, a v isti sapi dejal, da bo tudi na veliki skakalnici oddelal tako, kot se spodobi.

Dotaknil se je tudi svoje konkurence, med drugim Nemca Philippa Raimunda, ki je olimpijski prvak postal na srednji skakalnici. "Veliko se pogovarjava, šaliva, zbadava. Meni je všeč, da tisti, ki dobro skače, konča spredaj. Izmenjava si kakšno idejo, ni nekega filozofiranja, skrivanja. Mislim, da je to prav, da se tako šport gradi. Z dobro voljo je obema tudi lažje," je še povedal slovenski skakalni as.

Skakalce danes čaka drugi uradni trening, nato pa v soboto posamična tekma na veliki skakalnici. Po dnevu premora, ko bodo v nedeljo na vrsti ženske, jih v ponedeljek za konec OI na tej napravi čaka še super ekipna tekma.

olimpijske igre smučarski skoki domen prevc

Kondomov zmanjkalo v rekordnih treh dneh

'Medveda ni bilo na proslavi slovenske kolajne'

