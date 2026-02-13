'Prišli smo pobrati čim več, a ne bomo razočarani, če ne osvojimo nič več'

Po četrtkovem uvodnem treningu na veliki skakalnici je slovenski skakalni šampion pojasnil, da je pričakoval enostavnejši začetek ob prehodu iz srednje na veliko napravo. "Mislil sem, da mi bo ritem skakalnice bolj sedel. Zanimiv je. Zaradi strme mize moraš biti agresiven in hkrati boke poslati v zrak. Zadnji skok mi je dal navdih, česa se moram še lotiti na treningu, da lahko grem mirno in zbrano na tekmo. Skakalnica me je premamila in sem pričakoval, da bo vse šlo gladko, a sta me prva skoka hitro pošteno prizemljila," je po uvodnem četrtkovem treningu dejal Prevc.

Trenutno vodilni skakalec v skupni razvrstitvi svetovnega pokala ter letošnji zmagovalec novoletne turneje in posamične tekme na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu je na prvem preizkusu skakalnice zasedel četrto mesto, na drugem pa deseto. Zadnji dolg skok je bil po njegovih besedah že skoraj balzam za dušo, a ga še vedno čaka nekaj dela do tekme. "V redu je, da so rezerve. Priznam, da so mi odbitki malo čudni, čeprav ne vem, kaj to zares pomeni za tekmo. Treba bo narediti dva dobra skoka in bomo videli, kako se bo to na koncu številčno pokazalo."

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc FOTO: Bobo

Kljub dolgi razdalji pravi, da pristanek ni zahteven in da skakalnica omogoča dolge skoke: "Če nimaš težav v zraku, je enostavno pristati. Prostora in strmine je še dovolj, da se da kar daleč skakati." Na mešani ekipni tekmi še na srednji skakalnici je skupaj s sestro Niko, Anžetom Laniškom in Niko Vodan osvojil zlato medaljo, svojo prvo olimpijsko odličje na prvih olimpijskih igrah. Z njo se ni preveč obremenjeval, z mislimi je že pri naslednjih tekmah.