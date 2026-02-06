Naslovnica
OI 2026

Zadnji smukaški trening Crawfordu, Slovenca ostala v hotelu

Bormio, 06. 02. 2026 14.06 pred 28 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
James Crafword

Smukači so v Bormiu opravili tretji in zadnji trening pred sobotno tekmo. Slovenska predstavnika Miha Hrobat in Martin Čater se ga tako kot 19 drugih konkurentov nista udeležila, ostala sta v hotelu. Tudi večina tistih, ki so prišli na start, ga ni vzelo resno, zato rezultati ne pomenijo ničesar.

Še najbolj zavzeto se je s startno številko dve proge lotil Kanadčan James Crafword, ki je za sekundo in 68 stotink prehitel Avstrijca Daniela Hemetsbergerja. Tretji čas je z zaostankom dveh sekund in 27 stotink zabeležil Američan River Radamus.

Miha Hrobat
Miha Hrobat
FOTO: Profimedia

Nekateri favoriti so se vendarle odločili za nastop. Švicarja Marco Odermatt in Franjo Van Allmen sta imela težave na istem zavoju in sta se komaj izognila padcu, zabeležila sta 11. oziroma sedmi čas. Njun rojak Alexis Monney je odnehal že na polovici proge, edini Italijan na treningu Dominik Paris, "kralj" proge Stelvio, pa se je po njej tokrat le spustil, zaostal je več kot osem sekund. Tri sekunde hitrejši je bil na 15. mestu Avstrijec Vincent Kriechmayr.

Sobotna tekma se bo začela ob 11.30 uri.

Nika Vodan želi še vsaj eno olimpijsko odličje pod novim priimkom

bibaleze
