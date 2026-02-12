Naslovnica
OI 2026

Zakaj ima Lindsey Vonn okoli noge ovito veliko kovinsko napravo?

Treviso, 12. 02. 2026 09.20 pred 29 minutami 2 min branja 13

Avtor:
M.P.
Lindsey Vonn po tretji operaciji

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je v sredo delila prvo fotografijo iz bolnišnice. In kaj vse fotografija razkriva? Marsikoga je presenetila velika kovinska naprava, ki je z vijaki pritrjena na nogo smučarske legende. Direktor klinike Hessingpark v Augsburgu dr. Ulrich Boenisch je kasneje pojasnil, zakaj Vonnova nosi kovinski ortopedski fiksator.

41-letna ameriška smučarka po hudem padcu na olimpijskih igrah ostaja v bolnišnici v Trevisu, kjer je prestala že tri operacije. Lindsey Vonn je potrdila, da je zlom golenice izjemno zapleten. V sredo je sicer s svojimi sledilci delila zadnje posodobitve in svojo prvo fotografijo iz bolnišnice.

Nemški časopis Bild se je o njenem zdravljenju pogovarjal z dr. Ulrichom Boenischom, ki je zdravil že številne znane športnike. Kot je pojasnil, zlom golenice nosi specifična tveganja: "Če gre za zlom spodnjega dela noge, moramo vedno pričakovati kompartmentni sindrom. To pomeni, da krvavitev povzroči poškodbo mehkih tkiv, kar ustvari prekomeren pritisk, ki lahko sekundarno poškoduje krvne žile, živce in mišice."

Padec Lindsey Vonn
Padec Lindsey Vonn
FOTO: AP

 

Prav zato Vonnova na deljeni fotografiji nosi tudi poseben kovinski fiksator, ki po razbremenitvi mehkega tkiva kosti vrne v pravi položaj. Naprava je namreč s prečkami pritrjena na kost nad in pod zlomom, vzdolžna povezava zunaj noge pa stabilizira zlomljeni del.

Kot je pojasnil Boenisch, je cilj takšnega zdravljenja, da se kostni fragmenti ponovno zrastejo skupaj ali pa vsaj razbremenijo mehka tkiva in žile, "dokler poškodovanih delov kosti ne moremo zložiti skupaj kot sestavljanko".

Preberi še Prve fotografije Vonnove iz bolnišnice po tretji operaciji

Za zdaj še ni znano, ali je Vonnova med padcem na tekmi v Cortini utrpela še kakšno drugo poškodbo vezi. Te so namreč po besedah zdravnika pri tovrstnih poškodbah povsem drugotnega pomena. "Prioriteta je zdraviti nogo, šele nato pride na vrsti skrb za mehka tkiva in žile," je dejal.

Dodal je še, da je smučarka v Trevisu v dobrih rokah, saj tudi tam delujejo strokovnjaki, ki bodo poskrbeli za njeno zdravje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je bila sicer že druga poškodba za Vonnovo, ki je dober teden pred tekmo na olimpijskih igrah padla na tekmi svetovnega pokala in si v levem kolenu strgala sprednjo križno vez. Kljub poškodbi se je podala v boj za olimpijsko kolajno.

lindsey vonn smučarka poškodba zlom bolnišnica

Pred Ilko Štuhec zadnji olimpijski nastop v karieri

Oliguma
12. 02. 2026 10.23
Joj..kok nas to zanima..kaj ima neka gospa, ko smuča okoli noge navito..hvala za info..
Odgovori
+1
1 0
a res1
12. 02. 2026 10.22
Ja zakaj neki, da noga miruje...
Odgovori
0 0
The T3chnics
12. 02. 2026 10.22
Ali so to zategovali z gedorami in torks nastavki?
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
12. 02. 2026 10.22
Kak ste tečni.DAJte že nehat.A zdaj bo ona nadomestila Doncica,
Odgovori
0 0
dusan72
12. 02. 2026 10.20
Če je pametna... naj se dokončno upokoji kar se tiče tekmovalnega smučanja. Zdravje je vseeno na prvem mestu.
Odgovori
0 0
hapiness
12. 02. 2026 10.18
joj... tisoče otrok je poškodovanih v vojnah in nesrečah pa se nič ne piše. Ta Vonova k se koplje v denarju in ji ni nič hudega pa non stop v novicah.
Odgovori
+1
1 0
Protoc
12. 02. 2026 10.13
A še vedno o tej punci
Odgovori
+1
2 1
ptuj.si
12. 02. 2026 10.10
Zakaj ima dvignjen samo palec na desni roki, zakaj ima namazane oči, zakaj ima na mizi dve na pol spiti plastenki, zakaj sta plastenki plastični zakaj ne stekleni, kako lula in kaka, če samo leži, katere tekočine ji dovajajo z infuzijo,katero krvno skupino ima, kdo jo največkrat obišče,.... dajte še na to odgovoriti in še ene 5 novih člankov pripraviti... Bo šlo???
Odgovori
+6
6 0
BUONcaffee
12. 02. 2026 10.13
Lahko jo obiščeš v Trevizu. Ti bo ona vse povedala. Pa na rože ne pozabi.
Odgovori
+1
2 1
BUONcaffee
12. 02. 2026 10.06
Zdravljenje je zelo zahtevno in dolgotrajno. Noga ne bo nikoli več taka kot je bila.
Odgovori
+2
2 0
BUONcaffee
12. 02. 2026 10.03
Torej je možno, da je še kaj poškodovano. Žalostno.
Odgovori
+2
2 0
Artechh
12. 02. 2026 10.02
Nova IG moda
Odgovori
+1
1 0
kovanec
12. 02. 2026 10.00
Končno nekaj o Vonovi.
Odgovori
+6
6 0
