Zakaj ima Lindsey Vonn okoli noge ovito veliko kovinsko napravo?

41-letna ameriška smučarka po hudem padcu na olimpijskih igrah ostaja v bolnišnici v Trevisu, kjer je prestala že tri operacije. Lindsey Vonn je potrdila, da je zlom golenice izjemno zapleten. V sredo je sicer s svojimi sledilci delila zadnje posodobitve in svojo prvo fotografijo iz bolnišnice. Nemški časopis Bild se je o njenem zdravljenju pogovarjal z dr. Ulrichom Boenischom, ki je zdravil že številne znane športnike. Kot je pojasnil, zlom golenice nosi specifična tveganja: "Če gre za zlom spodnjega dela noge, moramo vedno pričakovati kompartmentni sindrom. To pomeni, da krvavitev povzroči poškodbo mehkih tkiv, kar ustvari prekomeren pritisk, ki lahko sekundarno poškoduje krvne žile, živce in mišice."

Padec Lindsey Vonn FOTO: AP

Prav zato Vonnova na deljeni fotografiji nosi tudi poseben kovinski fiksator, ki po razbremenitvi mehkega tkiva kosti vrne v pravi položaj. Naprava je namreč s prečkami pritrjena na kost nad in pod zlomom, vzdolžna povezava zunaj noge pa stabilizira zlomljeni del. Kot je pojasnil Boenisch, je cilj takšnega zdravljenja, da se kostni fragmenti ponovno zrastejo skupaj ali pa vsaj razbremenijo mehka tkiva in žile, "dokler poškodovanih delov kosti ne moremo zložiti skupaj kot sestavljanko".

Za zdaj še ni znano, ali je Vonnova med padcem na tekmi v Cortini utrpela še kakšno drugo poškodbo vezi. Te so namreč po besedah zdravnika pri tovrstnih poškodbah povsem drugotnega pomena. "Prioriteta je zdraviti nogo, šele nato pride na vrsti skrb za mehka tkiva in žile," je dejal. Dodal je še, da je smučarka v Trevisu v dobrih rokah, saj tudi tam delujejo strokovnjaki, ki bodo poskrbeli za njeno zdravje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke