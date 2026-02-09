Naslovnica
OI 2026

'S strgano križno vezjo na takšni ravni ni dobro tekmovati'

Ljubljana, 09. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. M.F.
Lindsey Vonn

Po grozljivem padcu Lindsey Vonn na olimpijskem smuku in potrditvi zloma leve noge smo se pogovarjali z dr. Matjažem Turelom, vodjo zdravniške ekipe slovenske reprezentance na zimskih olimpijskih igrah. Njegove besede so jasne, tekmovanje na najvišji ravni s strgano sprednjo križno vezjo ni dobra odločitev.

Prav na to opozarja dr. Matjaž Turel, vodja zdravniške ekipe slovenske reprezentance na zimskih olimpijskih igrah, ki je za naš medij spregovoril o primeru Lindsey Vonn.

"Lindsey je prestala že veliko poškodb in se po vseh dobro rehabilitirala. Ampak vsekakor s strgano sprednjo križno vezjo ni dobro tekmovati," poudarja Turel.

Dodaja, da takšne odločitve niso problematične le z vidika tveganja za posameznika, temveč tudi zaradi vpliva na širše športno okolje. "To je pravzaprav slabo sporočilo za mlade športnike. Vsaka od teh poškodb terja obravnavo, lahko tudi operacijo, in seveda rehabilitacijo."

Lindsey Vonn je z roko zadela količek in nato grdo padla.
Lindsey Vonn je z roko zadela količek in nato grdo padla.
FOTO: Profimedia

Čeprav so se po padcu pojavila ugibanja, ali je bil zlom neposredno povezan s poškodbo kolena, Turel pri tem ostaja previden. "Ne moremo reči, da je bil nov padec povezan s poškodbo, saj je verjetno zajela količek z roko," pojasnjuje. Ob tem pa vendarle pušča odprto ključno dilemo: "Seveda pa ostaja vprašanje, ali se je bilo možno rešiti iz te situacije, težko rečem."

Za izkušenega športnega zdravnika je bistvo drugje. Ne v iskanju krivde ali senzacionalnih razlag, temveč v načelnem stališču, ki ga zagovarja že vrsto let. "Kot zdravnik pa v prvi vrsti vedno in že vsa leta stojim pri stališču, da poškodovan ali bolan športnik na takem nivoju pravzaprav ni dobro, da tekmuje."

Čeprav je njena vztrajnost navdihnila mnoge, pa besede dr. Turela opozarjajo, da vrhunski šport ne more in ne sme temeljiti na preziranju poškodb, še posebej, ko gre za olimpijski oder.

lindsey vonn olimpijske igre

Ilka Štuhec: Hvala bogu, da je mimo

