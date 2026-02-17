'Želel sem nekaj miru, a so me našli fotografi in policija'

"Preprosto sem se moral umakniti. Mislil sem, da bom našel nekaj miru, a so me našli fotografi in policija. Potreboval sem le nekaj časa zase," je ponedeljkov odziv na odstop v finalni slalomski vožnji pojasnil 25-letni Atle Lie McGrath.

Norveški alpski smučar, ki mu je na dan odprtja olimpijskih iger umrl dedek, je dodal, da ponavadi stvari zna postaviti v perspektivo. "Če na tekmi ne smučam dobro, si lahko vsaj rečem, da sem zdrav, da je zdrava moja družina in da so ljudje, ki jih imam rad, ob meni. A tokrat ni bilo tako," je še pojasnil in dodal, da preživlja težko obdobje.