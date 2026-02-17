Naslovnica
'Želel sem nekaj miru, a so me našli fotografi in policija'

Bormio, 17. 02. 2026 08.54

Avtor:
A.V. STA
Atle Lie McGrath

Norvežan Atle Lie McGrath je ponedeljkov odstop v finalni slalomski vožnji v Bormiu, kjer je naskakoval zlato olimpijsko medaljo, označil za najtežji trenutek v karieri. Norvežan, ki je po odstopu zalučal palice in s smučišča odkorakal proti gozdu, je pojasnil, da je potreboval le nekaj trenutkov miru.

"Preprosto sem se moral umakniti. Mislil sem, da bom našel nekaj miru, a so me našli fotografi in policija. Potreboval sem le nekaj časa zase," je ponedeljkov odziv na odstop v finalni slalomski vožnji pojasnil 25-letni Atle Lie McGrath.

Norveški alpski smučar, ki mu je na dan odprtja olimpijskih iger umrl dedek, je dodal, da ponavadi stvari zna postaviti v perspektivo. "Če na tekmi ne smučam dobro, si lahko vsaj rečem, da sem zdrav, da je zdrava moja družina in da so ljudje, ki jih imam rad, ob meni. A tokrat ni bilo tako," je še pojasnil in dodal, da preživlja težko obdobje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Upal je, da bo olimpijsko zgodbo končal pozitivno. McGrath je finalno vožnjo slalomske preizkušnje v Bormiu začel z veliko prednostjo, nato pa je povozil količek in odstopil. Globoko razočaran je najprej zalučal palice, nato pa se peš odpravil proti bližnjemu gozdu in se na koncu zgrudil v sneg.

"Ni bil najslabši trenutek mojega življenja, je bil pa najslabši trenutek moje kariere. In glede na to, kaj vse se je zgodilo, eden najtežjih trenutkov mojega življenja," je sklenil McGrath, sicer vodilni slalomist v svetovnem pokalu.

olimpijske igre 2026 alpsko smučanje atle lie mcgrath slalom

bibaleze
