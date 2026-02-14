Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Zgodovinsko prvo zlato za brazilsko smučanje, Kranjec 12.

Bormio, 14. 02. 2026 09.51 pred dvema minutama 2 min branja 80

Avtor:
A.V. STA
Lucas Pinheiro Braathen

Brazilski alpski smučar Lucas Pinheiro Braathen je novi veleslalomski olimpijski prvak. Potem ko je vodil že po prvi vožnji, je tudi v finalu zdržal pritisk in slavil pred švicarskim dvojcem Marco Odermatt (+0,58) in Loic Meillard (+1,17). Slovenski reprezentant Žan Kranjec je bil po prvi vožnji na osmem mestu, na koncu pa je bil 12. To je prva zlata zimska olimpijska medalja za Brazilijo.

Srebro je osvojil Švicar Marco Odermatt z zaostankom 58 stotink sekunde, Švicar Loic Meillard je osvojil bron z zaostankom 1,17 sekunde. Lucas Pinheiro Braathen, ki je bil do leta 2023 član Norveške, od leta 2024 pa nastopa za domovino svoje matere Brazilijo, je s prednostjo 95 stotink sekunde vodil že po prvi vožnji pred olimpijskim prvakom iz Pekinga Odermattom.

Slovenski reprezentant Žan Kranjec v Bormio ni prišel v šampionski formi. Na progo se je pognal z ugodno startno številko osem takoj po elitni sedmerici. Vendar pa se na postavitvi svojega trenerja Mihe Verdnika ni znašel. Zaostanek 2,11 sekunde je pomenil deveti čas in napad iz ozadja. Kranjec v finalu ni ponovil čudežne vožnje, ki mu je pred štirimi leti v Pekingu kot osmemu po prvi vožnji na koncu prinesla srebrno olimpijsko kolajno.

Žan Kranjec je svoj olimpijski veleslalomski nastop v Bormiu zaključil na 12. mestu.
Žan Kranjec je svoj olimpijski veleslalomski nastop v Bormiu zaključil na 12. mestu.
FOTO: AP

Ob Kranjčevem nastopu je vodil Avstrijec Marco Schwarz, ki je bil na prvi progi komaj 18. Kranjec je s prve vožnje prinesel 63 stotink zaloge ter se pogumno pognal v boj za odličje. Že v prvem odseku je izgubil skoraj dve desetinki, nato je v drugem odseku stopil na plin in si zagotovil pol sekunde prednosti. Pred finišem je imel 11 stotink zaloge, a je v zadnjih metrih izgubil vso prednost in ciljno črto prečkal kot četrti z zaostankom 16 stotink sekunde za Schwarzem.

To je bila edina tekmovalna disciplina za Kranjca v Bormiu. Na moškem slalomu ne bo tekmoval. Alpske smučarke se bodo v nedeljo v Cortini d'Ampezzo merile za veleslalomsko zlato. Na startu bodo tri Slovenke - Ana Bucik Jogan na svojih zadnjih v karieri, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi na svojih prvih olimpijskih igrah.

Končni vrstni red:

1. L. P. Braathen (Bra) 2:25,00

2. M. Odermatt (Švi) +0,58

3. L. Meillard (Švi) +1,17

4. T. Tumler (Švi) +1,45

5. A. L. McGrath (Nor) +1,82

6. L. Anguenot (Fra) +1,99

7. H. Kristoffersen (Nor) +2,04

8. S. Brennsteiner (Avt) +2,23

9. M. Schwarz (Avt) +2,28

10. J. Verdu (And) +2,29

...

12. Ž. Kranjec (Slo) +2,44

olimpijske igre alpsko smučanje žan kranjec miha verdnik veleslalom

Plešasta glava, ki sedi poleg vseh

Imel je dober razlog, zakaj ga ni v pisarni

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI80

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricola Swiss
14. 02. 2026 15.01
Važno je da je Tinca postala zlata ambasadorka! 🤣 🤣 😂
Odgovori
0 0
Ricola Swiss
14. 02. 2026 14.55
Če bi bil na progi umeten sneg, bi Žan sigurno zmagal, ker on to zna.
Odgovori
+0
1 1
a res1
14. 02. 2026 14.52
Vsekakor smo bolšji od južnih sosedov.
Odgovori
+0
1 1
Petarda10
14. 02. 2026 14.49
Bravo Zan, gasa dalje!!! ostali nasi pa bolse da zaklucijo
Odgovori
+1
3 2
myrchi
14. 02. 2026 14.48
Čestitke 🇧🇷, mislim da je bilo že po 1. vožnji odločeno. 👋
Odgovori
+0
1 1
štajerc65
14. 02. 2026 14.48
Je samo državljan Brazilije ki je celo življenje treniral in živel na Norveškem.
Odgovori
+3
3 0
juventina10
14. 02. 2026 14.35
no ja,še vedno je pol norvežan,živi na Norveškem,kjer je imel in ima pogoje za smučanje.
Odgovori
+4
4 0
zmerni pesimist
14. 02. 2026 14.35
In konec še ene karijere
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
14. 02. 2026 14.33
Pri smučanju je pomembno, da si hiter. Tako kot pri nogometu, kjer je pomembno, da daš gol. Pri golfu pa nič od tega. A ni zanimivo!?
Odgovori
+1
1 0
štajerc65
14. 02. 2026 14.33
A Zubcic je tudi brez medalje?
Odgovori
+2
4 2
Kriss slo
14. 02. 2026 14.38
te zna ljuticeva razocarat..ce ne ona pa pestro poletje..v vsakem primeru bos trpel
Odgovori
-2
2 4
biggie33
14. 02. 2026 14.49
Slovenija 2 medalji, Hrvaska 0 medalj..
Odgovori
+1
1 0
Panter 63
14. 02. 2026 14.49
😂😂😂ja brez medalje. To je bistveno. Lepo da se zgledujemo po Hrvaški kateri nimajo pravega smučišča. Pa so nam konkurenca. Žalostno Štajerc, a ne? Če pa bi se malo obrnil na države katere so konkurenčne glede pogojev, kot npr Avstrija, Italija Švica....pa bi videl kakšna smo ničla. Sreča naša da nimajo kakšno skakalnico. Štajerc, ti samo naprej uživaj v rivalitetu z Hrvati. Komaj februar pa so ti že pokvarili celo leto. Pa še pride SP v nogometu, sezona, boš preživel. Tulipan.
Odgovori
+2
2 0
Sirhakel7
14. 02. 2026 14.28
Naslov malo zavaja. Ni ostal brez odličja samo zaradi napake ampak ker je bil tudi prepočasen.
Odgovori
+5
5 0
huperz
14. 02. 2026 14.19
Dober je bil, napadalen, pač se ni izšlo, zaostanki pa minimalni 🫣
Odgovori
+0
1 1
Mean Cat
14. 02. 2026 14.11
Odgovor iz naslova......ne more🤷
Odgovori
+3
5 2
Ladybird77
14. 02. 2026 14.08
Dajte no! Bodimo realni. Žan je bil odličen smucar, ampak ni več konkurenčen.
Odgovori
+9
12 3
Žmavc
14. 02. 2026 14.08
Ni pravi sneg.
Odgovori
+3
3 0
drimtim
14. 02. 2026 14.06
Vse je še možno.Gremo Kranjec.
Odgovori
+0
2 2
mikiki
14. 02. 2026 14.02
Ukrajina izključenega skeletonista sprejela kot junaka, drugače nekega uspeha tako ne bi osvojil
Odgovori
+1
2 1
Kriss slo
14. 02. 2026 14.00
kako majo vse resne reprezrntance lepe ,elegantne enobarvne bunde..mi pa ze tko smesni pop pa se te bunde k eni kanarcki..cist povsod mormo kazat svetu kaksni kme..arji smo..dobr ,da mamo Melanijo ,ki popravlja vtis v svetu
Odgovori
-2
3 5
Kriss slo
14. 02. 2026 14.01
samo pri nas tut lahko uspe firma and by andraz..take kme..arske bunde na Hrvatu ne bos videl
Odgovori
+0
2 2
drimtim
14. 02. 2026 14.06
2.67 zaostanka za eksota
Odgovori
+1
2 1
Kriss slo
14. 02. 2026 14.16
pa ne talajte minuse kme..arji ,ker niste nobeno merilo..tukaj ste ,da preberete in pokimate
Odgovori
-3
1 4
ptuj.si
14. 02. 2026 12.56
Na koncu bo odstopil ali pa bo med 15.do 20.mestu.
Odgovori
-2
2 4
drimtim
14. 02. 2026 13.04
🤮🤮
Odgovori
-1
3 4
Drago 123
14. 02. 2026 12.25
Naše alpsko smučanje je čisto na dnu ko bo nehal kranjec škoda da so tako dobro panogo uničili samo še smukači nekaj bliskajo in to je to
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Koliko kalorij ima en krof?
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534