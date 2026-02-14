Zgodovinsko prvo zlato za brazilsko smučanje, Kranjec 12.

Srebro je osvojil Švicar Marco Odermatt z zaostankom 58 stotink sekunde, Švicar Loic Meillard je osvojil bron z zaostankom 1,17 sekunde. Lucas Pinheiro Braathen, ki je bil do leta 2023 član Norveške, od leta 2024 pa nastopa za domovino svoje matere Brazilijo, je s prednostjo 95 stotink sekunde vodil že po prvi vožnji pred olimpijskim prvakom iz Pekinga Odermattom.

Slovenski reprezentant Žan Kranjec v Bormio ni prišel v šampionski formi. Na progo se je pognal z ugodno startno številko osem takoj po elitni sedmerici. Vendar pa se na postavitvi svojega trenerja Mihe Verdnika ni znašel. Zaostanek 2,11 sekunde je pomenil deveti čas in napad iz ozadja. Kranjec v finalu ni ponovil čudežne vožnje, ki mu je pred štirimi leti v Pekingu kot osmemu po prvi vožnji na koncu prinesla srebrno olimpijsko kolajno.