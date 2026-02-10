Naslovnica
OI 2026

Zlata slovenska olimpijska ekipa

Predazzo, 10. 02. 2026 20.39 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A.M.
Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so v Predazzu na tekmi mešanih ekip ubranili zlato, ki ga je Slovenija osvojila pred štirimi leti v Pekingu.

Domen Prevc je to sezono daleč najboljši skakalec. Ob prehodu v novo koledarsko leto je osvojil turnejo štirih skakalnic, pred dvema tednoma pa prepričljivo postal še svetovni prvak v poletih. Na tekmah svetovnega pokala je zbral 11 zmag, od tega dve prepričljivi na generalki v Willingenu pred začetkom olimpijskih iger. Po tekmah v Nemčiji je svojo prednost v skupni razvrstitvi povišal na 625 točk in je tako že zelo blizu osvojitvi svojega prvega velikega kristalnega globusa. Ob koncu marca lani je v Planici skočil 245,5 metra in postavil svetovni rekord.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: AP

Tako kot za njegovo mlajšo sestro Niko Prevc, s katero je na otvoritvi olimpijskih iger ponosno nosil slovensko zastavo, so tudi za Domna Prevca letošnje olimpijske igre debitantske. Omenjena sta leta 2022, ko je največji zimski športni festival gostil Peking, pesti stiskala za starejša brata, ki sta na moški ekipni tekmi prišla do srebra, Peter Prevc pa je ob tem osvojil še zlato na mešani tekmi, leta 2014 pa srebro na mali skakalnici in bron na veliki.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: AP

Tako kot on je tudi Nika Prevc v letošnji sezoni razred zase, v skupnem seštevku svetovnega pokala vodi za kar 486 točk. Kljub svoji mladosti je s 35 kariernimi zmagami druga na lestvici zmag na posameznih tekmah, obenem pa je izenačena na prvem mestu po številu zmag v svetovnem pokalu na različnih prizoriščih (18). Na svetovnih prvenstvih ima dve zlati in srebrno medaljo, osvojila je dva velika kristalna globusa, lani v Vikersundu pa s 236-metrskim skokom postavila nov svetovni rekord.

Nika Vodan
Nika Vodan
FOTO: AP

Izjemno se je izkazala tudi njena soimenjakinja Nika Vodan, ki je bila od branilcev naslova iz olimpijskih iger leta 2022 edina letos uvrščena v zlato mešano ekipo. Na omenjenih igrah je osvojila še bron na posamični tekmi, sicer pa v sezoni 2020/21 kot prva slovenska smučarska skakalka osvojila veliki kristalni globus za zmago v svetovnem pokalu, kjer letos zaseda 10. mesto.

Anže Lanišek
Anže Lanišek
FOTO: AP

Ekipo je dopolnil Anže Lanišek, četrti skakalec letošnje zime, ki se na posamični tekmi ni izkazal, na ekipni pa je prispeval pomemben delež za novo slovensko zlato. Zmage v ekipnih tekmah mu niso tuje, v skokih je bil del zmagovalne ekipe leta 2023 v Planici in leta 2025 v Trondheimu, zlato pa je osvojil tudi na ekipni tekmi v poletih leta 2022 v Vikersundu.

olimpijske igre smučarski skoki domen prevc nika prevc anže lanišek nika vodan tekma mešanih ekip

Hrgota in Tepeš v en glas: 'Takšno tekmo si vsak trener želi doživeti enkrat v karieri'

Dobrodošli v gledališču Predazzo

