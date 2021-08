Milić: Nobene težave ni, četudi spijejo kakšno pivo

Marko Milić, legenda slovenske košarke, v Tokiu opravlja vlogo vodje reprezentance. Kot je povedal za STA, mu dela ne zmanjka. S svojo ekipo skrbi, da reprezentantom nič ne manjka, da se lahko ti posvečajo le igri. Zaradi svoje osebnosti ima pri fantih avtoriteto, še ena od njegovih nalog pa je, da skrbi za sproščenost v ekipi.

S svojim značajem in smislom za humor poskuša Marko Milić fante še dodatno motivirati, skrbi, da so skupaj, da so prijatelji, kar dobro vpliva tudi na dosežke na igrišču. "Fante je treba včasih dvigniti, včasih tudi prizemljiti. Treba jih je poznati, videti, kako reagirajo, in jim pomagati," je v pogovoru s STA pojasnil svojo vlogo. Kot pojasnjuje, nekateri igralci potrebujejo več spodbude ali pogovora, drugi manj. "Večinoma s tem nimamo težav, predvsem zaradi rezultatov, nekaj več dela smo imeli po nesrečnem porazu s Francijo. Treba je in bo najti prave besede, jih spodbuditi in poskrbeti, da se vrne energija. To bo moje delo in delo moje ekipe, sreča je, da imamo dva dni časa. Verjamem, da bodo fantje proti Avstraliji spet pokazali tisto, kar jih krasi, in pustili srce na igrišču, ali bo to zadostovalo za tesno zmago, za zmago z 20 točkami razlike ali bo premalo, pa bomo videli," je za STA dejal nekdanji košarkarski zvezdnik.

Milić, ki je s fanti skoval prijateljske vezi, pravi, da v njihovi družbi uživa. Na raznih posnetkih je vidno, da je pogosto pobudnik šaljivih dogodkov, s katerimi poskuša še izboljšati vzdušje. "S fanti se družim in z njimi res uživam. Smo prava 'klapa', ki se zna tudi poveseliti. V njihovi družbi pozabim na težave običajnega življenja, in ko se bomo razšli, jih bom zelo pogrešal. Z njimi podoživljam tudi svoje reprezentančne trenutke, se spominjam, kako smo se tudi mi imeli lepo, kako smo mi zmagovali," Milić priznava, da se je na fante navezal. Veliko bolj sproščeno vzdušje A pri primerjavi reprezentančnih ekip opozarja na stvar, ki očitno igra pomembno vlogo pri uspešnosti ekipe. "Nas so obravnavali kot Špartance, nadzorovali so nas in nas imeli na vrvici, nam določali različne urnike. Od Kokoškova naprej pa se je to spremenilo. Fantje so bolj svobodni, nihče ne gleda, kdaj gredo spat, kaj delajo do takrat. Mi jim zaupamo, vemo, da so profesionalci, ki vedo, kdaj je čas za tekme, počitek ali zabavo. Nobene težave ni, četudi spijejo kakšno pivo. Očitno je tak model, ki ga uporabljamo zdaj, boljši," meni Ljubljančan. Milić meni, da se morajo fantje po tekmah sprostiti, ker pa zadnje mesece ne morejo v "življenje", iščejo druge vrste sprostitve. "Dva meseca smo zaprti, ne moremo niti na kavo. Zato se družimo v sobah, poslušamo glasbo in po tekmah spijemo tudi kakšno pivo. Mislim, da ni s tem nič narobe. Se pa držimo pravil, tako da so bile razne pritožbe neupravičene," zatrjuje Ljubljančan, ki trdi, da se je v družbo večinoma veselih ljudi odlično vključil tudi Mike Tobey.

'Miha se je takoj vključil' "Za razliko od Anthonyja Randolpha, ki je bil nekaj časa zadržan in je potreboval nekaj časa, da se je sprostil, se je 'Miha' takoj vklopil. Z nami karta, enke in pokra ga ni bilo treba učiti, zna že slovenske in balkanske pesmi, s fanti hodi na kosila, postali so tudi prijatelji v zasebnem življenju. K nam ni prišel le zato, da bi dobil slovenski potni list, ampak zaradi želje, da bi igral z evropskimi prvaki in Luko Dončićem, evropski potni list pa bo tako ali tako dobil, saj se bo v kratkem poročil s Španko. Z njim smo imeli res srečo, po igralski in človeški plati," je potezo naborniške službe, ki je v ekipo pripeljala Američana, ocenil nekdanji reprezentant.

