Mrakova in Macarolova peti pred zadnjimi tremi regatami OI

Po dnevu premora se je v Enošimi nadaljevalo tekmovanje v tem razredu, v sedmi in osmi regati so se merili na regatnem polju Žusi. Tina Mrak in Veronika Macarol sta bili v sedmi regati tretji in sta po polovici dneva napredovali na četrto mesto. Imeli sta 37 točk. V tej regati sta zmagali Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre . Millsova je na olimpijskih igrah pred petimi leti v Riu olimpijsko zlato osvojila z drugo flokistko. Drugi sta bili s šestimi sekundami zaostanka Grkinji Ariadne Paraskevi Spanaki in Emilia Culfa, ki sta dolgo vodili, nato pa sta zmago zapravili v zadnji stranici proti cilju.

V osmi regati OI pa sta začeli slabše, na 12. mestu. Pri drugem merjenju časa sta pridobili eno mesto, a imeli že minuto in 26 sekund zaostanka za vodilno ameriško posadko. Pri naslednjih dveh bojah sta pridobili še po eno mesto in na koncu na devetem tudi prijadrali v cilj. Zmagala je nemška jadrnica, ki pa je daleč od najboljših.

Skupno vodstvo sta prevzeli Britanki, ki imata po zmagi in tretjem mestu 18 točk. Doslej vodilni Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar sta drugi s točko zaostanka. Nekdanji svetovni prvakinji sta bili v regati peti in šesti in imata 19 točk. Tretji sta ostali dvakratni zaporedni evropski prvakinji, Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz. Po šestem mestu v sedmem plovu in petem v osmem imata sedaj 28 točk. Pred Slovenkama sta še Švicarki Linda Fahrni in Maja Siegenthaler (45). Po tretjem in devetem mestu v današnjih plovih imata tako Slovenki 46 točk. Pred zadnjimi tremi regatami Slovenki za ta čas tretjo posadko zaostajata za 18 točk.

Tekmovanje se bo z dvema regatama nadaljevalo v ponedeljek, v sredo pa bo na programu še regata za medalje najboljše deseterice.