Na OI tudi Nizozemec, ki je bil obsojen zaradi posilstva mladoletnice

Nizozemski igralec odbojke na mivki Steven van de Velde, ki je bil leta 2016 obsojen zaradi posilstva 12-letne britanske deklice, je s svojo prisotnostjo na igrah povzročil val ogorčenja. Različne dobrodelne skupine, ki se ukvarjajo s spolnim nasiljem v družbi, opozarjajo, da športne organizacije s tem pošiljajo nevarno sporočilo posiljevalcem in povzročajo travmo žrtvam spolnih zlorab.

Steven van de Velde (na desni) bo nastopil v Parizu kljub temu, da so ga leta 2016 v Združenem Kraljestvu 'po glavi' in ga obsodili na 4-letno zaporno kazen. FOTO: Profimedia icon-expand

Ciara Bergman, generalna direktorica organizacije Rape Crisis England & Wales, je izjavila, da 'neodgovorna' vključitev Van de Veldeja na olimpijske igre ustvarja "ogromen občutek nekaznovanosti". Dejala je: "Če lahko posiliš otroka in še vedno tekmuješ na olimpijskih igrah, kljub temu, da vsi športniki podpišejo izjavo, da bodo vzorniki, je to naravnost šokantno."

Van de Velde, zdaj 29 let, je bil leta 2016 obsojen na štiri leta zapora, potem ko je priznal posilstvo 12- letne britanske deklice. Srečal jo je leta 2014 prek družbenega omrežja Facebook. Čez čas je prišel na njen dom v Veliki Britaniji. Ko mame ni bilo doma jo je napil z alkoholom in jo večkrat posilil. Ob sodbi mu je sodnik dejal: "Preden ste prišli v to državo, ste se pripravljali kot potencialni olimpijec. Vaše sanje o zastopanju svoje države so zdaj razbite na milijon koščkov." Deklica je kasneje imela težave s samopoškodovanjem. Kasneje se je tudi predozirala z nedovoljenimi drogami. Nizozemec pa bo vseeno nastopil na največjem športnem tekmovanju na svetu.

Van de Velde (levo) ima veliko možnosti za olimpijsko medaljo. FOTO: AP icon-expand

Van de Velde je odslužil 12 mesecev v britanskem zaporu, preden je bil premeščen v svojo domovino, kjer je bil izpuščen po dodatnem mesecu. Po izpustitvi je dejal: "Označili so me za seksualnega manijaka, za pedofila. To pa nisem, resnično nisem." Od takrat tudi tekmuje za Nizozemsko na mednarodni ravni.

Nizozemski olimpijski komite, ki je izbral Van de Veldeja, je dejal, da je odslužil svojo kazen, opravil obsežen rehabilitacijski program in da strokovnjaki menijo, da ni tveganja za ponovitev kaznivega dejanja. Zatrdili so tudi, da je bil v ekipo uvrščen po 'temeljitem premisleku' in ker je 'dosledno izpolnjeval' visoke standarde. Dodali pa so, da bo bival zunaj olimpijske vasi in ne bo govoril z mediji.

V nedeljo bo stopil na slikovito peščeno igrišče ob vznožju Eifflovega stolpa in s tem uresničil svoje dolgoletne sanje o nastopu na olimpijskih igrah. FOTO: AP icon-expand

Nizozemčeva vključitev na igre je povzročila jezo skupin, ki so trdile, da je pokazal pomanjkanje obžalovanja in empatije do svoje žrtve. Peticija z skoraj 81.000 podpisi je pozvala MOK, naj spolnim prestopnikom prepove tekmovati. MOK nima lastnih pravil za izbiro posameznih udeležencev iger in to prepušča nacionalnim olimpijskim komitejem. Britanska in avstralska olimpijska zveza sta potrdili, da Van de Veldeja ne bi vključili v svojo olimpijsko ekipo.

Kljub nasprotovanju Van de Velde še naprej tekmuje na mednarodnih turnirjih in upa, da bo na olimpijskih igrah dosegel velik uspeh s svojim partnerjem Matthewom Immersom.