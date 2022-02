Na olimpijskih igrah 24 dodatnih okužb z novim koronavirusom

Prireditelji iger so od 23. januarja doslej zabeležili 385 primerov okužb z novim koronavirusom.

Kot so sporočili organizatorji, je bilo v preteklem dnevu opravljenih 74.000 testov na novi koronavirus. Od 24 okužb jih je bilo 10 med udeleženci, ki so prispeli na letališče v Pekingu iz tujine v nedeljo.

Za zimske olimpijske igre v Pekingu veljajo strogi protokoli zaščite pred okužbami z novim koronavirusom. Vsi udeleženci iger, od športnikov do strokovnega osebja in novinarjev, so popolnoma ločeni od ostalega kitajskega prebivalstva.

Vsi, ki se okužijo z virusom, so v osamitvi v ločenem izolacijskem hotelu. Šele po dveh negativnih PCR-testih v razmaku najmanj 24 ur lahko zapustijo izolacijski hotel pred iztekom desetdnevne karantene.