Na olimpijskih igrah v Parizu bo prisotnih le 15 ruskih in 16 beloruskih športnikov

Na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu bo nastopilo 10.714 športnikov in športnic, a le 31 od teh bo športnikov z ruskim ali beloruskim potnim listom. Ti ne bodo nastopili pod zastavo svoje države, nastopili bodo kot pod 'nevtralno' zastavo olimpijskega komiteja. Pojavlja pa se kar nekaj dvomov v športnike, ki bodo lahko nastopili pod nevtralno zastavo. Dobrodelna organizacija 'Global Rights Complience' namreč poudarja, da je večina izmed teh, ki so sprejeli povabilo Mednarodnega olimpijskega komiteja za nastop pod nevtralno zastavo, sploh ni primernih in ne bi smeli dobiti povabila, saj podpirajo Rusijo v invaziji na Ukrajino, kar pa je v nasprotju s pravili, ki jih je postavil MOK.

Odsotnost držav na olimpijskih igrah ni redkost; številne so bile izključene zaradi političnih razlogov, druge pa so igre bojkotirale kot znak protesta. Največji bojkot je bil na olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980. Iger se protestno ni udeležilo kar 67 držav. Štiri leta kasneje, ko so bile te v ZDA, je igre bojkotirala ZSSR in njene 'satelitske' države.

Zastava, ki so jo uporabljali leta 1980 v znak 'bojkota' OI v Moskvi FOTO: Sven Simon AP icon-expand

Rusiji je bilo prepovedano sodelovati na olimpijskih igrah. Mednarodni olimpijski komite je februarja 2022 obsodil rusko invazijo na Ukrajino in razglasil, da je bilo olimpijsko premirje prekršeno. Zaradi tega so športnikom iz Rusije in Belorusije prepovedali sodelovanje na olimpijskih igrah. Ruski olimpijski komite je še vedno suspendiran s strani MOK-a, saj je Arbitražno sodišče za šport (CAS) lani zavrnilo njihovo pritožbo. Sodišče je ugotovilo, da odločitev izvršnega odbora MOK-a ni kršila načel zakonitosti, enakosti, predvidljivosti ali sorazmernosti. Kljub suspenziji ruskega in beloruskega olimpijskega komiteja bodo nekateri ruski in beloruski športniki še vedno lahko nastopili v Parizu, vendar pod določenimi pogoji. Ti športniki bodo tekmovali kot 'nevtralni'. Športniki s kakršnokoli povezavo z (belo)rusko vojsko ali izraženo podporo vojni v Ukrajini, ne bodo smeli nastopiti.

Podporniki ruske invazije FOTO: Profimedia icon-expand

Atletika, največji olimpijski šport, je uvedla popolno prepoved za ruske in beloruske športnike od začetka invazije. Po drugi strani so nekateri športi, kot je plavanje, dovolili njihovo sodelovanje kot nevtralni športniki.

Pod nevtralno zastavo bo v plavanju nastopil tudi Ilja Šimanovič. Plavalec z beloruskim potnim listom drži svetovni rekord na 100 m hrbtno. FOTO: AP icon-expand

Kljub temu ruski olimpijski komite ne bo bojkotiral iger, čeprav je pariška županja Anne Hidalgo izjavila, da bi raje videla, da ruski in beloruski športniki ne bi tekmovali.

Županja Pariza Anne Hidalgo FOTO: AP icon-expand

Po novem poročilu je več kot dve tretjini ruskih športnikov in več kot tretjina beloruskih športnikov, ki naj bi tekmovali na olimpijskih igrah v Parizu, kršilo pravila nevtralnosti Mednarodnega olimpijskega komiteja s podporo invaziji Vladimirja Putina na Ukrajino ali z delom za rusko vojsko ali obveščevalne službe.

Putin z ruskimi športniki FOTO: AP icon-expand

Kot del mednarodne kampanje za izolacijo Rusije in njenega zaveznika Belorusije, lahko športniki iz teh držav sodelujejo na olimpijskih igrah le kot neodvisni, nevtralni tekmovalci. Ne smejo uporabljati državne zastave, barv ali himne. MOK prav tako preverja športnike, da zagotovi, da ne podpirajo invazije ali imajo povezave z oboroženimi silami ali obveščevalnimi službami Moskve. Noben ruski ali beloruski državni uradnik ni bil povabljen na letošnje olimpijske igre.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, tako kot Putin. ni povabljen na OI v Parizu. FOTO: AP icon-expand

Kljub tem ukrepom je poročilo dobrodelne organizacije 'Global Rights Complience', ki je v sredo zvečer objavilo poročilo, ki kaže, da je 17 od 31 ruskih in beloruskih športnikov, ki so sprejeli povabila za tekmovanje v Parizu, ne izpolnjuje pravil MOK-a o sodelovanju. Ta pravila, sprejeta leta 2023 po ruski invaziji na Ukrajino, prepovedujejo olimpijskim športnikom podporo vojne, tudi v medijih in na družbenih omrežjih, ali pogodbe z vojsko ali varnostnimi agencijami Rusije in Belorusije. Ugotovili so tudi, da bi moralo biti 67 % ruskih in 44 % beloruskih športnikov, ki naj bi nastopili v Parizu, po pravilih MOK-a, neprimernih za tekmovanje.

Thomas Bach je Rusijo in Belorusijo kaznoval leta 2022, po ruski invaziji na Ukrajino FOTO: AP icon-expand

Moscow Times pa je objavil, da ruska televizija prvič po 40 letih ne bo prenašala olimpijskih iger zaradi skoraj popolne odsotnosti ruskih športnikov. Na zadnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020 je sodelovalo 330 Rusov in 104 Belorusov. Ruska invazija na Ukrajino se je zgodila le nekaj dni po zaključku zimskih olimpijskih iger v Pekingu konec februarja 2022. Marca istega leta je zaradi ruske invazije na Ukrajino 71 ruskih in 12 beloruskih športnikov na paraolimpijskih igrah v Pekingu tekmovalo pod nevtralno zastavo.

Ruska hokejska reprezentanca na OI 2022 v Pekingu FOTO: Twitter icon-expand

Januarja leta 2023 je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nasprotoval vključitvi kakršnih koli ruskih športnikov v Parizu. "Vemo, kako pogosto tiranije uporabljajo šport za svoje ideološke interese. Očitno je, da je vsaka nevtralna zastava ruskih športnikov obarvana s krvjo," je zapisal na družbenih omrežjih. Zelenski je povabil predsednika mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha, naj obišče Bahmut, takrat prizorišče intenzivnih bojev, ki so terjali na tisoče življenj, "da bi z lastnimi očmi videl, da nevtralnost ne obstaja."

Vseeno pa bo na olimpijskih igrah nastopilo 15 ruskih in 16 beloruskih športnikov. Rusi bodo pod nevtralno zastavo MOK-a imeli največ predstavnikov v tenisu, kar sedem, atleti z beloruskim potnim listom pa bodo imeli največ predstavnikov v plavanju in sicer tri.