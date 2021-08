Natalija Gros: Janjin uspeh je velik mejnik v športnem plezanju

Športno plezanje sicer zahteva izjemno zbranost. Disciplina kombinacije, ki je zaživela z olimpijskimi igrami, je kondicijsko res zelo zahtevna, poudarja sogovornica. Dodaja, da je tu predvsem potrebna zbranost in dolgotrajna koncentracija, da lahko tekmovalci zdržijo štiriurno tekmovanje.

"Vsaka čast Janji, da je zdržala do konca, da je zdržala vse te pritiske in da je iz sebe iztisnila svoj maksimum, če ne celo kaj več. To, kar smo videli na tekmovanju, je en velik mejnik v športnem plezanju," poudarja.

Janja je s konkurenco pometla na balvanih in v težavnosti, v hitrosti pa dosegla državni rekord in bila peta. V olimpijsko kombinacijo so združene te tri plezalne discipline, a številni so ob tem komentirali, da to ni najboljše. "Gre za zelo različne discipline. Vsaka potrebuje svoj način plezanja, svojo moč, tehniko in koordinacijo," se strinja tudi Grosova.