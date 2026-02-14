'Ne morem reči, da sem pričakoval medaljo, želel sem si pa jo'

Žan Kranjec FOTO: AP

Srebrni smučar s prejšnjih iger sicer ni smučal slabo, kot sam pravi, si nima česa očitati, posamezni odseki prog pa so mu odnesli boljšo uvrstitev. "Malo si očitam za zgornji del prve proge, tam je bila čisto moja psihološka napaka, premalo sem tvegal. Drugi sektorji so bili solidni, čeprav je imel marsikdo od nas težave. Skoraj nihče ni naredil vožnje, kot bi si želel, kar se je videlo od tretjega mesta do mene, kjer smo bili zelo skupaj," je komentiral svoj nastop v prvi vožnji.

Žan Kranjec FOTO: Profimedia

"Na drugi, bolj dirkaški progi na spomladanskem snegu pa sem začel dobro, storil pa sem napako, da sem izgubil malo hitrosti v ravnino. Ne bom rekel, da bi se danes lahko boril za medalje, ampak brez teh napak pa bi bil glede na razlike lahko pet, šest mest boljši," je dejal Kranjec, ki pretiranega razočaranja ni kazal.

"To sezono se z izjemo enkrat nisem boril za stopničke. Ne morem reči, da sem pričakoval medaljo, želel pa sem si jo. Verjamem, da je vsaka tekma zgodba zase in se lahko vse hitro spremeni. Zato ne bom rekel, da sem razočaran. Žal mi je zaradi teh par mest, ki bi jih lahko pridobil. Pomagalo bi mi tudi za glavo in samozavest, ki mi v takih spreminjajočih se razmerah manjka," priznava Kranjec, ki mu take razmere, kot so bile v Bormiu, nikoli niso ustrezale.

Žan Kranjec FOTO: AP