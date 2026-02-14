Naslovnica
ZOI 2026
Olimpijske igre

'Ne morem reči, da sem pričakoval medaljo, želel sem si pa jo'

Bormio, 14. 02. 2026 15.41 pred 32 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Žan Kranjec

Slovenski veleslalomski specialist Žan Kranjec ni izpolnil visokih želja, ki jih je imel pred olimpijskim nastopom v Bormiu. Razmišljanje o kolajni po sezoni, ki jo je imel pred olimpijskim nastopom, ni bilo povsem realno, čeprav sta skupaj s trenerjem Miho Verdnikom trdila, da sta na prizorišče prišla v najboljši formi sezone.

Žan Kranjec
Žan Kranjec
FOTO: AP

Srebrni smučar s prejšnjih iger sicer ni smučal slabo, kot sam pravi, si nima česa očitati, posamezni odseki prog pa so mu odnesli boljšo uvrstitev.

"Malo si očitam za zgornji del prve proge, tam je bila čisto moja psihološka napaka, premalo sem tvegal. Drugi sektorji so bili solidni, čeprav je imel marsikdo od nas težave. Skoraj nihče ni naredil vožnje, kot bi si želel, kar se je videlo od tretjega mesta do mene, kjer smo bili zelo skupaj," je komentiral svoj nastop v prvi vožnji.

Zgodovinsko prvo zlato za brazilsko smučanje, Kranjec 12.
Žan Kranjec
Žan Kranjec
FOTO: Profimedia

"Na drugi, bolj dirkaški progi na spomladanskem snegu pa sem začel dobro, storil pa sem napako, da sem izgubil malo hitrosti v ravnino. Ne bom rekel, da bi se danes lahko boril za medalje, ampak brez teh napak pa bi bil glede na razlike lahko pet, šest mest boljši," je dejal Kranjec, ki pretiranega razočaranja ni kazal.

Kdo je Brazilec, ki je spisal južnoameriško zgodovino na zimskih OI?

"To sezono se z izjemo enkrat nisem boril za stopničke. Ne morem reči, da sem pričakoval medaljo, želel pa sem si jo. Verjamem, da je vsaka tekma zgodba zase in se lahko vse hitro spremeni. Zato ne bom rekel, da sem razočaran. Žal mi je zaradi teh par mest, ki bi jih lahko pridobil. Pomagalo bi mi tudi za glavo in samozavest, ki mi v takih spreminjajočih se razmerah manjka," priznava Kranjec, ki mu take razmere, kot so bile v Bormiu, nikoli niso ustrezale.

Žan Kranjec
Žan Kranjec
FOTO: AP

"Razmere tu se spreminjajo iz dneva v dan, kar na startu prve vožnje ni bilo dobro za mojo glavo. Drugače pa menim, da nisem slabo smučal. Stopničk sicer v nogah danes nisem imel, ampak zelo hitro bi lahko bil tudi šesti, sedmi. Hitrosti za zmagovalni oder očitno še nimam, verjamem pa, da bo to tudi že letos lahko prišlo. Če ne letos, pa v naslednji sezoni," se nadeja 33-letni smučar, ki je s to izjavo potrdil, da bo v smučarski karavani vztrajal vsaj še eno sezono.

Ali bo vztrajal tudi do naslednjih iger, pa še ne ve: "O tem je zdaj prehitro govoriti."

smučanje veleslalom žan kranjec zoi 2026 bormio

Kirkeeide do zlata, od Slovenk najboljša Repinc na 21. mestu

Kdo je Brazilec, ki je spisal južnoameriško zgodovino na zimskih OI?

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
14. 02. 2026 16.21
Še dobro da so igre v IT vsaj nekih velikih stroškov ni. Luzerji sami si plačujte dopuste.
Odgovori
0 0
Ici
14. 02. 2026 16.19
Kranjec je dosegel svoj realni rezultat. 12. mesto. To je tom
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
14. 02. 2026 15.58
Ja tko je
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
