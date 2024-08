Neža Klančar z osebnim rekordom v polfinale na 50 m prosto

V svoji skupini je bila Klančarjeva tretja, z osebnim rekordom 24,64 sekunde pa se je s skupno 11. dosežkom prebila v večerni polfinale. Štiriindvajsetletna plavalka je imela v današnjih kvalifikacijah na 50 metrov prosto prijavljen 23. izid, kljub temu pa odločno napovedala, da si na olimpijski premieri želi še en polfinale. In to ji je danes tudi uspelo, saj je za šest stotink sekunde izboljšala osebni rekord.

Klančar, ki jo je v sezoni ustavila vrsta poškodb in bolezni, je že pred nastopom poudarjala, da želi izboljšati konec leta v Rotterdamu dosežen državni rekord 24,70. Potrdila se je tudi njena napoved, da bo takšen izid dovolj za polfinale.

"Cilj je bil polfinale, a vedela sem, da sem sposobna odplavati tudi osebni rekord. Zdaj se mi je s tem prav odvalil kamen od srca, saj sem si ga res želela. Zame pa je to tudi dobra motivacija in prav veselim se že večernega plavanja," je po tekmi povedala Ljubljančanka, in dodala, da je imela v kvalifikacijah tudi pozitivno tremo.

Konkurenca je bila močna, tekmovalke pa zelo skupaj. "To je 50 m prosto. Vse se lahko zgodi. Seveda si želim finale, predvsem pa to, da so stotinke in zdravje enkrat na moji strani. Želim si le, da se vse izide," je še povedala varovanka trenerja Tomaža Torkarja pri Olimpiji, ki bi bila ob uspehu šele druga slovenska plavalka z olimpijskim finalom. Pred njo je to leta 2008 v Pekingu uspelo le na koncu srebrni Sari Isaković.

Kvalifikacije je dobila tridesetletna Švedinja Sarah Sjöström, lastnica treh svetovnih rekordov, s časom 23,85. Sjöströmova je na pariških igrah že osvojila zlato olimpijsko kolajno na 100 m prosto.

Polfinale najboljših 16 plavalk iz kvalifikacij je v areni La Defense na sporedu ob 20.39.