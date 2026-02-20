Naslovnica
Olimpijske igre

'Ni bilo olimpijskega vzdušja, upam, da se je nekdo iz tega kaj naučil'

Cortina d'Ampezzo, 20. 02. 2026 08.21 pred 29 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Felix Neureuther

Nekdanji nemški alpski smučar Felix Neureuther je v pogovoru za Süddeutsche Zeitung kritiziral odločitev o krajih, ki so gostili olimpijske tekme. Nemec upa, da bodo razdalje med prizorišči naslednjih olimpijskih iger v Franciji krajše, da se bo na dan dalo ogledati tudi več kot eno tekmo.

"Sprašujem se, ali so igre s takšnimi razdaljami smiselne. Igre bi morali dodeliti lokacijam, kjer jih je mogoče izvesti brez pretirane decentralizacije," meni 41-letni Nemec. Nekdanji odlični smučar je bil na igrah strokovni komentator za nemško televizijo ARD za moške alpske discipline v Bormiu, 145 kilometrov severovzhodno od Milana.

Felix Neureuther
Felix Neureuther
FOTO: Profimedia

"Na igrah pričakuješ, da bomo priča olimpijskemu vzdušju. Tega v Bormiu ni bilo, upam pa, da se je nekdo iz tega kaj naučil," je Neureuther organizatorje naslednjih iger, ki nameravajo v francoskih Alpah uporabiti podoben decentraliziran pristop s skupinami prizorišč, razporejenih po vsej regiji, pozval, da odločitev temeljito premislijo.

Preberi še Danes Slovenija v ogenj pošilja le Jakova Faka

Kljub logističnim težavam je Neureuther športni element tekmovanj v alpskem smučanju ocenil pozitivno: "To so bile igre z veliko dramatičnostjo. Iz televizijske gledanosti je razvidno, da so resnično odmevale pri ljudeh," je dejal.

Felix Neureuther olimpijske igre

Danes Slovenija v ogenj pošilja le Jakova Faka

progresivnidaveknastanovanja
20. 02. 2026 08.56
olimpijske igre so mimo zato ni gledalcev. Gledam veliko športa sam to je pa kar nekaj. Glih ma kdo tolk časa spremljat toliko športa, od tega večina nekih obrobnih disciplin katere še starši tekmovalcev ne gledajo : )
Odgovori
0 0
Paranormal cracktivity
20. 02. 2026 08.42
Pa saj večina gledalcev olimpijskih iger so televizijski gledalci
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
