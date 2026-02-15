Naslovnica
Olimpijske igre

'Domov odnašam medalje vseh barv ter tudi celo paleto izkušenj in čustev'

Predazzo, 15. 02. 2026 21.06

Avtor:
Ž.Ž. STA
Bronasta Nika Prevc

Najboljša smučarska skakalka letošnje zime Nika Prevc je na olimpijskih igrah še tretjič stala na zmagovalnem odru. V finalu je napadla s petega mesta in z odličnim skokom napredovala vse do tretjega, z bronom pa dopolnila svoj komplet odličij. Slovenska šampionka je v prvih izjavah odkrito dejala, da se svojih uspehov še ne zaveda, domov pa da odhaja ne le s tremi medaljami, temveč tudi polna dragocenih izkušenj in novih čustev.

Nika Prevc bo olimpijske igre zapustila s tremi medaljami: srebrno s posamične tekme na srednji skakalnici, zlato z mešane ekipne tekme in bronom, ki ga je osvojila na veliki napravi.

"Mislim, da še ne vem, kaj sem dosegla. Če pomislim, vem, da imam medalje vseh barv, ampak s sabo bom odnesla tudi celo paleto izkušenj in novih čustev," je za TV Slovenija priznala 20-letna skakalna zvezdnica.

"Takega pritiska, kot sem ga čutila celoten teden, nisem čutila še nikoli. To, da sem si dokazala, da se da premagati tudi tak pritisk, največ šteje," je nato z bronasto medaljo okoli vratu dodala za nacionalno televizijo.

V prvi seriji je pristala pri 128 metrih, kar je zadostovalo za peto mesto. V finalu pa ji je kljub slabim razmeram uspelo odločno napasti. Prehitela je Norvežanki Silje Opseth ter Heidi Dyhre Traaserud, zaostala pa za njunima rojakinjama Anno Odine Stroem in Eirin Mario Kvandal in si priskakala bronasto medaljo.

"Že skozi celotne olimpijske igre me mučita želja po uspehu in strah pred neuspehom. Po malce ponesrečeni prvi seriji sem si skoraj oddahnila, nisem imela nič več za izgubiti, drugi skok je bil nato boljši in moram biti zadovoljna," je še čustveno dejala Prevčeva.

S to skakalnico se vse do konca ni uspela ravno spoprijateljiti, vendar nanjo zdaj, ko je olimpijskih iger zanjo konec, gleda drugače. "Ravno zato, ker je konec, na to zahtevno skakalnico gledam z velikim olajšanjem. Jutri bo med vožnjo domov vse to le še lep spomin."

Domov z zlato, srebrno in bronasto medaljo

Pred tem je bila mlada slovenska skakalka srebrna na srednji skakalnici, zlato si je priskakala na tekmi mešanih ekip skupaj z bratom Domnom ter Niko Vodan in Anžetom Laniškom. Tretja medalja ji po napornem, a nepozabnem tednu na svojih prvih igrah veliko pomeni.

"Zelo veliko mi pomeni zaradi vsega, kar se je ta teden dogajalo in zaradi vseh nabranih izkušenj," je dejala in priznala, da ni pričakovala tako zahtevnih iger. "Nisem vedela, da bo tako težko, zato so te izkušnje še toliko bolj vredne."

Nika in Domen Prevc
Nika in Domen Prevc
FOTO: Profimedia

V soboto si je ogledala tudi slavje brata Domna na veliki skakalnici, kar jo je dodatno spodbudilo. "Zelo me je motivirala njegova zmaga. Gledali smo vsi skupaj v sobi, da smo se lažje pripravili na danes," je povedala Prevc in priznala, da še nima izbranega prostora za medalje: "Ne vem, moram se spomniti česa zanimivega."

Zelo dobre skoke je v olimpijskem tednu, predvsem na posamičnih tekmah, prikazala Anna Odine Stroem, o kateri je Prevc povedala: "Anna je bila ta teden zelo samozavestna. Kazala je dobre skoke in zasluženo zmagala."

Na novinarski konferenci zmagovalk po tekmi je strnila svoje misli po svojih prvih igrah. "Moja prva misel za sekundo je bila, da bom pogrešala še kakšno zlato medaljo. A zdaj, ko je vsega konec, moram reči, da sem zelo zadovoljna in moram biti ponosna nase, saj sem se ta teden naučila veliko. Bil je vrtiljak čustev, ki se nikoli ne zaustavi."

 

Hvaležna je bila tudi za podporo slovenskih navijačev, ki jih v Predazzu ni manjkalo. "Nekaj posebnega je, ko se navijači zberejo za nas skakalke, za tak dogodek, da podpirajo šport," je še dodala.

Slovenke se bodo že v ponedeljek zjutraj odpravile v domovino, saj jih kmalu čakajo nove tekme svetovnega pokala, ko bo konec februarja naslednje prizorišče avstrijski Hinzenbach.

olimpijske igre zoi 2026 nika prevc smučarski skoki

