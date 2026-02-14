Nika Prevc pri vrhu tudi na drugem treningu

Nika Prevc je pri prvem in drugem skoku zasedla tretje mesto, pri tretjem skoku pa je bila prva. Za najdaljši skok je poskrbela Yuki Ito (134,5 metra), daljave Nike Prevc pa so znašale 128,5 metra v prvem, 128 metra v drugem in 130,5 metra v tretjem skoku.

Prevc se bo v nedeljo borila za tretjo medaljo na letošnjih olimpijskih igrah, potem ko je na posamični tekmi na srednji skakalnici osvojila srebrno odličje, na mešani ekipni tekmi pa skupaj z Niko Vodan, Anžetom Laniškom in Domnom Prevcem zlatega.