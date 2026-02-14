Naslovnica
ZOI 2026
Olimpijske igre

Nika Prevc pri vrhu tudi na drugem treningu

Predazzo, 14. 02. 2026 12.18 pred 23 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Nika Prevc

Smučarske skakalke so pred nedeljsko tekmo opravile še drugi trening na veliki skakalnici v Predazzu. Nika Prevc je bila v vseh treh skokih pri vrhu.

Nika Prevc je pri prvem in drugem skoku zasedla tretje mesto, pri tretjem skoku pa je bila prva. Za najdaljši skok je poskrbela Yuki Ito (134,5 metra), daljave Nike Prevc pa so znašale 128,5 metra v prvem, 128 metra v drugem in 130,5 metra v tretjem skoku.

Prevc se bo v nedeljo borila za tretjo medaljo na letošnjih olimpijskih igrah, potem ko je na posamični tekmi na srednji skakalnici osvojila srebrno odličje, na mešani ekipni tekmi pa skupaj z Niko Vodan, Anžetom Laniškom in Domnom Prevcem zlatega.

Nika Vodan je zadnji, tretji trening skok preventivno izpustila zaradi bolečine v kolenu.
Nika Vodan je zadnji, tretji trening skok preventivno izpustila zaradi bolečine v kolenu.
FOTO: AP

Nika Vodan je bila na današnjem treningu v prvem skoku sedma, Katra Komar (29,7 točke) je bila 27., dve mesti nižje pa pristala Maja Kovačič. Pri drugem skoku je bila Vodan osma, Komar 28., Kovačič pa 31.

Nika Vodan tretjega skoka ni opravila. Po poročanju slovenskih medijev je jutranji trening predčasno preventivno prekinila zaradi bolečine v kolenu. Na zadnjem skoku je bila Kovačič 15., Komar pa 19.

olimpijske igre zimski športi smučarski skoki ženski trening nika prevc

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bobiv
14. 02. 2026 12.53
Gremo Niki, gremo punce!
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
14. 02. 2026 12.41
Realne sanse za drugo medaljo+ se eno rento po 45 letu
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
