Nisem favorit, ker je Alcaraz dokazal, da je trenutno najboljši igralec na svetu

Konec polfinalnega prekletstva je "veliko olajšanje" za Novaka Đokovića, ki se je pri 37 letih v svojem četrtem polfinalu na OI ter na svojih petih igrah prvič v dolgoletni karieri prebil v finale, ko je s 6 : 4, 6 : 2 premagal Italijana Lorenza Musettija.

"Zdaj je težko zbrati vsa čustva, to so moje pete igre, prvič mi je uspelo priti v finale. Trikrat sem izgubil v polfinalu, ne bom se ustavil tukaj, grem naprej po zlato. Upam, da sem razveselil navijače v Srbiji, in upam na najboljše v finalu," je dejal Đoković za RTS.