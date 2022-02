Nočno vstajanje je bilo zaman: Močan veter odpihnil moški olimpijski smuk

Slabe razmere so bile vzrok za odpoved moškega smuka na OI.

Mnogi ljubitelji alpskega smučanja v Sloveniji in drugod po Evropi so se zbudili sredi noči, da bi lahko spremljali enega od smučarskih vrhuncev olimpijskih iger. Kot se je kasneje izkazalo, je bilo to zaman, saj je bil veter na območju novega smučarskega središča Xiaohaituo Mountain v okrožju Jančing nad Pekingom premočan.

Ob 7.00 po slovenskem oziroma 14.00 po lokalnem času je bil zadnji možni začetek smukaške preizkušnje, a se je tekmovalna žirija nekaj po šesti uri odločila za odpoved in preložitev smuka. Kot so zapisali, "v interesu varnosti in ker niso mogli zagotoviti enakovrednih razmer za vse tekmovalce." Celotna trasa proge je namreč povsem odprta, konfiguracija terena ne nudi nobene zaščite pred vetrom.

Olimpijska tekmovanja v alpskem smučanju na zimskih igrah na Kitajskem so se tako začela s prvo odpovedjo. Smučarji so po več kot treh urah čakanja – prvi termin je bil ob 11. uri po lokalnem oziroma četrti uri zjutraj po srednjeevropskem času – izvedeli, da se bodo morali odpraviti v hotel, ne da bi se pomerili za prvi komplet olimpijskih kolajn na Kitajskem.