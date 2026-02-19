Nordijski kombinatorec pred odskokom trčil v puhalnik snega

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Obilno sneženje vedno prinese veliko dodatnega dela za organizatorje zimskih športov in tako je bilo tudi na četrtkovi tekmi nordijskih skakalcev. Delavci ob zaletišču skakalnice v Predazzu so, da so športnikom omogočili čim boljše pogoje za skok, morali iz snežine s puhalnikom pred vsakim tekmovalcem odstraniti novozapadli sneg.

Loomis se je že spuščal po naletu, delavec pa ni umaknil svojega puhalnika. FOTO: X (Posnetek zaslona)

Čeprav so delavci s puhalnikom v takšnih razmerah stalnica, pa prizorov, kot smo jih tokrat videli na olimpijski skakalnici, nismo navajeni. Ben Loomis se je nič hudega sluteč odrinil od zaletne rampe in se osredotočen na svoj nastop spustil po zaletu, tega pa eden izmed delavcev ni opazil. Svojega puhalnika ni umaknil pravočasno in Američan je tik pred odrivom z mize trčil vanj. Na srečo se je incident končal srečno. Puhalnik listja se je Loomisa dotaknil po rami in mu opraskal skakalni kombinezon, vendar ga ni poškodoval, prav tako pa Američana nenavadno bližnje srečanje ni iztirilo. Uspel mu je dober skok, na koncu pa je tekmo dvojic z Niklasom Malacinskim končal na sedmem mestu.