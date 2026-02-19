Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Olimpijske igre

Nordijski kombinatorec pred odskokom trčil v puhalnik snega

Predazzo, 19. 02. 2026 18.50 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Loomis se je že spuščal po naletu, delavec pa ni umaknil svojega puhalnika.

Nordijski kombinatorec Ben Loomis je imel pred svojim skokom na ekipni tekmi dvojic bližnje srečanje s puhalnikom snega. Medtem ko se je Američan že spuščal po zaletu, je delavec ob skakalnici iz smučine še vedno odstranjeval novozapadli sneg in puhalnika ni uspel pravočasno umakniti. Zaplet se je končal srečno, Loomisu je skok dobro uspel in ga ni želel ponoviti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obilno sneženje vedno prinese veliko dodatnega dela za organizatorje zimskih športov in tako je bilo tudi na četrtkovi tekmi nordijskih skakalcev.

Delavci ob zaletišču skakalnice v Predazzu so, da so športnikom omogočili čim boljše pogoje za skok, morali iz snežine s puhalnikom pred vsakim tekmovalcem odstraniti novozapadli sneg.

Loomis se je že spuščal po naletu, delavec pa ni umaknil svojega puhalnika.
Loomis se je že spuščal po naletu, delavec pa ni umaknil svojega puhalnika.
FOTO: X (Posnetek zaslona)

Čeprav so delavci s puhalnikom v takšnih razmerah stalnica, pa prizorov, kot smo jih tokrat videli na olimpijski skakalnici, nismo navajeni. Ben Loomis se je nič hudega sluteč odrinil od zaletne rampe in se osredotočen na svoj nastop spustil po zaletu, tega pa eden izmed delavcev ni opazil. Svojega puhalnika ni umaknil pravočasno in Američan je tik pred odrivom z mize trčil vanj.

Na srečo se je incident končal srečno. Puhalnik listja se je Loomisa dotaknil po rami in mu opraskal skakalni kombinezon, vendar ga ni poškodoval, prav tako pa Američana nenavadno bližnje srečanje ni iztirilo. Uspel mu je dober skok, na koncu pa je tekmo dvojic z Niklasom Malacinskim končal na sedmem mestu.

Preberi še Klaebo nadaljuje z dominacijo, na večni lestvici zgolj za Phelpsom

Loomis je incident sprejel mirno in iz njega ni želel delati drame. "Žal je eden od delavcev ob skakalnici bil nekoliko prepozen pri umikanju puhalnika, ampak so le ljudje in lahko se zgodi marsikaj," je povedal za Reuters.

Vodstvo mu je ponudilo tudi možnost, da svoj skok ponovi, vendar je ni izkoristil. "S skokom sem bil še vedno precej zadovoljen. Imel sem priložnost za drugi skok, vendar sem razmišljal, da se bodo razmere verjetno še poslabšale in da sem bil že ob tem skoku z mislimi povsem zbran in osredotočen na tekmovanje," je pojasnil.

nordijska kombinacija incident puhalnik snega zoi 2026

Anamarija Lampič po OI razočarana, a vztraja: Ni mi žal, da sem prestopila v biatlon

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vaš otrok bo odnesel to v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
vizita
Portal
Zaradi debelosti so ji rekli, da ne bo imela otrok. Nato je izgubila 90 kilogramov in presenetila vse
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Ali pršice povzročajo smrčanje?
Ali pršice povzročajo smrčanje?
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
cekin
Portal
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534