ZOI 2026
Olimpijske igre

Nov hud padec na olimpijskih igrah

Livigno, 20. 02. 2026 13.52

Avtor:
STA
Finley Melvill Ives na nosilih

Novozelandskega smučarja prostega sloga Finleyja Melvilla Ivesa so z nosili odnesli v zdravniško oskrbo, potem ko je v Livignu hudo padel med drugim kvalifikacijskim nastopom v snežnem žlebu na olimpijskih igrah Milano-Cortina.

19-letni Novozelandec Finley Melville Ives, eden od favoritov za odličje, saj je prvi na kakovostni lestvici Mednarodne smučarske zveze (Fis), je padel pri doskoku, močno udaril v ledeno snežno podlago, pri tem pa izgubil smučki in palici.

Tekmovanje je bilo za nekaj minut prekinjeno, zaenkrat pa ni novic, kako huda je poškodba.

To je bila druga resna nesreča v dveh dneh v smučanju prostega sloga, prvo je doživela Kanadčanka Cassie Sharpe, ki je v četrtek prav tako potrebovala zdravniško pomoč po padcu med kvalifikacijami za žensko tekmo v snežnem žlebu.

Tudi Cassie Sharpe je svoje olimpijske igre zaključila na nosilih
Tudi Cassie Sharpe je svoje olimpijske igre zaključila na nosilih
FOTO: Profimedia

Triintridesetletnica, olimpijska prvakinja leta 2018 in podprvakinja pred štirimi leti, je nekaj minut ležala negibno, a je pomahala množici, ko so jo odnesli na nosilih. Kanadski olimpijski komite je sporočil, da je v stabilnem stanju.

Cassie Sharpe olimpijske igre smučanje prostega sloga

Ukrajinski paralimpijci bodo bojkotirali odprtja iger

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

